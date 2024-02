Copilot Pro dans Microsoft 365 : le test

Copilot Pro est désormais disponible publiquement pour les utilisateurs de Microsoft 365 pour un supplément de 22 euros par mois.

Vers un gain de productivité notable ? L'assistant dopé à l'IA de Microsoft est désormais disponible en France pour les utilisateurs de Microsoft 365 Famille (99 euros par an ou 10 euros par mois) et Personnel (69 euros par an ou 7 euros par mois). L'accès aux fonctionnalités IA avancées n'est disponible qu'avec l'offre de Copilot Pro, un abonnement supplémentaire à 22 euros par mois. Pour cette somme, Microsoft offre un accès prioritaire à GPT-4 et GPT-4 Turbo via Copilot, la création d'images avec Dall-E3 avec jusqu'à 100 boosts par jour (génération plus rapide) et, le plus utile, l'accès au Copilot directement dans les applications 365, que nous avons pu tester.

Très concrètement, dans 365, Copilot offre de nouvelles fonctionnalités de rédaction intelligente censées rendre l'utilisateur plus productif. Basée sur les modèles d'OpenAI, Copilot est disponible dans Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook, sur les versions bureautiques classiques comme sur le web. En revanche avec 365 Famille, chaque utilisateur de l'abonnement doit souscrire séparément à Copilot Pro. Le coût peut rapidement monter selon le nombre d'utilisateurs. Dans la théorie, une fois l'abonnement souscrit, l'activation de Copilot est très simple, dans la pratique, il est parfois nécessaire de se déconnecter et de se reconnecter à plusieurs reprises pour voir apparaitre l'outil. Sur la version web de 365, des erreurs de licence peuvent survenir, il sera nécessaire de simplement supprimer les cookies et de se reconnecter.

Copilot dans Word : la rédaction simplifiée

L'accès principal à Copilot dans Word. © Capture d'écran

Dans Microsoft Word, la principale utilité de Copilot est la génération de texte. En cliquant sur le bouton Copilot qui apparaît en haut à gauche de la page, il est possible de générer rapidement une ébauche de texte à partir d'un simple prompt textuel. L'IA génère alors en moins de 20 secondes un texte stylisé (avec des intertitres, des bullet points...), parfaitement utilisable en l'état. Il est souvent nécessaire de préciser la langue du texte attendu, Copilot ayant tendance à produire un texte en anglais par défaut. Une fois le texte généré, il est possible de le modifier pour affiner le style, les informations présentes, la formulation... D'après nos différents tests, le texte généré est plutôt naturel, avec une qualité supérieure à celle de GPT-4.

Copilot peut générer un premier brouillon en quelques secondes. © Capture d'écran

Autre possibilité offerte par le Copilot : la reformulation. En sélectionnant une partie du texte, il est possible de la faire reformuler selon plusieurs tons (neutre, professionnel...). Enfin, le Copilot de Microsoft permet également de générer rapidement un tableau à partir d'un texte sélectionné. Utile pour comprendre rapidement un paragraphe avec de nombreuses données.

Copilot permet de synthétiser des informations textuelles en un tableau. © Capture d'écran

Copilot est également disponible directement dans le menu supérieur. Quand le bouton présent en haut à gauche de la page ne permet que la génération de texte et la reformulation, ce "deuxième" Copilot accepte qu'on lui soumette un texte en entrée, répond à des questions sur le texte ouvert dans Word, le résume et réalise bien d'autres tâches en utilisant un prompt. C'est en somme un ChatGPT (basique car uniquement dédié au texte).

Copilot dans PowerPoint : une présentation complète en quelques secondes

Dans PowerPoint, Copilot aide l'utilisateur à concevoir, pratiquement de A à Z, sa présentation. Il suffit de décrire le but de la présentation et les éléments visuels attendus et l'IA confectionne à la perfection l'ensemble des slides. De manière assez bluffante le Copilot utilise, très certainement, Dall-E 3 pour générer l'ensemble des images de la présentation.

Dans le cadre de ce test, nous demandons à l'IA de générer une présentation de 10 slides afin de présenter la totalité des présidents de la Ve République. Le document final, généré en une trentaine de secondes seulement, apparait cohérent et présente succinctement les principales caractéristiques de chaque homme. En revanche, Dall-E 3 peine à reproduire le faciès des présidents. L'outil parait toutefois idéal pour générer et illustrer des présentations généralistes.

Copilot avec PowerPoint permet de créer rapidement une présentation complète. © Capture d'écran

Copilot dans Excel : l'accès à la donnée simplifié

Dans Microsoft Excel, Copilot fonctionne uniquement avec des tableaux de données. La promesse est de rendre l'utilisation de l'outil véritablement accessible pour les néophytes. Il est possible notamment de générer des formules très rapidement, de surligner certaines données, de les trier et de générer une analyse poussée des informations présentées. L'IA se charge de l'ensemble des manipulations techniques qui incombaient jadis aux utilisateurs. Petite subtilité, il est nécessaire de prompter l'IA en anglais, la version finale de l'outil n'étant pas encore déployée dans Excel.

Selon nos tests sur des fichiers complexes (issus de données open data), la promesse n'est pour l'heure pas entièrement tenue. L'IA ne parvient pas à effectuer certaines demandes. L'outil affiche régulièrement des erreurs et invite l'utilisateur à réessayer plus tard. Le plus intéressant avec Copilot dans Excel reste la possibilité d'interroger l'IA sur les données pour obtenir de premiers insights.

Dans Excel, Copilot permet, en théorie, de se passer des manipulations techniques. © Capture d'écran

Copilot dans Outlook : la rédaction d'emails simplifiée

Copilot dans Outlook apporte des fonctionnalités intelligentes basiques et peu convaincantes. L'IA de Microsoft à deux principales utilités : résumer des courriels et rédiger rapidement des réponses. Seule limite : l'outil n'est disponible, selon nos tests, qu'avec la boite principale Outlook. La première fonctionnalité s'avère utile dans certains cas uniques. Selon la longueur du courriel, l'outil de Microsoft met beaucoup de temps (plusieurs dizaines de secondes) à synthétiser les informations. Une lecture classique peut être plus rapide. L'outil s'avère en revanche véritablement utile avec un thread d'emails, pour récapituler l'ensemble du fil d'une conversation.

Dans Outlook, Copilot peut vous coacher et vous aider à rédiger des emails. © Capture d'écran

La rédaction intelligente de courriel permet, quant à elle, de gagner de précieuses secondes (voire heures sur plusieurs jours). Il est possible de faire rédiger une première ébauche du courriel à l'IA en choisissant le ton et la longueur du message. Plus intelligent encore, la fonction "coach" permet d'obtenir un feedback de l'IA sur un message déjà rédigé. Le coach conseille l'utilisateur sur la tonalité, le sentiment du lecteur et la clarté des propos au sein de l'email. Enfin, Copilot propose des réponses rapides sur la base de suggestions, très utiles pour gagner en rapidité sur certains courriels.