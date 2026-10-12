L'Union européenne plafonne à 350 000 les importations de véhicules hybrides chinois

L'Union européenne limite fortement les importations de véhicules hybrides en provenance de Chine, réduisant de plus de moitié les volumes attendus sur le marché européen.

L’Union européenne va plafonner à 350 000 le nombre de véhicules hybrides importés de Chine chaque année, dans le cadre d’un accord conclu entre Pékin et Bruxelles. Cette mesure, annoncée lundi 12 octobre 2026, marque un tournant dans la politique commerciale européenne face à l’afflux croissant de véhicules hybrides chinois.

"Cela réduira de plus de moitié les exportations actuelles vers l’UE, qui devraient atteindre les 800 000 véhicules en 2026", a expliqué un responsable européen, cité par Le Figaro. Ce quota annuel représente donc une diminution majeure des volumes attendus sur le marché européen.

Accord entre Pékin et Bruxelles

La Commission européenne, organe chargé des questions commerciales pour l'Union européenne, a mené les négociations avec les autorités chinoises.

Les véhicules hybrides fabriqués en Chine représentent désormais un quart des ventes totales de ce segment en Europe, selon des données relayées par Bloomberg. Cette progression rapide des constructeurs chinois sur le marché européen a motivé la décision de l’UE.

La croissance des importations de véhicules électriques chinois, déjà soumis à de lourds droits de douane européens, a ralenti ces dernières années. Face à la progression rapide des hybrides, l’Union européenne a choisi d’agir pour limiter leur afflux et préserver l’équilibre de son marché automobile.