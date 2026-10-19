Jean-Marc Daniel explique comment la dette publique transfère des ressources des pauvres vers les riches

L'économiste analyse dans son essai le mécanisme par lequel la dette publique opère un transfert des ressources des plus modestes vers les plus riches.

L’économiste libéral Jean-Marc Daniel publie un nouvel essai intitulé "Dette publique. C’est Robin des Bois qu’on assassine !" (Odile Jacob, 2026), dans lequel il expose les mécanismes par lesquels la dette publique, loin de profiter à l’ensemble de la société, tend à pénaliser en priorité les plus modestes. L’ouvrage paraît alors que la question de la dette occupe le devant de la scène médiatique depuis la rentrée, sur fond d’inquiétudes croissantes des marchés financiers quant à l’état des finances publiques françaises.

Un transfert des pauvres vers les riches

Jean-Marc Daniel explique dans son dernier essai comment un Etat surendetté finit par prendre l’argent des plus modestes, sous forme d’impôts, pour le verser aux riches, sous forme d’intérêts. Ce mécanisme s’opère notamment à travers la fiscalité indirecte, comme la TVA, qui est payée par tous et participe au financement de la dette. Ainsi, la charge du remboursement de la dette ne repose pas uniquement sur les plus aisés, mais s’étend à l’ensemble des contribuables, y compris les plus défavorisés.

L’auteur tord ainsi le cou à une croyance collective : la dette publique ne conduit pas à un transfert d’une génération à l’autre mais d’un groupe social - les contribuables - vers un autre - les détenteurs de titres publics -, qui perçoivent les intérêts versés sur la dette. "C’est pour cela, rappelle-t-il, qu’au XIXe siècle, les partis de gauche réclamaient l’équilibre budgétaire au nom de la nécessité de protéger les pauvres des générations futures."

Jean-Marc Daniel appelle à un rapide rééquilibrage des comptes, non pas par principe, mais car "la dette publique contrecarre le principe qui veut que l’action de l’Etat s’oriente en priorité vers l’amélioration du bien-être collectif au travers notamment d’un soutien apporté au plus défavorisé". Il souligne également : "Le gage naturel d’un Etat endetté n’est pas ce qu’il détient mais ce qu’il collecte et plus précisément ce qu’il collectera." Autrement dit, ce sont les recettes fiscales futures, issues pour une large part des impôts payés par l’ensemble de la population, qui servent de garantie aux créanciers de l’Etat.

L’essai de Jean-Marc Daniel est pédagogique et introduit par le biais de la dette à de plus vastes pans de la macroéconomie. Il présente également les arguments en faveur de l’endettement : l’efficacité de la dépense publique pour augmenter la production, sa capacité à financer "des équipements qui favorisent la croissance économique et donc créent les recettes fiscales qui permettront non seulement de payer les intérêts mais encore le remboursement…". L’auteur explique que "pour un gouvernement, il est difficile de prévoir les conséquences de sa politique budgétaire."

Les débats sur le rendement des obligations d’Etat et l’écart entre les taux français et allemands témoignent d’une préoccupation croissante quant à la soutenabilité de la dette.