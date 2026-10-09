La Chine et l'Union européenne s'accordent sur le commerce des véhicules hybrides

Pékin et Bruxelles s'accordent sur le commerce des véhicules hybrides et s'engagent à renforcer leur dialogue, notamment sur les exportations de terres rares.

La Chine et l'Union européenne (UE) sont parvenues à une "entente" sur le commerce des véhicules hybrides, a annoncé vendredi le ministère chinois du Commerce, citant un communiqué conjoint à l'issue de discussions bilatérales à Pékin.

Une entente conforme aux règles de l'OMC

"Les deux parties sont parvenues à une entente sur le commerce des véhicules hybrides, conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)", indique le texte, sans fournir de détails. Bruxelles désirait obtenir de Pékin des engagements à réduire volontairement ses exportations de véhicules hybrides.

Avant la visite du commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, Pékin avait refusé de limiter volontairement ses exportations de véhicules hybrides, selon la presse spécialisée.

La Chine et l’UE sont convenues également vendredi de "renforcer" les discussions commerciales, Pékin promettant de faciliter l’exportation de terres rares vers le Vieux Continent, a indiqué le ministère chinois du Commerce, citant un communiqué conjoint.

"Les deux parties ont réaffirmé la nécessité de renforcer le dialogue (...) sur les contrôles à l’exportation", affirme le texte. Il ajoute que Pékin est "disposé" à "continuer de faciliter l’examen et l’approbation des licences d’exportation de terres rares et d’aimants permanents vers l’Europe".