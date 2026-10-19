Microsoft se retire du projet de centre de données d'IA avec Nscale à Loughton

L'abandon du centre de données d'IA à Loughton met en lumière les limites des infrastructures électriques britanniques face à la croissance des besoins des géants technologiques.

Microsoft s'est retiré de son contrat avec la start-up britannique Nscale pour un centre de données consacré à l'intelligence artificielle à Loughton, dans l'Essex, près de Londres. Ce projet, présenté comme le futur plus grand supercalculateur d'IA du Royaume-Uni, se heurte à des difficultés majeures d'approvisionnement électrique, illustrant les défis rencontrés par les géants technologiques dans leur course à l'intelligence artificielle.

Un projet d'envergure stoppé

Annoncé en septembre 2025, le site devait accueillir 23 040 processeurs graphiques Nvidia GB300 dès le premier trimestre 2027, afin de fournir de la puissance de calcul à la plateforme Microsoft Azure. Sa capacité électrique initiale était estimée à 50 mégawatts, extensible à 90 mégawatts.

Le projet figurait parmi les investissements emblématiques du partenariat technologique conclu entre Londres et Washington. Microsoft avait alors promis d'investir 30 milliards de dollars au Royaume-Uni entre 2025 et 2028, dont 15 milliards consacrés aux infrastructures numériques. La rupture concerne ce contrat précis, et non l'ensemble des collaborations de Microsoft avec Nscale, notamment en Norvège.

C'est précisément l'accès au réseau électrique qui compromet le calendrier du projet. Nscale aurait été avertie que son centre de données ne pourrait disposer d'une alimentation suffisante avant les années 2030, soit plusieurs années après l'ouverture initialement annoncée. En juin, pas moins de 315 projets de centres de données figuraient dans la file d'attente pour obtenir un raccordement au réseau au Royaume-Uni. Les installations nécessitent des puissances considérables, alors que les infrastructures électriques peinent à suivre le rythme des investissements annoncés.

Conséquences pour Nscale

Ce désengagement intervient à un moment particulièrement délicat pour Nscale. Soutenue financièrement par Nvidia, la jeune entreprise britannique a engagé en septembre une procédure d'introduction en Bourse à New York, avec une valorisation visée d'environ 35 milliards de dollars. Son prospectus fait état de 103,4 milliards de dollars de contrats en valeur cumulée à fin août, mais ces engagements commerciaux de long terme dépendent de la livraison effective des infrastructures promises.

Au premier semestre 2026, la société n'avait généré qu'environ 141 millions de dollars de chiffre d'affaires, pour une perte nette proche d'un milliard de dollars. La perte de Microsoft comme principal client du site britannique fragilise donc les perspectives de cet investissement.

Interrogée par le Guardian, Nscale assure rester engagée dans le projet et rechercher des solutions alternatives d'alimentation électrique.