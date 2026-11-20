Quatre fournisseurs français proposent des modèles à la demande via API, avec des catalogues, des garanties et des tarifs très différents. Voici lequel retenir selon votre usage.

C’est un marché en forte croissance. Les solutions d’inférence à la demande, serverless et souveraines, n’ont jamais été aussi prisées. Portées par des modèles à poids ouverts de plus en plus performants et par les interrogations sur la souveraineté, les API d’inférence serverless proposées par des acteurs français se multiplient pour suivre la demande. Parmi les acteurs établis, quatre offres se détachent : celles de Cloud Temple, Mistral AI, OVHcloud et Scaleway. Modèles, fonctionnalités, garanties, prix… Les écarts restent importants. Comparatif.

Modèles supportés : Scaleway, le plus polyvalent

Scaleway

Generative APIs OVHcloud

AI Endpoints Cloud Temple

LLMaaS Mistral AI

La Plateforme Mistral open-weight ✓ ✓ ✓ ✓ Mistral propriétaires ✗ ✗ ✗ ✓ Meta Llama ✓ ✓ ✓ ✗ Qwen (Alibaba) ✓ ✓ ✓ ✗ OpenAI gpt-oss ✓ ✓ ✓ ✗ Google Gemma ✓ ✗ ✓ ✗ DeepSeek ✓ ✗ ✗ ✓ Z.ai GLM ✓ ✗ ✗ ✓ NVIDIA Nemotron ✗ ✗ ✓ ✗

Scaleway est actuellement l’inférenceur qui propose le plus de familles de modèles. Le cloud provider d’Iliad propose notamment à l’inférence les modèles de Mistral (ceux open source), de Meta (Llama), d’Alibaba (Qwen), de Google (Gemma), de DeepSeek et même de Z.ai (GLM). OVH de son côté ne supporte ni les Gemma, ni DeepSeek, ni GLM, ni Nemotron. Cloud Temple offre pour sa part en inférence les Mistral, Llama, Qwen, GPT-oss, Gemma et Nemotron. Enfin, Mistral propose l’ensemble de ses modèles (encore heureux), ainsi que ceux de Z.ai et de DeepSeek. Vous pouvez donc choisir aussi bien un modèle chinois qu’américain ou français. GLM et Qwen ont toutefois la préférence de nombre de DSI pour leur polyvalence et leur rapport qualité-prix.

Fonctionnalités : à chacun son point fort

Options de l’API Scaleway

Generative APIs OVHcloud

AI Endpoints Cloud Temple

LLMaaS Mistral AI

La Plateforme Prompt caching ✓ ✗ ✗ ✓ Batch API ✓ ✓ ✓ ✓ Zéro rétention par défaut ✓ ✓ ✓ ✗ SecNumCloud ✗ ✗ ✓ ✗ HDS (fournisseur) ✓ ✓ ✓ ✗ SLA (offre standard) ✓ ✓ ✓ ✗

Côté fonctionnalités, le prompt caching, mécanisme permettant de mettre en cache les portions de prompt récurrentes et de réduire d’autant la facture, est supporté uniquement chez Mistral et, pour trois modèles seulement, chez Scaleway. Nous y reviendrons plus tard, mais c’est l’un des principaux manquements des services d’OVH et Cloud Temple. Tous les éditeurs supportent en revanche l’envoi en batch de requêtes (réduction du coût, là aussi). Sur la rétention des données, Mistral n’applique pas le zéro rétention par défaut : il faut le demander au support. Dans son offre gratuite, l’éditeur peut aussi utiliser vos données à des fins d’entraînement, sauf opposition. L’éditeur n’est pour le moment qualifié ni SecNumCloud ni HDS (hébergeur de données de santé) et ne propose aucun SLA (engagement de disponibilité) sur son offre standard. Seul Cloud Temple propose le SecNumCloud. Les autres éditeurs sont certifiés HDS et s’engagent sur un SLA de 99% (Cloud Temple) à 99,9% (Scaleway). Un point clé pour fiabiliser dans la durée les systèmes d’IA en production.

