Alexa / Amazon Echo : deuxième anniversaire de sa sortie en France

[ALEXA] Echo, Echo Dot, Echo Plus, Echo Studio... La vaste majorité des modèles d'assistant intelligent Alexa d'Amazon sont désormais disponibles en France.

[Mise à jour le jeudi 25 juin 2020 à 18h15] C'était il y a deux ans. Mi-juin 2018, Amazon lançait ses enceintes vocales Alexa en France. Trois modèles étaient alors commercialisés dans l'Hexagone : l'Echo, l'Echo Dot et l'Echo Spot. Aujourd'hui, la quasi-totalité des terminaux de la gamme est disponible dans le pays (voir notre comparatif). "L'activité est forte. En deux ans, les utilisateurs français ont écouté l'équivalent de 11 000 années de musique en streaming ! Cela donne une idée du volume", indique Philippe Daly, directeur général des services Alexa en France (dixit Franceinfo). Dans le même temps, le nombre de skills disponibles en France est passé de 200 à 2 600.

Les haut-parleurs intelligents Echo ont été lancés en France mi-2018, pratiquement deux ans après leur commercialisation aux Etats-Unis. Pour l'occasion, l'assistant vocal Alexa sur lequel repose les enceintes d'Amazon a été repensé pour la langue de Molière. Avec à la clé une voix française, une aide en français ainsi que des connaissances locales. La gamme Amazon Echo se décline en huit modèles : l'Amazon Echo, l'Amazon Echo Dot, l'Amazon Echo Plus, l'Amazon Echo Show, l'Amazon Echo Look et l'Amazon Echo Auto. Les deux derniers ne sont pas encore commercialisés en France.

Le géant américain du retail indique que 10 000 salariés travaillent sur l'assistant Alexa et les terminaux intelligents Echo qu'il motorise. En janvier 2020, Amazon affirmait que 100 millions d'appareils embarquant Alexa avaient été écoulés. Autre chiffre communiqué par le groupe : 150 produits basés sur l'assistant ont été commercialisés depuis son lancement parmi lesquels 100 ne sont pas fabriqués par Amazon. Selon les derniers chiffres du cabinet d'études américain Canalys, le groupe de Seattle a livré par moins de 10,4 millions d'enceintes intelligentes au troisième trimestre 2019, contre seulement 3,5 millions pour Google. Soit pratiquement trois plus que ce dernier. Au total, toujours selon Canalys, les livraisons trimestrielles de hauts parleurs intelligents ont progressé de 44,9% sur un an, pour atteindre 28,6 millions d'unités sur juillet, août et septembre.

Amazon a débuté la commercialisation en France de ses terminaux Echo en juin 2018. Depuis, plusieurs constructeurs tiers ont commercialisé en parallèle dans l'Hexagone des enceintes intelligentes reposant sur l'assistant Alexa. C'est le cas de Bose (avec son Bose Home Speaker 500), de Harman Kardon (avec le Harman Kardon Allure), de Sonos (avec le Sonos One) ou encore d'Ultimate Ears (avec son enceinte étanche Ultimate Ears Blast).

En France, le prix de l'Amazon Echo (de 2e génération), le modèle de base des enceintes vocale d'Amazon, s'élève à 99,99 euros, contre 59,99 euros pour l'Echo Dot d'entrée de gamme, 149,99 euros pour l'Echo Plus (de 2e génération), 229,99 euros pour l'Echo Show (de 2e génération), 89,99 euros pour Echo Show 5 et 129,99 euros pour Echo Show 8. Enfin, l'Echo Studio, l'enceinte la plus haut de gamme de la ligne Echo, affiche un prix de 199,99 euros. Il s'agit des tarifs conseillés par Amazon à ses revendeurs. Amazon s'attaque ainsi frontalement à Apple et à son HomePod, commercialisé, lui, près de 350 dollars. Mais aussi et surtout, il cible Google et sa gamme d'enceintes vocales Google Home qui affiche des tarifs de 59 à 349 dollars selon le modèle.

