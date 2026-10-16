Alstom prolonge de quinze ans son contrat d'entretien avec Greater Anglia

Le constructeur ferroviaire français consolide sa présence outre-Manche en prolongeant un contrat majeur d'entretien de trains, sur fond de renationalisation du rail britannique.

Alstom a annoncé jeudi avoir prolongé de quinze ans son contrat d'entretien des trains de banlieue de l'opérateur ferroviaire britannique Greater Anglia, pour un montant de 800 millions de livres sterling, soit environ 947 millions d'euros. Ce renouvellement intervient alors que le secteur ferroviaire britannique est engagé dans une campagne de renationalisation.

Avec ce contrat renouvelé, "Alstom continuera d'assurer les activités de maintenance de la flotte de Greater Anglia, composée de 133 rames électriques de classe 720 Aventra à cinq voitures, au dépôt Greater Anglia de Seven Kings" jusqu'au début des années 2040. Il permet d'y "garantir une centaine d'emplois chez Alstom", précise l'entreprise française. "Ce contrat conclu avec Greater Anglia renforce encore la position d'Alstom en tant que fournisseur de premier plan de services à long terme pour le matériel roulant au Royaume-Uni", se félicite le constructeur.

Un contexte de renationalisation du rail britannique

Cette réforme avait été annoncée dès le retour des travaillistes au pouvoir en juillet 2024 et elle prévoit que tous les opérateurs ferroviaires britanniques soient renationalisés d'ici la fin 2027. La nouvelle entité qui chapeautera les trains britanniques sera Great British Railways (GBR).

Cette commande sera comptabilisée au troisième trimestre de l'exercice 2026/27, précise Alstom, qui publiera ses résultats semestriels le 17 novembre.