La justice valide la reprise de Duralex par Cédric Meston et sauve 155 emplois

La justice valide la reprise de Duralex par Cédric Meston, assurant la sauvegarde de 155 emplois sur le site historique de La Chapelle-Saint-Mesmin.

Le tribunal de commerce d'Orléans a validé la reprise de l'entreprise Duralex mercredi 14 octobre 2026. Connue pour ses verres réputés incassables, la verrerie avait été placée en redressement judiciaire le 1er juin pour la cinquième fois en une vingtaine d'années, moins de deux ans après sa reprise par les salariés réunis en coopérative. Le plan de reprise, porté par l'entrepreneur Cédric Meston via sa holding Tomé, prévoit la sauvegarde de 155 des quelque 220 emplois, soit plus de 70% des emplois en CDI, sur le site historique de La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret).

Duralex drinking glasses

Un plan de financement public et privé

Le plan de reprise s'appuie sur un financement total de 16 millions d'euros, dont 6 millions d'euros de soutiens publics avec des prêts des collectivités locales et des financements de l'Etat. Le milliardaire Xavier Niel, via sa holding NJJ Capital, est également associé au projet de reprise.

Cette décision permet d'assurer la poursuite de l'activité et de préserver un savoir-faire industriel reconnu.