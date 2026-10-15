Jean-Noël Barrot affirme que la primaire du bloc central est ouverte à Raphaël Glucksmann

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères souligne l'ouverture de la primaire du bloc central à Raphaël Glucksmann, appelant au rassemblement contre les extrêmes à l'approche de la présidentielle.

Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et vice-président du MoDem, a déclaré jeudi 15 octobre sur France Inter que la primaire du bloc central "est ouverte jusqu'à Raphaël Glucksmann". Cette annonce intervient alors que le bloc central n'a pas encore désigné de candidat pour l'élection présidentielle de 2027. Raphaël Glucksmann vient de remporter la primaire de la gauche.

Le vice-président du MoDem a précisé sur France Inter que cette "grande primaire vise à permettre à ceux qui refusent le double poison – si je puis dire – de l'extrême droite et de l'extrême gauche de se rassembler".

Relativiser le poids de la présidentielle

Jean-Noël Barrot a également déclaré qu'il faut "se débarrasser de cette obsession pour l'élection présidentielle" qu'ont les Français. "C'est toujours la même chose, on espère que l'élection présidentielle va résoudre tous les problèmes et puis systématiquement, on est déçu", a-t-il ajouté sur France Inter.

Selon lui, les élections législatives qui suivront auront beaucoup plus de poids car "le ou la présidente élue n'aura pas de majorité absolue à l'Assemblée, il faudra donc former une coalition pour remporter ces législatives". Il conclut : "C'est aussi à cela que nous, au MoDem, nous travaillons."