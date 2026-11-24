Les deux chercheurs détaillent, dans une tribune pour Fast Company, cinq tactiques pour paraître leader sans l'être.

Il a réponse à tout. Il ne doute jamais. Et chaque réussite de l'équipe finit, comme par magie, par porter sa signature. Votre manager est-il un vrai leader ou un excellent acteur ? La question mérite d'être posée, selon Tomas Chamorro-Premuzic, professeur de psychologie organisationnelle à l'UCL et à Columbia, et Amy Edmondson, professeure à la Harvard Business School.

Dans une tribune publiée par Fast Company, les deux chercheurs font un constat : simuler le leadership n'a jamais été aussi facile. Leur explication tient en un contraste. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en petits groupes de 15 à 20 personnes au plus. Chacun savait sur qui compter.

Aujourd'hui, on juge des inconnus sur des résultats souvent flous. Prenons un exemple imaginé par les auteurs : un candidat se vante d'avoir fait grimper de 40 % la valeur boursière de son ancienne entreprise. Une question s'impose alors. Est-ce grâce à lui, malgré lui ou par simple coïncidence ?

Les deux chercheurs ont identifié cinq tactiques pour faire illusion :

1) L'assurance. Il parle avec aplomb, surtout quand les faits sont incertains. Cela suffit souvent à passer pour compétent.

2) L'auto-illusion. Il croit dur comme fer à son propre talent. Résultat : il convainc plus facilement que celui qui doute, même à raison.

3) Le succès emprunté. Il s'approprie les réussites et rejette les échecs sur le marché, un prédécesseur ou l'équipe. Ce n'est pas qu'une théorie. Dans une enquête LiveCareer menée en mars 2026 auprès de 1 000 actifs de cinq pays européens, dont la France, 30% des sondés disent avoir vu leur manager s'attribuer les succès des autres. Seul le favoritisme est cité plus souvent (36 %).

4) L'empathie de façade. Il maîtrise le vocabulaire de l'écoute et de l'inclusion. Mais il l'oublie dès que l'appliquer devient coûteux.

5) L'activité stratégique. Réunions à la chaîne, nouvelles initiatives, communication permanente… L'agitation se voit bien plus que l'impact réel.

Le problème, c'est que ces signaux trompent aussi ceux qui recrutent et promeuvent. Selon la même enquête, 26% des sondés affirment que les mauvais managers finissent malgré tout promus. Pour les deux chercheurs, le vrai défi n'est donc pas de former de meilleurs leaders. C'est d'apprendre à les reconnaître.

Pour y parvenir, ils proposent une question qu'ils jugent révélatrice : que se passe-t-il dans l'équipe qui ne serait pas arrivé sans son responsable ? La prochaine fois que votre manager se félicitera d'un succès collectif, posez-vous la question. Si rien ne vous vient, vous tenez peut-être votre réponse.