Insatisfaits des réponses du gouvernement sur le pouvoir d'achat, les syndicats maintiennent et amplifient leur appel à la mobilisation du 5 novembre.

Les responsables de sept syndicats de salariés étaient reçus par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, mercredi 21 octobre. Ils réclament des mesures sur le pouvoir d’achat qu’ils veulent voir figurer dans le budget pour 2027.

Une rencontre jugée décevante par les syndicats

A l’issue de leur rencontre, mercredi 21 octobre, avec le Premier ministre, Sébastien Lecornu, les responsables de sept syndicats de salariés ont exprimé leur dépit, estimant que le rendez-vous n’avait fourni aucun élément tangible, ou presque, à leurs préoccupations – en particulier celles liées au pouvoir d’achat. Tous ceux qui, au début d’octobre, avaient appelé à manifester et à faire grève le 5 novembre ont confirmé la journée de mobilisation, en veillant à ce qu’elle soit la plus massive possible.

Le temps d’échange de mercredi à Matignon fait suite à "l’adresse aux Français" qu’Emmanuel Macron a prononcée, dimanche 18 octobre, au lendemain des violences dans plusieurs centres-villes. Le président de la République avait déclaré que Sébastien Lecornu "réunira", à tour de rôle, diverses "formations", dont celles qui représentent les travailleurs. Mardi, le Premier ministre a envoyé à ses invités une lettre afin de délimiter le champ des discussions prévues le lendemain. Deux "thématiques d’actualité essentielles" ont été mentionnées dans le courrier : d’une part, concilier "l’indispensable liberté de manifester" et la sécurité ; d’autre part, examiner les doléances portées par "une partie de la jeunesse (…), en particulier les lycées et étudiants".

La CGT, à l’issue de la réunion à Matignon, appelle à "généraliser la grève" du 5 novembre. Le syndicat souhaite que cette journée prenne une ampleur inédite, afin d’obtenir des avancées pour les salariés.