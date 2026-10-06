Schneider Electric rachète l'américain PTC pour 20 milliards d'euros afin de renforcer ses activités dans l'intelligence artificielle

Le groupe français réalise la plus grosse acquisition de son histoire pour accélérer dans l'intelligence artificielle, malgré une forte réaction négative des marchés financiers.

Le groupe français Schneider Electric va débourser 20 milliards d'euros pour racheter l’entreprise américaine PTC. C’est la plus grosse acquisition de l’histoire pour le groupe français. Cette opération vise à renforcer ses activités liées à l’intelligence artificielle. L’annonce a été faite lundi 5 octobre.

Schneider Electric, équipementier électrique spécialisé dans la gestion de l'énergie et de l'automatisation, propose des solutions numériques pour optimiser l'efficacité énergétique dans les maisons, les bureaux, l'industrie et les centres de données.

PTC, basé à Boston, dans le Massachusetts, conçoit et fabrique des logiciels d'ingénierie qu'il vend aux plus grandes entreprises industrielles du monde entier. Le rachat devrait être finalisé au troisième trimestre 2027. Fin juin, le Français a racheté le spécialiste norvégien de l'IA, Cognite, pour près de 3 milliards d'euros.

Modalités financières de l’opération

Schneider Electric paiera le rachat de PTC en cash, en numéraire, c'est-à-dire intégralement en liquidités pour les actionnaires de PTC. Il va émettre jusqu'à 6 milliards d'euros d'actions nouvelles et jusqu'à 17 milliards d'euros de dette nouvelle, ce qui va augmenter son endettement. 20 milliards d'euros au total, 205 dollars par action PTC, ce qui représente une prime de 42% pour les actionnaires américains par rapport au dernier cours de bourse.

L’action du groupe français a perdu près de 10% après l’annonce. Les opérateurs sont très prudents, estimant que les investissements dans l’IA au niveau mondial atteignent des sommets qui peuvent, à terme, s’avérer dangereux. Avec le rachat de PTC aux Etats-Unis, Schneider Electric va devenir un concurrent d’envergure pour l’autre Français, Dassault Systèmes, et l’Allemand Siemens.