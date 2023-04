Prompt engineer, ce nouveau métier déjà indispensable

Avec l'essor spectaculaire de l'intelligence artificielle, un nouveau métier est apparu : le prompt engineer. Son but : maximiser le potentiel des modèles d'IA pour accroitre la productivité des professionnels.

Selon une théorie chère à Joseph Schumpeter, l'intelligence artificielle, comme chaque innovation majeure, devrait être source d'une destruction créatrice d'emploi. Mais avant de constater si ChatGPT va ringardiser (et détruire) certaines professions, le second volet de la théorie de l'économiste autrichien, celui de la création, commence à se vérifier. Dans son sillage, l'IA a fait apparaitre un nouveau métier : le prompt engineer.

Le prompt engineer est celui qui formule les requêtes adéquates auprès des modèles d'intelligence artificielle pour obtenir des réponses pertinentes. Ce nouveau métier, dont l'appellation française n'existe pas encore, nécessite "une bonne compréhension des modèles de langage d'IA pour savoir sur quel paramètre jouer" explique Loris Millet, directeur de l'équipe de recherche d'AI Builders.

Une bonne culture générale

Mais le prompt engineer doit également posséder des qualités plus générales : "Il n'a pas obligatoirement des connaissances en data science. Il doit être capable d'expliciter un raisonnement pour extraire les capacités d'un modèle de langage." Il doit aussi être doté d'une "très grande culture générale pour interpréter une réponse et pour briefer la machine dans n'importe quelle domaine" ajoute Henri d'Anterroches, spécialiste en IA et partner chez Metyis.

Le prompt engineer répond surtout aux demandes des professionnels. En particulier lorsqu'un prompt rédigé par une personne "quelconque" ne permet pas d'obtenir des réponses satisfaisantes de l'IA. Ses domaines d'intervention semblent infinis. Ils peuvent aussi bien concerner la gestion des stocks, la personnalisation des expériences clients dans le e-commerce, la e-réputation, l'analyse de la concurrence… "Tous ceux qui veulent intégrer l'IA dans leur activité sont susceptibles de faire appel à un prompt engineer" note Loris Millet. Mais peu importe le domaine, l'important est "de suivre plusieurs étapes clefs pour créer des prompts efficaces" précise Henri d'Anterroches.

Première d'entre elles : comprendre les objectifs et les besoins du client. Ensuite, il faut "identifier les données d'entrée nécessaires et les formats de sortie souhaités", avant de "créer des prompts pour guider le modèle d'IA". L'étape suivante correspond au test des prompts : "Il faut affiner les prompts jusqu'à ce que la réponse soit satisfaisante ". Quand c'est le cas, le prompt ingeneer va "intégrer les requêtes qu'il a formulées dans le système de son client". Son travail ne s'arrête pas là car il devra ensuite "surveiller et mettre à jour les performances du modèle" en "adaptant les prompts aux nouvelles données et aux nouveaux besoins du client".

"Le directeur artistique de demain"

En permettant de maximiser le potentiel de l'intelligence artificielle, le prompt engineer a rapidement investi le marché du travail. "Les start-up intègrent de plus en plus ces profils dans leur équipe" assure Loris Millet. Même constat pour Henri d'Anterroches : "A Metyis, on utilise des prompt engineer tous les jours. Au bureau de Paris, ils forment une petite équipe depuis 2016". Si aujourd'hui ils brillent par leur polyvalence en répondant à des types de demande très variés, cela pourrait changer. Selon Loris Millet, il ne serait pas étonnant de les voir se spécialiser "dans différents modèles de langage". On aurait ainsi des prompt engineer qui se focalisent sur ChatGPT, d'autres sur Bard ou encore Midjourney…

Cette spécialisation par modèle de langage pourrait s'accompagner d'une spécialisation par domaine (marketing, SEO, assistance client…). "Je pense qu'on aura des prompt engeneer experts dans divers secteurs" prédit Henri d'Anterroches. "Une seule et même personne ne peut pas traiter des problématiques juridiques et scientifiques à la fois. Il faut être capable de douter de la machine et de juger ses réponses".

Parmi ces domaines où le prompt engineer est amené à développer une expertise, un ressort en particulier : les créations artistiques via les API qui génèrent des images (Midjourney, DALL-E…). "Aujourd'hui, de nombreuses personnes savent générer des images mais celles-ci sont rarement bonnes" glisse Henri d'Anterroches. Avec son savoir-faire, le prompt engineer peut jouer sur divers paramètres : la lumière, le cadrage, la profondeur de champ, l'angle… Si bien qu'il pourrait devenir "le directeur artistique de demain". Preuve que ce nouveau métier a de beaux jours devant lui.