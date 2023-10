4 start-up françaises parmi les 100 fintechs les plus prometteuses du monde

Dans cette liste de 100 fintechs, dont la majorité propose des services BtoB, les catégories "assurance" et "gestion des dépenses" sont les plus représentées.

100 heureux élus sélectionnés parmi 19 000 candidats. Dans une étude publiée le 3 octobre, CB Insights a dévoilé une liste des "100 fintechs les plus prometteuses du monde". Pour établir cette liste, plusieurs critères ont été utilisés : "l'activité en recherche et développement, le rythme d'innovation, le potentiel de marché, le nombre de fonds levés, le profil des investisseurs" mais aussi "des analyses d'experts fournies par les candidats".

Les 100 fintechs les plus prometteuses selon CB Insights. © CB Insights

L'étude permet de retenir plusieurs enseignements. Premier d'entre eux, quatre fintechs françaises font partie de la liste. Parmi elles, la start-up Akur8 utilise l'intelligence artificielle pour gérer le processus de tarification des assureurs. On retrouve également Ledger, spécialiste de la conception de portefeuilles crypto ainsi que Pigment dont la plateforme aide les entreprises à établir leurs budgets. Enfin, Sesamm, qui exploite des données avec l'IA pour aider ses clients à gérer leurs investissements, fait également partie de la liste.

Hormis la France, 23 pays sont représentés dans la liste. Derrière les Etats-Unis qui placent 43 fintechs, le Royaume-Uni et Singapour ont respectivement 12 et 7 représentants. Autre enseignement, les trois quarts des fintechs présentes dans la liste proposent des services BtoB, et notamment des plateformes de gestion de dépenses. Dans le détail, avec 9 fintechs chacune, les catégories "gestion des dépenses" et "assurance" sont celles qui concentrent le plus d'entreprises.

A noter que les fintechs sélectionnées en sont à des phases de développement et de financement bien diverses. Si la liste comprend 31 licornes, vingt entreprises en sont aux premiers stades de collecte de fonds (amorçage/investisseur providentiel ou série A). Réunies, ces 100 fintechs ont levé près de 20 milliards d'euros ces quatre dernières années.