Sur les quelque 100 000 applications vocales (ou skills) disponibles sur Alexa et Echo, environ 2600 sont proposées en France. "Certaines ont été développées par des marques locales", précise Amazon. Avant d'égrainer : "Via ces skills, l'utilisateur pourra notamment réserver une table sur LaFourchette, trouver une entreprise à proximité dans les Pages Jaunes, découvrir une idée de recette avec Marmiton, commander une pizza chez Domino's, écouter le programme TV de Télé-Loisirs, demander à AlloCiné les films à l'affiche, [...] consulter des horaires de train avec OUI.sncf et l'état de son trajet en métro avec la RATP, ou encore connaitre le statut de son vol avec Air France". Quant aux parisiens, ils pourront se faire livrer un repas à domicile via FoodChéri. Depuis, Radio France a également annoncé la disponibilité de ses différentes radios via les enceintes Alexa. "France Inter, France Culture, France Info, France Bleu, France Musique, Fip, sans oublier nos web radios, toutes nos radios, en direct, peuvent être simplement demandées à Alexa", précise le groupe. Enfin, on retrouve des skills musicaux comme Amazon Music, Apple Music, Deezer ou Spotify.

Le groupe a par ailleurs lancé un outil permettant aux utilisateurs de ses enceintes Echo de créer leurs propres skills Alexa, et ce sans nécessiter de connaissances en développement. "Il pourra s'agir par exemple d'un pense-bête vocal, d'un quiz, d'un question-réponse personnalisé...", énumère l'entreprise américaine. Baptisé Alexa Skill Blueprints, ce service n'est pour l'heure disponible qu'en langue anglaise, sachant que plusieurs tutoriels vidéo en français sont proposés pour le prendre en main. Amazon donne la possibilité de partager ces skills par e-mail, WhatsApp, ou via les réseaux sociaux (Facebook, Pinterest, Twitter, etc.). De quoi envoyer à ses cercles des alertes ou messages vocaux.

Amazon met à disposition une application mobile pour configurer les enceintes Alexa . Disponible pour Android, iOS, ou par le biais d'un site web, elle permet de paramétrer l'assistant vocal, de le connecter à un réseau wifi, de le rattacher à un compte Amazon, puis de télécharger les applications vocales (ou skills) disponibles pour Alexa en français.

Il existe des milliers de commandes vocales prises en charge par Alexa pour de nombreuses applications (calendrier, alarme, réveil, actualités, domotique...). Nous dressons ici la liste des commandes de base permettant de contrôler l'enceinte :

Alexa (pour activer l'enceinte)

Alexa, stop

Alexa, plus fort

Alexa, moins fort

Alexa, aide

Alexa, muet

Alexa, non-muet

Alexa, volume [1 à 10]

Alexa, mets le volume plus fort

Alexa, mets le volume moins fort

Alexa, active [skill]

Alexa, ouvre [skill]

Alexa, désactive [skill]

Amazon propose un kit de développement, l'Alexa Skills Kit (ASK). Regroupant API et outils, il permet de créer des applications vocales Alexa en langue française. Le groupe commercialise également un bouquet de services cloud sur AWS pour permettre aux éditeurs d'héberger leurs skills (Alexa-Hosted Skills), et les managers via les services AWS CodeStar, AWS CodePipeline et AWS CloudFormation. Il met aussi à disposition des développeurs une librairie de sons comptant 3000 séquences sonores. Elles sont classés par catégorie : ambiances, alarme, animaux, bateaux, sport...

Amazon a lancé la troisième génération de son enceinte de milieu de gamme Amazon Echo en septembre 2019. Conservant le même prix que la version précédente (99,99 euros), elle est équipée de haut-parleurs Dolby Digital, équivalents à ceux de l'Echo Plus, et réglables via un égaliseur de timbre sonore. L'Amazon Echo peut être jumelé avec un second Echo en vue d'obtenir un son stéréo. Son design en tissu est aussi revisité. En plus de l'anthracite, du gris chiné et du tissu sable, l'enceinte se pare d'une nouvelle couleur : le bleu gris.

Amazon propose trois versions miniatures de son Echo, appelées Echo Dot. Équipés des mêmes fonctions que leur aîné, les trois appareils, qui ressemblent à des palets de hockey, sont affublés d'un haut-parleur moins puissant. Ils sont destinés à de petites pièces telles la salle de bain ou la chambre là où Echo est plutôt conçu pour la pièce à vivre.

