Deepomatic lève 10 millions d'euros pour son IA de reconnaissance d'images

L'entreprise, qui assiste les techniciens des infrastructures de réseau, compte s'élargir aux interventions liées aux énergies renouvelables et à l'installation de bornes électriques, en Europe mais aussi sur le continent américain.

L'entretien des infrastructures de réseau – télécoms ou énergétiques – passe par l'image. Les techniciens prennent des photos à chaque étape de leurs interventions pour leurs rapports quotidiens. Mais dans de nombreux cas, les photos sont floues ou ne permettent pas de valider la bonne réalisation de leur mission. Pour aider les techniciens à améliorer la qualité de ces rapports et leur productivité, l'entreprise Deepomatic leur propose depuis 2018 une solution d'assistance par intelligence artificielle.

Par son apprentissage des besoins métiers et la reconnaissance d'image, la plateforme de Deepomatic est capable d'indiquer au technicien s'il doit se déplacer et se rapprocher de l'équipement à photographier pour améliorer son rapport ou si un matériau identifié dans l'image est dégradé, ce qui l'alerte sur un besoin de maintenance. Autre exemple, Deepomatic peut analyser si le branchement électrique réalisé dans des travaux d'électricité est conforme à la prescription.

"Nous mesurons chez nos clients une augmentation de la productivité de 3 à 10%"

Sur les exercices 2021 et 2022, Deepomatic, qui compte une quarantaine de clients dont la moitié de grands comptes (Telefonica, Bouygues Telecom, Sanofi ou encore CityFibre depuis février 2022, ndlr), a multiplié son chiffre d'affaires récurrent par quatre. Son application mobile comptabilise plus de 20 000 utilisateurs quotidiens et plus d'un million d'interventions analysées chaque mois. Ce qui lui a permis de passer de 30 à 70 salariés. Les télécoms et les réseaux électriques représentent les secteurs phares de l'entreprise, qui avait fait de sa priorité en 2021 l'accompagnement du raccordement à la fibre. "Nous mesurons chez nos clients une augmentation de la productivité de 3 à 10%, tout en réduisant par 5% les déplacements liés au correctif de mauvaises interventions, ce qui a un impact dans la politique RSE de nos clients", se réjouit Augustin Marty, co-fondateur de Deepomatic.

Dans le déploiement des réseaux d'avenir, les énergies renouvelables, avec le solaire et l'éolien, et l'installation des bornes de véhicules électriques, vont prendre de l'ampleur. C'est pour se développer dans ces secteurs que Deepomatic lève 10 millions d'euros en equity. Une opération de dette pourra venir grossir ce montant. "Dans l'installation des bornes de véhicules électriques, les techniciens doivent bien veiller au bon espacement entre la borne et la place de stationnement et à ce qu'une protection soit installée entre les deux, des paramètres que Deepomatic peut valider", illustre Augustin Marty.

Ce tour de table a été réalisé auprès des investisseurs historiques Alven, Hi-Inov Dentressangle, Swisscom Ventures, mais aussi auprès du fonds d'investissement corporate de l'énergéticien allemand EnBW New Ventures, actif dans l'éolien et l'électrique, et du leader des infrastructures Orbia, via son fonds d'investissement corporate Orbia Ventures. "Ces deux nouveaux entrants reflètent notre stratégie", souligne Augustin Marty. L'entreprise prévoit en effet d'étendre son activité en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique latine, où la "fibre commence tout juste à se déployer et où les besoins sont colossaux". "Orbia est implanté à San Francisco, nous espérons que leur expertise dans les télécoms et les réseaux d'eau nous aideront à nous y développer", ajoute Augustin Marty.

Le financement servira par ailleurs à renforcer deux axes de R&D, améliorer la reconnaissance d'image dans des usages plus variés, "par exemple dans l'inspection des bouches à incendie", et développer la reconnaissance vidéo, "un format qui se multiplie sur le terrain". Il s'agit de la quatrième levée de fonds de Deepomatic, qui avait rassemblé, avant ce tour de financement en série B, 2,2 millions d'euros en amorçage en 2015, puis 4,5 millions d'euros en série A en 2019, qui a été étendu avec 2,3 millions d'euros en avril 2021. La prochaine étape de développement envisagée par Deepomatic concernera la réalité augmentée.