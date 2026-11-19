Fini le simple hébergeur. Le groupe lance sa propre famille de LLM, un "OS IA" taillé pour l'IA agentique et une salve de produits d'IA. Sans Mistral AI, et Octave Klaba ne s'en cache pas.

OVHcloud a de nombreux atouts pour réussir dans l’IA et compte bien en profiter. L’entreprise originaire de Roubaix a présenté ce jeudi 19 novembre sa feuille de route pour les prochains mois. D’un cloud provider historique, OVH se positionne désormais comme un AI provider voire carrément… un éditeur de modèles. Lors de son sommet annuel à Paris, OVH a annoncé pas moins de 17 nouveaux produits IA. Le JDN vous en résume les principaux et la stratégie derrière ce repositionnement business.

Une famille de modèles complète à venir

C’est l’annonce de la semaine et celle qui a le plus fait parler les nombreux chefs d’entreprise et développeurs présents à Paris. OVHcloud devient un éditeur de modèles à part entière. Grâce au rachat du français Dragon LLM, les équipes d’OVH développent une nouvelle famille from scratch nommée Olala. La première mouture, arrivée plus tôt dans la semaine, se décline en cinq versions (base, instruction, traduction, résumé et mini). La plus compacte compte 7 milliards de paramètres MoE, n’utilise qu’un milliard de paramètres à l’inférence et peut être exécutée sur un simple CPU. Cette première famille sert surtout de vitrine au savoir-faire maison. OVH prévoit déjà une version 1.1 d’ici la fin de l’année, avec une fenêtre de contexte portée à 128 000 tokens, puis une version 2.0 de 100 à 300 milliards de paramètres début 2027. Et ce n’est qu’une étape : l’entreprise vise à terme un modèle de 3 000 milliards de paramètres.

“Un modèle qui va être un peu plus que 100B, entre 100 et 300B, et on sait qu’on va entraîner un modèle à des 3 000B parce qu’en fait, pour aller vraiment très loin dans la cybersécurité et dans le développement et les opérations 24h/24, il nous faudra quelque chose qui dépasse 1 000”, a précisément déclaré devant la presse Octave Klaba. Car les objectifs affichés de cette nouvelle famille sont clairs : disposer d’un modèle aux capacités affûtées pour le DevOps, l’agentique et surtout la cybersécurité. Pour y parvenir, OVH compte sur 27 ans de logs accumulés par ses équipes DevOps, ses propres données et non celles de ses clients. Elles serviront à de l’apprentissage par renforcement (reinforcement learning) : le modèle s’entraîne sur des tâches internes et il est récompensé quand il les réussit. OVH proposera ensuite ces modèles à ses clients.

Pour monter en puissance sur l’édition de modèles, OVH annonce la création de trois laboratoires de recherche OVHai : OVHai LLM pour le développement de modèles, un laboratoire orienté voix (avec les équipes incorporées de Gladia) et enfin un laboratoire de recherche documentaire, qui alimente la knowledge platform, pour stocker, indexer et rechercher dans tous les types de documents : texte, Excel, PDF, audio, vidéo, images.

Un workspace agentique natif

Dans le même temps, OVH présente sa propre digital workplace. Pas question de parler de digital workplace classique : l’outil est pensé nativement pour l’IA. Octave Klaba parle d’ailleurs plutôt d’un “OS IA”. La plateforme a été développée autour de l’IA agentique et non autour des produits digitaux. La suite contient une application de mail, un agenda, un drive, un éditeur de texte, une solution de visioconférence. L’interface pensée en mode AI first doit offrir une expérience proche de “Claude ou ChatGPT”, avec une utilisation de la suite en mode prompt first. La version alpha est proposée gratuitement dès aujourd’hui, avec 5 Go de stockage par utilisateur et des données hébergées en Europe.

Sur la question du prix, Octave Klaba botte en touche mais esquisse un nouveau modèle économique : “Aujourd’hui, avec Office 365, vous payez un e-mail, un Drive, une visioconférence 10 ou 15 euros par mois. Et vous vous demandez ce que vous avez acheté : des logiciels. Je ne crois pas que ce soit la valeur de demain. Demain, vous paierez un agent, l’IA, et les autres services viendront autour”, résume le patron d’OVHcloud.

Devenir le réflexe souverain des Européens

Pour OVH, les ambitions sont claires : devenir d’ici cinq ans le réflexe souverain des Européens, IA comprise. Pour y parvenir, le groupe ne veut plus seulement héberger les modèles des autres, mais proposer les siens. Interrogé sur un éventuel rapprochement avec Mistral AI, Octave Klaba répond sèchement et renvoie la balle à la start-up parisienne : “Demandez à Mistral pourquoi ils n’ont pas voulu travailler avec nous en partenariat après 18 mois de discussion. Je leur laisse la responsabilité de leur décision. Visiblement, ils disent avoir la même stratégie que nous et se considèrent comme concurrents. Je ne crois pas que nous le soyons. Nous faisons des services qu’ils ne font pas et ne feront pas.” Faute d’alliance avec le champion français des LLM, OVH a choisi de bâtir sa propre expertise à coups d’acquisitions : Dragon LLM pour les modèles, Gladia pour la voix, Seald pour le chiffrement.

Et la stratégie d’acquisition va encore s’accélérer. “Aujourd’hui, on sait faire un peu plus de six acquisitions par an. Il faut qu’on monte à douze”, insiste Octave Klaba. Un rythme soutenu qui doit porter la croissance de l’entreprise au-delà des 10% par an. Mais le vrai atout d’OVH tient en un chiffre : 250 mégawatts de puissance électrique disponibles, dès aujourd’hui. Sur ce total, 140 sont utilisés et 110 restent libres. Or, selon Octave Klaba, chaque mégawatt rapporte entre 15 et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. Le CEO d’OVH assure pouvoir atteindre son objectif de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, contre 1,2 milliard aujourd’hui, sans construire de nouveau datacenter. Interrogé sur la concurrence de Scaleway, Octave Klaba répond d’une phrase : “Notre augmentation du revenu annuel revient à peu près au chiffre d’affaires de Scaleway global.”

Reste à convaincre les entreprises. Sur place, les premiers retours sont plutôt positifs, et la Bourse de Paris suit : à l’heure d'écrire ces lignes, l’action OVHcloud gagne plus de 4% depuis l’ouverture.

Les autres annonces en bref

En outre, OVH en profite pour annoncer de nouveaux services sur l'ensemble de sa stack, de l'infrastructure au SaaS en passant par le PaaS :