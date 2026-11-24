Le 3 décembre prochain, les députés débattront de la création d'un congé climatique. La proposition de loi inclut également un droit de retrait renforcé.

L'été dernier a été particulièrement chaud en France. Selon le bilan officiel de Météo-France, 59% des journées de l'été 2026 ont été caniculaires. Entre déshydratation, maux de tête et troubles du sommeil, la population a été mise à rude épreuve par la chaleur. De leur propre lit, jusqu'au bureau.

Certains politiques en tirent une conclusion. "Le droit du travail doit s'adapter au climat pour protéger les salariés", énonce Damien Girard, député du groupe Écologiste et Social. Rencontré par le JDN, l'élu du Morbihan présentera, le 3 décembre à l'Assemblée nationale, une proposition de loi visant à introduire un congé climatique et un droit de retrait étendu. Qu'apporterait ce texte aux salariés ?

D'abord, une évolution du droit de retrait. Actuellement défini par l'article L. 4131-1 du Code du travail, il permet à un salarié de quitter son poste sans l'accord de son employeur s'il estime que la situation est dangereuse pour sa santé. Avec ce nouveau texte, un travailleur pourrait se retirer dès qu'un épisode de chaleur débute dans son département, sans démontrer un danger grave et imminent.

Valable pour tous dès que le mercure grimpe ? "Nous souhaitons que ce droit de retrait puisse s'appliquer pour les salariés dont les entreprises ne respectent pas le décret de 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur", précise le député. Concrètement, si vous travaillez dans un bureau climatisé avec de l'eau à disposition, vous n'aurez pas à utiliser ce droit. En cas de désaccord entre salarié et employeur, l'inspection du travail contrôlera pour trancher.

Quid du congé climatique ? La proposition de loi évoque 5 jours ouvrés par an, par salarié. Ce seuil étant un minimum, un accord d'entreprise pourrait en prévoir davantage, mais jamais moins. Ce repos pourrait être utilisé quand le département où le salarié réside ou travaille habituellement est touché par un épisode de chaleur intense, ou une catastrophe naturelle. "Si vous êtes en période de canicule et que l'école de vos enfants ferme car c'est une bouilloire thermique, vous pourrez prendre ce congé climatique pour les garder", illustre Damien Girard.

Mais alors quelle différence entre le droit de retrait étendu et ce congé climatique ? Le droit de retrait s'applique en réaction à des conditions de travail dangereuses liées à la canicule. Le congé climatique, lui, peut se prendre même si votre employeur respecte les règles de sécurité, à condition que votre département soit touché par un phénomène climatique. "Le niveau de chaleur de l'été 2026 sera probablement le niveau moyen des températures d'ici la fin du siècle. Il faut anticiper, aider les entreprises à s'adapter et protéger les salariés", affirme le député, qui rappelle que la mortalité au travail reste très élevée en France (NDLR : 1331 personnes décédées en 2025 selon l'Assurance Maladie).

Côté financement, le droit de retrait serait payé par l'employeur chargé de maintenir le salaire. Pour le congé climatique, la proposition de loi inclut une cotisation de 0,1% sur les revenus d'activité des salariés et des agents publics. "Ce n'est qu'un début, à terme nous souhaitons créer une nouvelle branche de la sécurité sociale dédiée au financement des conséquences du dérèglement climatique", conclut Damien Girard. Même si la proposition est rejetée, les écologistes comptent bien en faire un sujet de la campagne présidentielle.