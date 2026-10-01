Le marché automobile français connaît une accélération historique de sa transition vers l'électrique, sur fond d'effondrement du diesel et de soutien public massif.

Les ventes de voitures diesel se sont effondrées de 62% en septembre en France. "Ce repli s’inscrit dans le contexte du durcissement de la fiscalité et de prix des carburants à des niveaux records en septembre dans le cadre des tensions géopolitiques au Moyen-Orient", analyse le cabinet AAA Data. Les voitures diesel ne représentent plus que 2% du marché.

Dans le même temps, l’électrique a représenté le mois dernier 42% des ventes de voitures neuves en France. Il s’agit d’un nouveau record pour cette motorisation, qui était par exemple à 28% en janvier dernier. Sur un an, la progression est de +108%. Depuis le début de l’année, la part de marché de l’électrique s’élève à 31%. En septembre, l’électrique était ainsi au coude-à-coude avec l’hybride (43% de part de marché).

Les ventes de voitures neuves en France ont bondi de 11,6% sur un an en septembre, mais cette croissance ne profite pas aux véhicules thermiques. Les immatriculations de voitures à essence ont chuté de 39% en septembre sur un an (10% de part de marché). "Le GPL fait figure d’exception à +23%."

Le rôle central des aides à l’achat

L'essor de l'électrique est largement porté par les aides publiques. "Les particuliers, soutenus par le leasing social et le bonus certificats d'économies d'énergie (CEE), sont le premier moteur de cette dynamique", souligne Marie-Laure Nivot, responsable de l'analyse du marché automobile chez AAA Data. Chez les particuliers, les voitures neuves électriques ont représenté 47% de parts de marché.

La Plateforme automobile (PFA) estime que les incitations financières mises en place par le gouvernement permettent "de vraiment faire en sorte que le marché (de l’électrique) s’installe" et au marché automobile dans son ensemble de se maintenir. "Mais cela sous-entend aussi qu’il dépend des aides à l’achat, nuance l’organisation, qui défend les intérêts du secteur. Malheureusement, s’il n’y avait pas ça, le marché ne serait probablement pas aussi bon."

Tesla et la montée des constructeurs chinois

Parmi les constructeurs, la PFA relève la "performance exceptionnelle" de Tesla. La Tesla Model Y a été le quatrième modèle le plus vendu en France entre janvier et septembre, toutes motorisations confondues, derrière la Peugeot 208 II, la Dacia Sandero 3 et la Renault Clio VI. Elle est le modèle électrique le plus vendu depuis le début de l'année, et aussi sur le mois de septembre, devant la Renault 5, la Renault Twingo IV, la Peugeot 208 II et la Renault Scenic V. "C'est assez remarquable parce qu'ils (Tesla, NDLR) ont eu pas mal de difficultés l'année dernière", rappelle la PFA, notamment en raison des prises de position de son PDG Elon Musk et de la concurrence chinoise sur le marché de l'électrique.

La part de marché des véhicules chinois progresse fortement en France. En septembre, les véhicules chinois représentent 8% des ventes toutes énergies confondues (3,4% des ventes sur les neuf premiers mois de l’année), et 7% des ventes de voitures électriques. "De plus en plus de marques (chinoises) s’installent sur le marché", comme BYD ou XPENG, constate la PFA.