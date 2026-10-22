Elon Musk menace les démocrates après des rumeurs d'enquêtes parlementaires à son encontre

Le milliardaire réagit vivement à la perspective d'investigations parlementaires évoquées par les démocrates en cas de victoire aux midterms du 3 novembre.

Elon Musk, patron de Tesla, X et fondateur de SpaceX, s'est montré menaçant mercredi à la suite d’informations de presse selon lesquelles les démocrates auraient l'intention de multiplier les enquêtes parlementaires à son égard en cas de victoire lors des élections américaines de mi-mandat. Cette réaction intervient alors que le scrutin du 3 novembre doit renouveler l’ensemble de la Chambre des représentants, un peu plus d’un tiers du Sénat ainsi qu’une majorité des postes de gouverneurs.

Des propos offensifs sur les réseaux sociaux

"Ceux qui prendront l'épée périront par l'épée", a écrit sur son compte X l'homme le plus riche du monde, ainsi que donateur numéro un du camp républicain pour les midterms. Il a ajouté : "Ceux qui s'attaquent à moi doivent comprendre que je trouverai qui tire réellement les ficelles et que je m'en prendrai à eux, pas seulement à leurs marionnettes...", sans que l'on sache précisément à qui il faisait référence.

Ces propos ont été tenus suite à la publication d'un article de Politico, selon lequel "de hauts membres (du Parti démocrate) réfléchissent à la manière dont diverses commissions pourraient cibler Elon Musk et un large éventail de ses entreprises" en cas de victoire le 3 novembre.

Politico énumère notamment le rôle d'Elon Musk dans le récent bridage en Ukraine de son réseau satellitaire Starshield, les coupes drastiques opérées en 2025 dans le gouvernement fédéral par sa Commission pour l'efficacité gouvernementale (Doge), ou encore de potentiels conflits d'intérêts autour des contrats fédéraux et des subventions attribués à ses entreprises SpaceX ou Tesla.