Echo Dot propose une version de base tarifée 59,99 euros. Une déclinaison plus haut de gamme, affichée à 69,99 euros, est équipée d'une horloge. Cette dernière se présente sous forme de LED s'ajustant en fonction de la luminosité de la pièce. De quoi jouer le rôle de réveil. Enfin, une déclinaison d'Echo Dot cible les enfants (Echo Dot Kids). Uniquement disponible aux Etats-Unis au prix de 99,98 dollars, elle s'intègre à un programme de contenu spécifique, baptisé Kid-friendly, spécialement conçu pour les enfants. Il offre un accès illimité 1 000 livres audio, des milliers de chansons, et des jeux et skills adaptés. L'enceinte est livrée avec une lampe connectée, la Glow Multicolor Smart, avec laquelle l'enfant pourra interagir en la faisant changer de couleurs. Les parents pourront également l'utiliser pour actionner des routines visant à lui rappeler qu'il faut passer à table ou faire ses devoirs. Ils auront aussi accès à un système de contrôle parental pour filtrer les contenus ou monitorer l'activité.

Echo Look est lui aussi équipé de l'IA Alexa et se commande grâce à la voix. Mais il est complété par un appareil photo qui permet à ses utilisateurs de prendre des clichés et des films de leurs tenues vestimentaires pour les partager avec leurs amis sur les réseaux sociaux. Tout comme Echo Plus et Echo Show, l'enceinte n'est proposée, pour l'heure, qu'aux Etats-Unis (au tarif de 200 dollars).

Echo Look combine avis des fashionistas et photos des dernières tendances glanées sur le net pour donner à son propriétaire des conseils mode. L'appareil, qui permet à Amazon de collecter et d'analyser des clichés pris volontairement par les utilisateurs, donne au groupe la possibilité de constituer des bases de données riches sur ses clients.

Egalement commercialisé aux Etats-Unis depuis mi-2017, Echo Plus est disponible depuis septembre 2018 en France. Il dépasse l'Echo (235 millimètres de hauteur contre 148 pour ce dernier). Contrairement à la version d'entrée de gamme de l'enceinte, il détecte automatiquement les objets connectés compatibles. Plus besoin de créer de multiples comptes clients : Echo Plus s'y branche sans que l'utilisateur n'ait à lever le petit doigt. Dotée d'un capteur de température, il se veut un hub de la smart home avec l'intégration de Zigbee, qui permet de contrôler et configurer d'autres appareils hors de l'univers d'Amazon (par exemple des interrupteurs connectés Legrand, des ampoules Philips, les Smart TV de Samsung...).

Au prix de 129,99 euros, l'Echo Spot se présente sous la forme d'un réveil de 10 cm de hauteur. Équipé d'un écran de 64 millimètres de diamètre, il est conçu pour afficher l'heure, mais aussi des contenus web ou personnels (vidéos, listes de tâches...). Il permet également de lancer des appels en visio grâce à une caméra frontale en utilisant l'application Alexa ou Skype.

Avec l'Amazon Echo Studio, Amazon propose une alternative au Home Max de Google. Équipé de 5 haut-parleurs dont un woofer réservé aux sons en basse fréquence, l'Echo Studio est taillé pour diffuser un son haute-fidélité en Dolby Atmos et Sony 360 Reality Audio. Doté d'un hub Zigbee pour piloter des objets connectés, "l'Echo Studio analyse l'acoustique de la pièce et ajuste la lecture audio afin de produire un son optimal", précise-t-on chez Amazon. Tarifée 199,99 euros, l'enceinte est disponible sur Amazon.fr.

L'Amazon Echo Show est disponible en France au prix de 229,99 euros. Doté d'un écran de 10 pouces (HD), le device permet notamment les appels vidéos (Skype) et le visionnage des contenus Prime Vidéo ou de chaînes de télévision disponible sous forme de skills (LCI, BFM TV), mais aussi l'affichage d'informations pratiques telles que la liste de courses, des recettes de cuisine, son agenda ou les prévisions météo. Dans sa communication, le groupe met également en avant les possibilités domotique et d'interphone vidéo, sachant qu'il s'est emparé en 2018 d'un fabricant de sonnette connectée, Ring, et la possibilité de visionner les flux des caméras de sécurité, confirmant s'il le fallait ses ambitions en matière de maison connectée. En mode vocal, le terminal offre globalement les mêmes fonctionnalités que le modèle Echo de base.

