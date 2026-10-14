L'Arcom envisage de nouvelles règles pour les podcasts politiques influents

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique envisage de nouvelles règles pour les podcasts politiques influents à l'approche de la présidentielle 2027.

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) s’interroge sur la mise en place de mécanismes de régulation pour les podcasts politiques les plus influents, alors que la campagne présidentielle de 2027 se profile. Cette réflexion vise à garantir le pluralisme dans un paysage médiatique où les nouveaux formats numériques jouent un rôle croissant.

Le président de l'Arcom, Martin Ajdari, a affirmé que l'instance réfléchissait "à de nouvelles règles pour les podcasts dans lesquels sont invitées des personnalités politiques", selon une interview accordée à La Tribune Dimanche.

Concertation avec les créateurs de contenu influents

Pour nourrir son analyse, l'instance a déjà pris langue, selon nos informations, avec cinq créateurs de contenu d'information parmi les plus influents : HugoDécrypte, Gaspard G, Guillaume Pley, Sam Zirah et Thinkerview. Ces consultations pourraient se concrétiser par des recommandations au début de l'année 2027.

Le 6 octobre, sur Instagram, le vidéaste Gaspard G affichait sa circonspection : les auteurs de podcasts vont-ils bientôt devoir se conformer aux règles du pluralisme telles qu'elles s'appliquent aux chaînes de télévision et aux antennes de radio ? Il évoquait notamment la possibilité de voir Marine Le Pen chez la Zawa Prod, et Nathalie Arthaud sur Frontières, médias numériques respectivement proches des idées de La France insoumise et de l'extrême droite.

L'Arcom poursuit ainsi sa réflexion sur l'adaptation des règles du pluralisme à l'évolution rapide du paysage médiatique.