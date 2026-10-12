BYD envisage d'implanter une nouvelle usine en France

Le constructeur automobile chinois BYD considère la France comme une option pour implanter une nouvelle usine, selon Stella Li lors du Mondial de l'auto à Paris.

La France fait partie de la liste restreinte de pays dans lesquels le constructeur automobile chinois BYD envisage d'implanter une nouvelle usine. Cette annonce a été faite lundi par Stella Li, vice-présidente exécutive du groupe BYD, à l'occasion de l'ouverture du salon de l'automobile à Paris.

"La France est dans la shortlist. (...) Nous regardons de très près la possibilité de mettre en place une usine en France", a déclaré Stella Li sur BFM Business. Elle a également précisé : "On essaiera d'avoir une deuxième et une troisième usine en Europe", alors que BYD ouvrira d'ici la fin de l'année une usine en Hongrie.

Ce vendredi, la Chine a accepté de "modérer" le flux de véhicules hybrides à destination de l'Union européenne. Cette décision est susceptible de freiner l'arrivée de millions de véhicules chinois sur le marché européen dans les prochaines années. "On n'a pas encore les détails, on a simplement entendu l'annonce, (...) mais BYD a un engagement à long terme en Europe. On va investir massivement en Europe. On va apporter la fabrication, comme en Hongrie, et il y aura des prototypes", a détaillé Stella Li sur BFM Business.

Engagement local et création d’emplois

Stella Li a souligné la volonté de BYD de s’ancrer durablement en Europe : "Ce qui nous intéresse, c'est le long terme. (...) BYD a un engagement fort en Europe", a-t-elle assuré. Elle a également regretté : "Parfois, c'est dommage de voir qu'il y a une tension en raison des droits de douane", ajoutant qu'"à long terme, BYD entendait devenir une entreprise locale dans chaque région du monde".

La vice-présidente exécutive a mis en avant les retombées attendues : "BYD a connu de grandes réussites en Europe. Et maintenant, il est temps d'investir encore davantage dans la fabrication, dans les emplois de R&D et pour la technologie, pour pouvoir donc aider la société à créer des emplois et à créer des talents".

Stella Li a enfin exprimé l’objectif de BYD en France : "Je veux que les gens en France se disent que BYD, c'est une entreprise française. Je veux qu'ils l'aiment."

Aucune décision finale n'a encore été prise concernant l'implantation d'une usine BYD en France, mais le pays figure désormais officiellement sur la liste restreinte du constructeur pour sa prochaine phase d'expansion industrielle en Europe.