L'Echo Show 5 est à l'Echo Show ce que l'Echo Dot est à Amazon Echo, le modèle de base de l'enceinte d'Amazon. Le chiffre 5 faire référence aux 5 pouces que compte l'écran (HD) du terminal, contre la diagonale de 10 pouces de l'écran de son grand frère. Alors que l'Echo Show est tarifé 229,99 euros, le prix de l'Echo Show 5 s'élève à 89,99 euros. Cela en fait un produit d'autant plus attractif qu'il offre les mêmes fonctionnalités que son aîné.

A l'instar de l'Echo Show 5, le chiffre 8 accolé à Echo Show 8 fait référence à un écran de 8 pouces. Tarifé 129,99 euros, il s'agit ainsi d'un format intermédiaire entre l'Echo Show de 10 pouces et l'Echo Show 5 et sa diagonale de 5 pouces.

Echo Flex n'est autre qu'une prise électrique connectée dans laquelle vient se nicher l'assistant vocale Alexa. Embarquant un micro et un haut-parleur, elle intègre un port USB pour ajouter des accessoires optionnels, tel une veilleuse intelligente de nuit ou un capteur de mouvements. Il est tarifé 29,99 euros.

La déclinaison de l'enceinte vocale d'Amazon pour l'automobile n'est pour l'heure disponible qu'aux Etats-Unis et en Inde. L'appareil se connecte à internet via le smartphone de son utilisateur pour effectuer ses actions (diffuser une radio, indiquer un parcours, téléphoner, actionner à distance la porte d'un parking connecté...). Echo Auto utilise les hauts parleurs du véhicule comme moyen de diffusion.

Développé par le laboratoire de R&D d'Amazon, Lab126, l'assistant personnel Alexa, qui motorise les enceintes Echo, est un logiciel capable de décrypter les requêtes vocales de son utilisateur et d'y répondre avec une voix synthétique (et uniquement féminine pour le moment). Disponible sous forme d'applications pour les principaux OS (Android, iOS, Windows) et capable de prendre en charge les appels Skype, il peut planifier automatiquement des rendez-vous en se basant sur les agendas des personnes en présence. Via le service Alexa Guard, il détecte les bruits suspects (sons inhabituels, alarme, objet qui tombe, vitre brisée...) et le cas échéant émet une alerte. Disponible en préversion aux Etats-Unis, Alexa Guard permet également de simuler une présence pendant la nuit en activant automatiquement les lumières ou la télévision.

Amazon a par ailleurs amélioré l'intelligence artificielle de son assistant vocal Alexa pour lui permettre de réagir en exprimant des émotions. Le groupe de Seattle a conçu deux scénarios de réaction vocale : l'enthousiasme et la déception. Chacun a été doté de trois niveaux d'intensité (voir la vidéo ci-dessous). Concrètement, si l'utilisateur répond correctement à un quiz vocal, Alexa pourra répondre par l'enthousiasme. Et à l'inverse avec empathie s'il lui demande le score de son équipe de football favorite et que celle-ci a perdu. "Les premiers feedbacks de nos clients sur le sujet indiquent que la satisfaction globale des utilisateurs vis-à-vis de l'expérience vocale augmente de 30% quand Alexa répond à une question par une phrase empreinte d'émotions", indique-t-on chez Amazon (lire le post de cette annonce). La technologie sous-jacente s'adosse aux modèles de neural text-to-speech d'Amazon taillés pour générer des séquences vocales avec un ton plus naturel. La nouvelle fonctionnalité est disponible dès maintenant pour les développeurs d'applications vocales Alexa.