Prix : OVH moins cher sur le papier

Prix par modèle (€ HT / M tokens) Entrée Entrée en cache Sortie Modèle Scaleway OVHcloud Cloud Temple Mistral AI Scaleway OVHcloud Cloud Temple Mistral AI Scaleway OVHcloud Cloud Temple Mistral AI Mistral Small 3.2 24B 0,15 0,09 ✗ ✗ - - ✗ ✗ 0,35 0,28 ✗ ✗ Mistral Small 4 ✗ ✗ 1,80 0,1275 ✗ ✗ - 0,01275 ✗ ✗ 8,00 0,51 Mistral Medium 3.5 1,50 ✗ ✗ ✗ - ✗ ✗ ✗ 7,50 ✗ ✗ ✗ Mistral Large 4 ✗ ✗ ✗ 0,595 ✗ ✗ ✗ 0,0595 ✗ ✗ ✗ 1,785 Ministral 3 14B ✗ ✗ ✗ 0,17 ✗ ✗ ✗ 0,017 ✗ ✗ ✗ 0,17 Ministral 3 8B ✗ ✗ ✗ 0,1275 ✗ ✗ ✗ 0,01275 ✗ ✗ ✗ 0,1275 Ministral 3 3B ✗ ✗ ✗ 0,085 ✗ ✗ ✗ 0,0085 ✗ ✗ ✗ 0,085 Codestral 25.08 ✗ ✗ ✗ 0,255 ✗ ✗ ✗ 0,0255 ✗ ✗ ✗ 0,765 Llama 3.3 70B 0,90 0,67 1,80 ✗ - - - ✗ 0,90 0,67 8,00 ✗ Qwen3 235B (2507) 0,75 ✗ ✗ ✗ - ✗ ✗ ✗ 2,25 ✗ ✗ ✗ Qwen3.5 397B 0,60 0,60 ✗ ✗ - - ✗ ✗ 3,60 3,60 ✗ ✗ Qwen3.6 35B 0,25 ✗ 1,80 ✗ - ✗ - ✗ 1,50 ✗ 8,00 ✗ Qwen3.8 27B 0,60 0,40 1,80 ✗ 0,12 - - ✗ 3,30 2,70 8,00 ✗ Qwen3.6 27B ✗ 0,40 ✗ ✗ ✗ - ✗ ✗ ✗ 2,70 ✗ ✗ Qwen3.5 9B ✗ 0,10 1,80 ✗ ✗ - - ✗ ✗ 0,15 8,00 ✗ Qwen3.5 4B ✗ ✗ 1,80 ✗ ✗ ✗ - ✗ ✗ ✗ 8,00 ✗ Qwen3.5 0.8B ✗ ✗ 1,80 ✗ ✗ ✗ - ✗ ✗ ✗ 8,00 ✗ Qwen2.5 VL 72B ✗ 0,91 ✗ ✗ ✗ - ✗ ✗ ✗ 0,91 ✗ ✗ Qwen3 VL 235B ✗ ✗ 1,80 ✗ ✗ ✗ - ✗ ✗ ✗ 8,00 ✗ Qwen3 Think 4B (2507) ✗ ✗ 1,80 ✗ ✗ ✗ - ✗ ✗ ✗ 8,00 ✗ gpt-oss 120B 0,15 0,08 1,80 ✗ - - - ✗ 0,60 0,40 8,00 ✗ gpt-oss 20B ✗ 0,04 ✗ ✗ ✗ - ✗ ✗ ✗ 0,15 ✗ ✗ Gemma 4 26B 0,25 ✗ ✗ ✗ - ✗ ✗ ✗ 0,50 ✗ ✗ ✗ Gemma 4 31B ✗ ✗ 1,80 ✗ ✗ ✗ - ✗ ✗ ✗ 8,00 ✗ Gemma 4 12B ✗ ✗ 1,80 ✗ ✗ ✗ - ✗ ✗ ✗ 8,00 ✗ FunctionGemma 270M ✗ ✗ 1,80 ✗ ✗ ✗ - ✗ ✗ ✗ 8,00 ✗ TranslateGemma 27B ✗ ✗ 1,80 ✗ ✗ ✗ - ✗ ✗ ✗ 8,00 ✗ DeepSeek V4 Flash 0,40 ✗ ✗ ✗ 0,08 ✗ ✗ ✗ 0,80 ✗ ✗ ✗ DeepSeek V4.1 Flash 0,60 ✗ ✗ 0,255 0,12 ✗ ✗ 0,00595 1,80 ✗ ✗ 1,02 GLM 5.3 1,80 ✗ ✗ 1,19 - ✗ ✗ 0,119 5,50 ✗ ✗ 3,74 GLM 5.3 Flash ✗ ✗ ✗ 0,1275 ✗ ✗ ✗ 0,0255 ✗ ✗ ✗ 0,425 Nemotron 3 Super 120B ✗ ✗ 1,80 ✗ ✗ ✗ - ✗ ✗ ✗ 8,00 ✗

Sur le papier, OVH est le cloud provider qui propose les prix les plus bas sur cinq des six modèles qu’il partage avec les autres providers. Le prix peut en revanche devenir plus attractif chez Scaleway sur Qwen3.8 27B quand le contexte est chargé, les tokens en cache y étant facturés 80% moins cher que le prix d’input classique. A l’inverse, Cloud Temple est systématiquement plus cher, souvent de loin. Son tarif unique pénalise surtout les petits modèles. GPT-oss 120B y coûte jusqu’à 22 fois plus cher que chez OVH. Le SecNumCloud et l’inférence garantie en France se payent cher. Scaleway reste dans le milieu de gamme avec des prix supérieurs à ceux d’OVH et de Mistral mais un catalogue plus étoffé de modèles. Enfin, Mistral est, et c’est normal, le provider le moins cher pour ses modèles. A noter : les prix de Mistral, publiés en dollars, sont ici convertis en euros au taux de 0,85 affiché par l’éditeur.

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