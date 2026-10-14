Le gouvernement promet de ramener le déficit public à 2,8% du PIB en 2029

Malgré un déficit prévu à 5,4% en 2026, l'exécutif réaffirme sa trajectoire de réduction, en réponse à la procédure européenne pour déficit excessif.

Dans les annexes au projet de loi de finances pour 2027, le gouvernement promet de ramener le déficit de 5,4% du produit intérieur brut en 2026 à 2,8% en 2029. Cette trajectoire pluriannuelle de finances publiques réaffirme l’objectif cardinal de ramener le déficit public "sous les 3%" du produit intérieur brut (PIB) en 2029, avec une cible fixée précisément à 2,8%.

Ce cap, déjà considéré comme très ambitieux il y a un an, est désormais jugé totalement hors d’atteinte par la plupart des économistes, des investisseurs et des élus. Malgré ces doutes, Sébastien Lecornu, Premier ministre, maintient sa promesse, même en décalage. "Je vous confirme que le gouvernement dont j'ai la charge ne déviera pas du cap qu'il s'est fixé, revenir sous les 3% de déficit public en 2029", a-t-il affirmé au Figaro.

Une réponse à la pression européenne

C’est sa réponse à l’Union européenne, qui a engagé en juillet 2024 une procédure contre la France pour "déficit excessif". Pour revenir dans les clous, le pays doit ramener son déficit public à moins de 3% du PIB, comme le prévoit le traité européen de Maastricht.

La France s’est d’abord engagée à y parvenir en 2027. Puis la dégradation des finances publiques a amené le Premier ministre Michel Barnier à repousser l’échéance de deux ans, à 2029.

Le projet de budget pour 2027 a été présenté en Conseil des ministres le 1er octobre. L'objectif de déficit public pour 2027 est de 5% du PIB, ce qui implique un effort budgétaire conséquent pour atteindre la cible de 2,8% en 2029. La trajectoire présentée par le gouvernement suppose donc une réduction rapide et continue du déficit sur les trois prochaines années.