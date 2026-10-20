Les électeurs texans commencent à voter en avance pour des scrutins décisifs

Les électeurs texans ont commencé à voter en avance pour des scrutins cruciaux, où démocrates et républicains s'affrontent dans un contexte de forte polarisation.

Le vote anticipé pour les élections américaines de mi-mandat a débuté lundi au Texas. Ce scrutin, particulièrement observé, marque le lancement d’une séquence électorale déterminante dans cet Etat du Sud, longtemps considéré comme un bastion républicain. Les Texans ont jusqu'au 3 novembre pour choisir entre des candidats démocrates axant leur campagne sur les préoccupations économiques et des républicains alignés sur le président américain Donald Trump.

Le vote anticipé pour l'élection générale du 3 novembre 2026 au Texas se déroule du 19 au 30 octobre 2026. Des files d'attente se sont formées plus tôt dans la journée devant un bureau de vote de Houston.

Des enjeux majeurs pour les deux camps

Le scrutin du 3 novembre 2026 renouvelle l'ensemble de la Chambre des représentants, un peu plus d'un tiers du Sénat ainsi qu'une majorité des postes de gouverneurs aux Etats-Unis. Au Texas, les électeurs devront aussi choisir leur prochain gouverneur : le républicain Greg Abbott, 68 ans, qui brigue un quatrième mandat, ou bien la démocrate Gina Hinojosa, avocate de 52 ans, que les derniers sondages placent légèrement en retrait.

Dans la course au Sénat, le démocrate James Talarico, un ex-enseignant âgé de 37 ans, a su mobiliser les électeurs, lui permettant de prendre une petite avance sur Ken Paxton, 63 ans, actuel procureur de l'Etat et allié de Donald Trump. Gina Hinojosa et James Talarico incarnent tous deux une nouvelle génération de démocrates qui cherchent à séduire les électeurs indépendants ainsi que les Américains désabusés par la guerre impopulaire menée par Donald Trump au Moyen-Orient et par la flambée des prix.

Ils espèrent également reconquérir l'électorat latino, gagné par le milliardaire en 2024, mécontent des opérations de répression contre les immigrés qui secouent le pays depuis le début de son deuxième mandat.

Les républicains misent sur la fidélité à Donald Trump

"Je veux que Donald Trump aille jusqu'au bout (...) Je veux qu'il concrétise ce qu'il a promis de faire", témoigne Rose Mary Cuevas, 64 ans. Greg Abbott comme Ken Paxton ont évité les débats à l'approche du scrutin.

Ken Paxton cherche à surmonter des années de controverse, notamment des accusations de fraude, des allégations retentissantes d'infidélité liées à l'effondrement de son mariage, ou encore des questions sur les liens étroits entretenus avec certains donateurs. En 2023, la Chambre des représentants du Texas, contrôlée par les républicains, avait engagé une procédure d'"impeachment" contre lui, soit sa mise en accusation en vue d'une potentielle destitution, pour corruption et abus de pouvoir. Il avait ensuite été acquitté par le Sénat local.