L'Etat va augmenter sa participation au capital d'Eramet sans dépasser 50%

L'Etat français va soutenir Eramet, acteur stratégique des métaux critiques, en augmentant sa participation au capital, dépassant la famille Duval sans franchir 50%.

L'Etat va "augmenter significativement sa participation" au capital du groupe minier en difficulté Eramet. Il va en devenir ainsi "très largement le premier actionnaire", a annoncé l'Elysée lundi 12 octobre. L'Etat détenait fin 2025 un peu plus de 27% du capital de cette entreprise qui produit notamment du manganèse, du nickel ou du lithium. Il va dépasser au capital l'autre actionnaire principal, la famille industrielle Duval, qui détenait 37,22% du capital en fin d'année dernière.

L'Etat "ne prendra pas plus de 50% du capital de l'entreprise", selon la présidence de la République, qui n'a pas précisé l'ampleur financière de l'opération lundi. Dans ce cadre, les actionnaires actuels bénéficient d'un droit de souscription préférentiel, une priorité pour acheter de nouvelles actions. L'Agence des participations de l'Etat (APE) va participer à l'augmentation de capital "à hauteur de sa quote part", mais va aussi "racheter en fonction du cours une partie des droits de souscription préférentiels de l'autre actionnaire", la famille Duval, a détaillé l'Elysée lundi.

Une opération capitale pour la survie d'Eramet

Eramet, acteur stratégique dans le secteur des minerais critiques (manganèse produit pour la fabrication d'alliages, nickel pour de l'acier inoxydable et des batteries rechargeables, lithium pour les batteries électriques), a subi de lourdes pertes financières en 2025 (perte nette de 477 millions d'euros) et son endettement est élevé. Dans ce contexte, l'Etat avait annoncé une augmentation de capital cette année, présentée comme "essentielle pour le groupe", et programmée au quatrième trimestre.

L'opération d'augmentation de capital est prévue entre la fin du mois d'octobre et la fin de l'année. Le montant de l'augmentation de capital prévue pourrait aller jusqu'à 500 millions d'euros.

Si la famille Duval ne participe pas à l'augmentation de capital, sa part dans l'actionnariat du groupe pourrait être réduite. L'Etat deviendra alors le premier actionnaire d'Eramet, sans toutefois dépasser la barre des 50% du capital, conformément à l'engagement de la présidence de la République.