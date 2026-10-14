Emmanuel Macron appelle le gouvernement à des mesures sur le bâti scolaire face aux mobilisations

Emmanuel Macron réagit à la mobilisation lycéenne et à la montée des violences urbaines, appelant le gouvernement à des mesures concrètes, notamment sur le bâti scolaire.

Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé mercredi 14 octobre sur la mobilisation lycéenne qui touche de nombreux établissements en France, lors du Conseil des ministres. Face à la montée des tensions et à la survenue de violences urbaines en marge des manifestations, le chef de l'Etat a souligné la légitimité des inquiétudes exprimées par les jeunes, tout en dénonçant leur instrumentalisation.

Emmanuel Macron a déclaré déplorer que les "angoisses légitimes" des jeunes soient "exploitées politiquement et transformées en violences urbaines", selon les propos rapportés par la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, à l'issue du Conseil des ministres. Le président a mis en garde contre toute tentative de récupération politique du malaise exprimé par les élèves, insistant sur la nécessité de distinguer les revendications des débordements.

Des réponses attendues sur le bâti scolaire

Reconnaissant la réalité des difficultés rencontrées par les lycéens, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement "d’apporter des réponses concrètes (...) dans les semaines à venir", notamment sur la question du bâti scolaire qui est "une des revendications principales" des lycéens.

La mobilisation lycéenne s’inscrit dans un contexte de revendications sur les conditions d’enseignement. Des collectifs d’élèves, parfois soutenus par des enseignants et des parents d’élèves, interpellent les pouvoirs publics sur la nécessité d’investir dans les établissements et d’améliorer le quotidien scolaire.