Une consultation nationale montre que 72% des Français attendent une amélioration des services publics

A l'approche de la présidentielle 2027, une large majorité de Français place l'amélioration des services publics au cœur de ses attentes, selon une consultation nationale.

Selon les résultats d’une consultation nationale menée par ICI et France 3 Régions, avec Odoxa, 72% des Français attendent du futur président de la République qu’il améliore les services publics, notamment dans la santé (83%), l’éducation (67%) et la justice (54%). Cette consultation, réalisée entre le 24 septembre et le 8 octobre 2026, met en lumière les priorités des citoyens à moins d’un an de l’élection présidentielle.

L'attachement au modèle de service public demeure très élevé : 84% des Français tiennent au modèle proposé par la France. De plus, 85% des Français ont une bonne opinion des agents de la fonction publique, qu'il s'agisse des enseignants, des policiers, des infirmières ou des agents administratifs. Malgré cette reconnaissance, 60% des Français sont insatisfaits de la qualité des services publics.

Cette insatisfaction est particulièrement marquée dans les zones rurales. Dans certains départements comme la Creuse, le Lot, le Loir-et-Cher ou le Lot-et-Garonne, l’insatisfaction sur la qualité des services publics atteint respectivement 85%, 75%, 74% et 70%. De manière générale, 60% des Français sont satisfaits d’avoir des services publics à proximité de chez eux, mais ce taux tombe à 48% à la campagne.

Des attentes de décentralisation et de présence humaine

La consultation révèle également une forte demande de décentralisation. "Pour 62% d'entre eux, il faut donner plus de pouvoirs aux collectivités pour les organiser au plus près des besoins du territoire", peut-on lire dans la consultation publiée par ICI.

Les Français estiment qu’il est difficile d’avoir un interlocuteur humain dans leurs rapports avec les services publics.

Cinq services publics sont jugés très négativement par les Français : la justice (81%), l’éducation (73%), le service public de l’emploi (70%), la santé (60%) et les aides sociales (56%).

La consultation baptisée "Dites-le ICI" a été menée sur internet, via un questionnaire mis en ligne sur les sites d'ICI.fr et de France 3 Régions. Au total, 12 788 personnes âgées de 18 ans et plus ont répondu à cette consultation.