Plongée dans le dark web #5 : comment j'ai (presque) administré une plateforme cybercriminelle

Un cybercriminel m'a recruté pour manager les victimes que je dois attirer vers son site d'arnaque à la tâche. Cinquième volet de notre enquête sur le marché du travail cybercriminel.

Dans le premier épisode de cette série consacrée aux business dans le dark web, je levais le voile sur une "arnaque à la tâche". Souvenez-vous : les victimes, convaincues de décrocher un vrai job, commandent des produits sur des plateformes comme Amazon, avec des fonds fictifs, et les évaluent. Chaque évaluation leur fait croire qu'elles gagnent une commission en plus du remboursement immédiat des produits. Certaines commandes coûtent toutefois plus cher que les faux gains accumulés et les victimes doivent dépenser leur propre argent, qui ne leur sera pas remboursé. Le cybercriminel me proposait d'empocher une commission de 25% sur cet argent si j'attirais des cibles. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les rouages de son business, en reprenant le cours de notre conversation sur Telegram.

- Alors, est-ce que je crée ton tableau de bord ? - Oui, merci !

Convaincu de ma motivation, il me transmet des identifiants de connexion pour mon espace administrateur qu'il vient de créer . Par mesure de sécurité, ils sont effacés des captures d'écran, tout comme le pseudonyme du cybercriminel.

- Connecte-toi à ton tableau de bord, explore-le, et dis-moi si tu as des questions. - Cette fois je dois vraiment filer à ma course à pied mais je regarderai quand je serai chez moi. - D'accord frérot, profite bien !

Extrait de la conversation Telegram. © JDN

Extrait de la conversation Telegram. © JDN

Prétexter ma participation à un événement sportif me permet de gagner du temps pour explorer mon compte. Je tombe sur mon tableau de bord général qui fournit une vue globale de mon activité et de celle de mes victimes, en live ou sur une période plus longue. Il ne s'agit que de celles qui se sont inscrites grâce à mon lien de parrainage fourni par mon tableau de bord. Je peux observer leur nombre, celles qui sont connectées, les tâches qu'elles effectuent, ou encore leur géolocalisation. Le total des sommes d'argent dépensées par les victimes et mes revenus sont aussi mentionnés. Je peux suivre leur évolution grâce à des graphiques.

Ce tableau de bord génère également des alertes qui nécessitent une action de ma part : validation des dépôts d'argent de victimes, approbation d'inscriptions, réinitialisation de mots de passe, tickets à traiter, etc. Je peux en effet répondre aux requêtes de mes victimes en me faisant passer pour le service client de la plateforme. Grâce à toutes les données dont je dispose, je peux adapter mes réponses à leur situation personnelle pour mieux les manipuler. Face à une victime qui exprime son inquiétude de ne pas pouvoir retirer ses gains après quelques commandes combo, je peux ainsi la rassurer par message et la créditer d'une petite somme d'argent en attendant, ce que l'interface me permet également.

Extrait du tableau de bord général. Les onglets à gauche servent à effectuer les actions requises par les alertes. © JDN

Extrait du tableau de bord qui montre les courbes des dépôts et retraits des victimes ainsi que mes revenus. © JDN

Extrait du tableau de bord qui indique les informations sur les victimes comme le nombre d'inscriptions. © JDN

Extrait du tableau de bord qui indique les informations sur les victimes comme leur géolocalisation. © JDN

Le lendemain, j'interroge enfin le cybercriminel :

- Salut mec, je suis en train d'analyser le tableau de bord. Certaines choses me paraissent compliquées au premier coup d'œil, mais je vais comprendre petit à petit. J'ai quelques questions. D'abord, comment configure-t-on un cycle de tâches pour les victimes ? - Je le configure moi-même depuis le back-office d'administration du site web. Je fixe le montant du "combo" en fonction du profil du client. Par exemple, s'il est riche, alors le combo aura un montant élevé. Et s'il ne l'est pas, le combo aura un montant plus faible.

Je comprends pourquoi le tableau de bord affiche autant d'informations sur les victimes. Si l'une d'elles est géolocalisée dans un pays occidental et qu'elle dépose une importante somme d'argent dès son inscription, je peux demander au cybercriminel de lui attribuer des combos avec des prix élevés, ce qui augmentera mes revenus.

- Puis-je contacter le service client si je rencontre un problème avec un utilisateur ? - Tu peux me contacter pour tous tes problèmes (…). - Comment suis-je payé ? - Tu seras payé en cryptomonnaie USDT, USDC, BTC, ou une autre si tu veux. Quand ton client fait un dépôt de 400 dollars, tu obtiendras tes 100 dollars instantanément, car la commission est de 25%. Je t'enverrai l'argent sur ton portefeuille. Fais-moi savoir si tu as des questions et, s'il te plaît, commence rapidement.

La discussion est fluide et la confiance établie. Je m'autorise donc à lui poser des questions sensibles sur son business :

- J'ai d'autres questions. Existe-t-il beaucoup d'administrateurs comme moi ? Est-ce que ta plateforme existe depuis longtemps ? Y a-t-il beaucoup de gens qui se lancent dans cette arnaque ? En bref, quels sont les retours ? J'ai besoin d'en savoir plus pour être sûr qu'il existe pour moi un réel intérêt financier à me lancer dans ce business. - Par rapport à ta première question : oui, il y a d'autres administrateurs, mais chacun d'eux a son propre tableau de bord et le compte-rendu des clients que tu as parrainés n'appartient qu'à toi. Concernant la durée d'existence de la plateforme : nous travaillons ici depuis presque 4 mois. Avant ce domaine, nous en avions un autre. Mais, après une mise à jour de la plateforme, nous sommes passés sur ce site web. Et sinon, moi je travaille ici depuis environ 4 mois. J'ai gagné presque 2000 dollars, tout seul. Mais, tu sais, si on ramène plus de gens, on peut gagner gros ensemble. C'est pour cela que je cherche un partenaire qui peut m'aider à amener plus de gens et gagner de l'argent.

Je découvre que mon cybercriminel n'est en fait que l'affilié d'un collectif, un second couteau chargé de me recruter comme rabatteur de victimes.

- D'accord, très intéressant, merci. Je vais réfléchir et reviendrai vers toi très bientôt. - Je te demande d'essayer un peu et de voir ce que tu obtiens mon frère.

Pour lire tous les articles de l'enquête : Plongée dans le dark web : notre enquête sur les business du dark net

Difficile d'extorquer plus d'informations sans débuter la mission qu'il me confie. Pour ne pas basculer dans l'illégalité, j'en reste là. Quelques jours plus tard, je reçois son dernier message :

- Salut l'ami, as-tu trouvé une opportunité ou n'es-tu pas intéressé ?

Ni l'un ni l'autre, "frérot".