Pour multiplier les possibilités d'interactions entre Alexa et ses clients, Amazon construit un magasin d'applications vocales aussi large que possible. Via ces skills, les clients peuvent par exemple jouer au Trivial Pursuit avec Alexa, via l'application pursuingtrivia, commander vocalement certains de leurs objets connectés, demander à leur enceinte qui est le Premier ministre français... Pour faciliter l'accès à cette boutique, l'entreprise de Jeff Bezos est en train de mettre au point un moteur de recherche vocale. En fonction d'une question donnée (par exemple "Comment puis-je enlever une tâche d'huile sur ma chemise ?"), il poussera un produit et un seul, une marque de lessive dans le cas de notre exemple. Dans la même logique, Amazon fait appel aux utilisateurs de l'assistant via le programme Alexa Answer pour l'aider à répondre aux questions auxquelles il n'a pas de réponse.

En parallèle, Amazon commercialise une édition de son assistant vocal pour l'entreprise (Alexa for Business). Disponible pour l'heure qu'aux Etats-Unis, elle bénéficie de passerelles vers des logiciels de productivité. Elle est notamment capable de se connecter aux données stockées dans Salesforce, ou encore de réserver une salle de réunion en accédant aux agendas G Suite ou Microsoft Exchange. A noter : Amazon a dévoilé une déclinaison d'Alexa for Business pour le secteur de l'hôtellerie (Alexa for Hospitality). Objectif : proposer aux hôteliers un nouveau canal de CRM pour fournir à leurs clients des informations sur leur séjour, leur permettre de contacter vocalement le service d'étage, ou encore de lancer de la musique ou la télévision dans leur chambre...

Le géant du e-commerce multiplie également les partenariats pour embarquer son assistant personnel dans des appareils conçus et fabriqués par des entreprises tierces. Alexa est désormais intégré dans les machines à laver de Whirlpool, les frigos de LG et les enceintes de Lenovo. Les véhicules de Ford équipés de la solution d'info-divertissement Sync 3 sont eux aussi dotés de cet assistant personnel. Il suffit à l'utilisateur de parler à son haut-parleur intelligent pour lancer automatiquement une commande ou mettre en route la musique dans sa voiture. Quant à Alexa for Business, il se niche dans des systèmes de visioconférence tiers (Plantronics, Polycom).

Côté accessoires, le géant du e-commerce propose Echo Connect, une borne taillée pour relier les enceintes de la gamme Echo à une ligne de téléphonie fixe. Les haut-parleurs Echo d'Amazon permettent déjà de passer des appels téléphonique via des systèmes du VoIP, mais si la connexion Internet ne fonctionne pas, le système n'est pas opérationnel… Sauf si le propriétaire de l'appareil dispose d'un Echo Connect.

En plus d'Echo Connect, Amazon a dévoilé les Echo Buttons. Cet appareil n'est rien d'autre qu'une "boite à meuh", permettant de jouer à des jeux de société type quiz, avec ses amis ou en famille. Mais de nouvelles fonctionnalités devraient être présentées prochainement par le groupe pour ce buzeur. Ces Echo Buttons ont été intégrés à une nouvelle gamme de produits lancée par le groupe, baptisée Alexa Gadgets.

Tarifé 39,99 euros sur Amazon.fr, l'Echo Input est conçu pour connecter Alexa et les enceintes Echo aux systèmes de diffusion externes existant dans les foyers ou au bureau via un câble audio de 3,5 mm ou en Bluetooth. De 12,5 mm d'épaisseur, il se veut discret. L'Echo Input est par ailleurs doté de 4 microphones pour recueillir les demandes des utilisateurs. "Une fois connectés à l'Echo Input, les haut-parleurs peuvent vous faire profiter du flux audio d'Alexa synchronisé dans les différentes pièces", explique Amazon. "Notre technologie Echo Spatial Perception calcule la clarté de votre voix et détermine l'enceinte Amazon Echo la plus proche – et donc celle qui devrait être sollicitée pour répondre à votre requête."

L'Echo Sub est un caisson de basse qui se jumelle à un autre appareil Echo afin d'apporter plus de profondeur à la musique jouée par l'enceinte. Il se connecte sans fil à un ou plusieurs appareils de la maison via l'application Alexa. Il peut aussi permettre de créer un système stéréo complet (sortie gauche, sortie droite et caisson de basses) en se couplant à deux enceintes Echo ou Echo Plus de seconde génération.

