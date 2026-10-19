Violences du 17 octobre : les cybercriminels participent en piratant deux armureries

Des cybercriminels ont contribué à semer le chaos ces derniers jours en publiant délibérément de nombreuses fuites de données la veille et le jour même.

Vitrines cassées, magasins pillés et… données fuitées ! L'embrasement des rues françaises, samedi 17 octobre, s'est accompagné de nombreuses actions cybercriminelles visant à soutenir le mouvement. "Hello, dans le cadre de l'opération du 17 octobre, je fais fuiter 3 400 documents de la Grande Loge Traditionnelle de France", a par exemple annoncé Angel_Batista, un hacker bien connu du forum cybercriminel PwnForums, le soir du 16 octobre 2026.

Une des annonces de fuites de données d'Angel_Batista liée au 17 octobre 2026. © JDN

Le cybercriminel a annoncé d'autres fuites de données, avec le même message de soutien à l'opération du 17 octobre. Les victimes sont Nomad Education et Inter-Etab, applications utilisées par les établissements scolaires pour gérer les révisions et les stages des élèves, Unione Italiana Tiro a Segno, la Fédération italienne de tir, et O-Tacos, une chaîne de fast-food. Aucune de ces organisations n'a actuellement confirmé ces fuites. "Angel_Batista est le cybercriminel qui est toujours le plus engagé. Il poste souvent des messages contre l'Etat", affirme Thomas Lazzaroni, fondateur de cyberattaque.org, un site web qui recense les fuites de données.

"C'est une superbe initiative, Angel, pou le 17 octobre", encourage un utilisateur de PwnForums en réponse à l'action du cybercriminel. © JDN

"Avant le 17 octobre, j'observais des messages sur des canaux Telegram qui allaient dans le sens d'une participation cybercriminelle à cette journée d'action. Je remarquais qu'il y avait un ralentissement des publications des hackers avant le 17 octobre. J'avais compris qu'ils continuaient à taper des systèmes d'information et qu'ils attendaient le 17 pour offrir leur butin", précise l'observateur.

"Il y a même des sites qui ont déjà été piratés et qui sont en train de se faire pirater à nouveau. Vous en verrez certains demain :)", ironise et prévient ChimeraZ, un cybercriminel, la veille du 17 octobre. © JDN

Angel_Batista n'est effectivement pas le seul à avoir participé aux actions cybercriminelles du 17 octobre. "C'est ChimeraZ, autre hacker connu de PwnForums, qui a fait le plus gros coup. Généralement, il publie une fuite de données tous les deux jours. Lors de la soirée du 17 octobre, il a changé ses habitudes. Plutôt que de publier des données vers minuit, il les a publiées en fin d'après-midi et en début de soirée. Il a disséminé des bases de données pendant plusieurs heures".

Le cybercriminel revendique d'importantes fuites de données de détenteurs d'armes. Elles concernent la Fédération française de tir, avec des informations de 586 854 personnes, une armurerie dont nous ne donnerons pas le nom ici, avec 3 789 possesseurs d'armes concernées, et une autre, exposant les données de 35 303 clients. Ces données contiennent notamment des photos d'identité et des adresses postales. Aucune de ces organisations n'a actuellement confirmé ces fuites. Pour rappel : la Fédération française de tir a déjà subi une cyberattaque en octobre 2025. Des vols d'armes et des tentatives d'intrusion au domicile de certains adhérents ont été signalés dans les semaines qui l'ont suivie.

L'annonce de la fuite de données de la Fédération française de tir, par ChimeraZ. © JDN

Parmi les autres organisations visées : la protection sociale Malakoff Humanis, la Grande Loge Féminine de France, ou encore la plateforme PRREL, un service utilisé par la région Hauts-de-France pour accompagner les lycéens vers les études supérieures. Parmi ces organisations, seule Malakoff Humanis a pour l'instant reconnu une fuite, en précisant qu'elle provient de l'un de ses prestataires gérant une partie de ses assurés.