Edouard Philippe propose de concentrer les heures d'apprentissage le matin et de réduire les vacances

Le candidat Horizons à la présidentielle détaille sa vision d'une réforme des rythmes scolaires et de l'orientation, en réponse aux critiques sur Parcoursup.

Edouard Philippe, candidat Horizons à l’élection présidentielle de 2027, a prôné, jeudi 15 octobre lors d’une réunion de campagne consacrée à l’éducation, une évolution des rythmes scolaires, évoquant des heures d'apprentissage concentrées en matinée et une réduction de la durée des vacances.

"Je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'avoir beaucoup de cours sur peu de jours et puis des vacances assez longues. Je pense que ce n'est pas optimal pour les enfants", a déclaré l’ancien Premier ministre. Il a détaillé sa proposition : "Si on veut réduire un petit peu le nombre d'heures d'apprentissage par jour, et si on veut concentrer les heures d'apprentissage le matin pour pouvoir avoir le temps, l'après-midi, de faire du sport, d'avoir accès à des enseignements culturels ou à des enseignements de langue quand on est au collège, ou à des enseignements de civilisations étrangères, et bien il faut détendre un petit peu."

Edouard Philippe a poursuivi : "Si on arrive à mettre en place un système (...) dans lequel il y a un peu moins d'heures de cours dans la semaine et un peu plus d'accès à des établissements et à des occupations sportives et culturelles l'après-midi, est-ce que ça ne vaut pas le coup de limiter le nombre de jours de congés ou de vacances au moment de la Toussaint, au moment de Pâques ?" Il a reconnu qu'il s'agissait d'"une question assez explosive", tout en se disant "très partisan" d'une telle répartition des apprentissages.

Parcoursup et orientation : une remise en question

Le maire du Havre s'est par ailleurs exprimé sur Parcoursup, la plateforme d'orientation post-bac mise en place en 2018 quand il était Premier ministre, qui cristallise le mécontentement de lycéens mobilisés. "Quand on avait créé Parcoursup, on avait créé deux professeurs principaux par classe de terminale pour faire en sorte qu'ils puissent aider les élèves à l'orientation. La vérité, je ne le dis pas du tout en faisant une critique sur les professeurs, c'est que les professeurs ne sont pas les mieux placés pour aider à l'orientation. (...) Donc il faut qu'on améliore très largement l'orientation", a-t-il notamment déclaré.