L'Amazon Smart Plug, est une prise intelligente qui permet d'allumer par la voix toutes sortes d'appareils électroniques branchés dessus, mais aussi de programmer à l'avance leurs démarrages et arrêts. Si ces commandes peuvent bien sûr être actionnées via l'un des appareils de la gamme Echo, il n'est pas nécessaire d'en posséder un pour autant : l'application Alexa suffit..

Ecouteurs sans fil compatibles Alexa, les Echo Buds sont conçus pour profiter des skills vocaux Alexa en mobilité. Equipés d'un réducteur de bruit, ils se connectent à l'app Alexa installée sur son smartphone. "Via Alexa, les Echos Buds permettent d'écouter de la musique, des livres audio ou encore de passer des appels. Ils sont aussi compatibles avec d'autres assistants vocaux comme Siri ou Google Assistant", précise Amazon qui, avec cette initiative, vient assez clairement marcher sur les plates-bandes d'Apple et de ses Airpods. Tarifés 129,99 dollars, les Echo Buds sont disponibles en pré-commandes aux Etats-Unis.

Dans le cadre d'un programme de vente en série limitée disponible uniquement Outre-Atlantique, Amazon propose des lunettes (les Echo Frames) ainsi qu'un anneau à se passer au doigt (l'Echo Loop). Tous deux intègrent des micros et un écouteur pour interagir avec Alexa. Le premier est tarifé 179,99 dollars et le second 129,99 dollars.

Espérant lui aussi mettre un pied dans le logement de ses clients, Google n'a pas mis longtemps à dégainer une version concurrente au haut-parleur intelligent d'Amazon. Son enceinte connectée Google Home est commercialisée aux Etats-Unis depuis novembre 2016, et en France depuis août 2017. Elle intègre elle aussi un assistant personnel maison, baptisé Google Assistant. L'appareil est, comme Echo, capable de commander les objets connectés de l'appartement de son propriétaire et de répondre à ses questions. S'inspirant de la stratégie du site de vente en ligne, Google a ouvert le kit de développement de son intelligence artificielle à des développeurs tiers pour qu'ils l'intègrent à leurs propres objets connectés et qu'ils créent des applications vocales.

Apple développe également son propre concurrent d'Echo. Baptisé HomePod, cet appareil est équipé de l'assistant de la marque à la pomme, Siri. Microsoft et Harman Kardon ont eux aussi lancé leur enceinte connectée vocale, baptisée Invoke en 2017. Elle est équipée de l'assistant intelligent Cortana, développé par la firme de Redmond.

Format : le haut-parleur connecté d'Amazon mesure 23,5 centimètres de haut, 8,35 centimètres de large et pèse un peu plus d'un kilo

le haut-parleur connecté d'Amazon mesure 23,5 centimètres de haut, 8,35 centimètres de large et pèse un peu plus d'un kilo Connectivité : Echo est doté d'une double bande et antenne Wifi. Il embarque une puce Bluetooth, permettant notamment à ses utilisateurs de streamer du contenu audio depuis leur smartphone.

: Echo est doté d'une double bande et antenne Wifi. Il embarque une puce Bluetooth, permettant notamment à ses utilisateurs de streamer du contenu audio depuis leur smartphone. Application Amazon Echo : l'appareil se connecte au Wifi de la maison et se pilote depuis une application dédiée pour Android, iOS et Fire OS (le système d'exploitation d'Amazon).

l'appareil se connecte au Wifi de la maison et se pilote depuis une application dédiée pour Android, iOS et Fire OS (le système d'exploitation d'Amazon). Audio : l'enceinte est équipée de sept micros pour capter la voix de son utilisateur. En parallèle, elle combine un "tweeter" de 5 centimètre, un haut-parleur conçu pour les sons aigus, et un caisson de basses de 6 centimètres. Objectif : produire un son au plus proche d'une voix humaine.

En vue d'améliorer les performances techniques des terminaux Echo, Amazon serait en train de concevoir ses propres puces (dixit The Information). Directement intégrées aux appareils de la gamme, elles auront pour but de réduire les temps de latence en prenant en charge une partie des traitements d'IA en local, sans avoir à recourir au cloud.

Vous pouvez également jumeler votre appareil avec un second Echo (3ème génération) ou Echo Plus (2ème génération) pour un son stéréo.