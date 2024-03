Perplexity VS You.com : quel moteur de recherche IA choisir ?

You.com et Perplexity dominent le marché du moteur de recherche dopé à l'IA. Quel est le meilleur modèle pour optimiser au maximum votre temps ? Nous avons comparé les deux services.

Après la bataille des LLMs, place à la bataille des moteurs de recherche intelligents. Investi par Bing dans un premier temps, le créneau s'est élargi en 2023 et accueille désormais des acteurs solides. Parmi eux, You.com et Pexplixity, deux moteurs de recherche boostés à l'IA et orientés productivité. Interface, praticité, services additionnes… Les deux outils proposent des approches différentes mais un objectif commun : apporter la réponse la plus pertinente pour l'utilisateur en un temps record.

You.com : une interface sobre et intuitive

Fondé en 2020 par deux ex employés de Salesforce, You a très rapidement embrassé la révolution de l'IA générative. Quelques semaines après la sortie de GPT-3, You utilisait déjà le modèle d'OpenAI pour booster sa recherche en ligne. En février 2023, le moteur a commencé à proposer de la recherche multimodale quand Google et Microsoft en étaient encore à la recherche textuelle.

En mars 2024 You.com propose cinq modes de recherche différents adaptés à chaque cas d'usage : Smart, Genius, GPT-4, Research et Create.

Smart , le mode par défaut, est la méthode la plus simple pour faire des recherches rapides en ligne. L'IA fait la recherche pour vous et synthétise les résultats sous la forme d'un paragraphe en citant ses sources.

, le mode par défaut, est la méthode la plus simple pour faire des recherches rapides en ligne. L'IA fait la recherche pour vous et synthétise les résultats sous la forme d'un paragraphe en citant ses sources. Genius offre une solution pour les recherches nécessitant plusieurs étapes. Il permet de résoudre des problèmes complexes et supporte l'upload de documents en input. C'est le modèle le plus performant.

offre une solution pour les recherches nécessitant plusieurs étapes. Il permet de résoudre des problèmes complexes et supporte l'upload de documents en input. C'est le modèle le plus performant. GPT-4 permet tout simplement de converser avec le LLM d'OpenAI directement depuis You, sans sortir de l'interface. Utile pour des tâches rapides de traitement de texte. D'autres modèles sont également disponibles dans ce mode : GPT-4 Turbo, Claude 3 Opus, Claude 3 Sonnet, Calude 3 Haiku, Gemini Pro et Zephyr.

permet tout simplement de converser avec le LLM d'OpenAI directement depuis You, sans sortir de l'interface. Utile pour des tâches rapides de traitement de texte. D'autres modèles sont également disponibles dans ce mode : GPT-4 Turbo, Claude 3 Opus, Claude 3 Sonnet, Calude 3 Haiku, Gemini Pro et Zephyr. Research permet d'explorer de manière plus longue un sujet. L'IA va fournir des rapports plus complets pour répondre à votre requête tout en sourçant sa réponse.

permet d'explorer de manière plus longue un sujet. L'IA va fournir des rapports plus complets pour répondre à votre requête tout en sourçant sa réponse. Create permet de générer des images directement depuis You. L'outil utilise par défaut Stable Diffusion.

La version gratuite de You.com permet d'accéder de manière illimitée à Smart, et offre un nombre limité de requête (5 en mars 2024) à Genius, GPT-4, Research et Create. La version payante offre l'accès illimité aux différents modes ainsi qu'aux LLMs proposés. Ce dernier est accessible à partir 180 dollars à l'année (15 dollars par mois) et à 20 dollars par mois en paiement mensuel. You.com propose également des tarifs dédiés aux entreprises, sur demande.

© Capture d'écran / JDN

Perplexity : une interface un peu complexe, une recherche "focalisée"

Fondée en 2022 à San Francisco, Perplexity a rapidement attiré l'attention du public avec son interface de recherche poussée permettant d'approfondir ses requêtes. L'utilisation est légèrement plus complexe qu'avec You.com. Perplexity propose six sources de recherches différentes : All, Academic, Writing, Wolfram, YouTube, Reddit ainsi qu'une version Pro. Ces modes permettent à l'IA de focaliser son attention sur des sources plus précises.

All pour obtenir une réponse s'appuyant sur l'ensemble des sources du web

pour obtenir une réponse s'appuyant sur l'ensemble des sources du web Academic pour des résultats provenant d'articles scientifiques

pour des résultats provenant d'articles scientifiques Writing pour créer du contenu original sans s'appuyer sur des sources externes.

pour créer du contenu original sans s'appuyer sur des sources externes. WolframAlpha pour des réponses factuelles appuyées sur le moteur computationnel du même nom

pour des réponses factuelles appuyées sur le moteur computationnel du même nom YouTube pour inclure des vidéos pertinentes dans la réponse générée

pour inclure des vidéos pertinentes dans la réponse générée Reddit pour s'inspirer des nombreux échanges du forum

Le mode Pro permet d'activer le Copilot de Perplexity pour fournir une réponse d'avantage personnalisée selon les besoins de l'utilisateur. Le Copilot permet également de travailler le sujet plus profondément. Dans la version gratuite, l'utilisateur dispose de cinq requêtes par jour. L'abonnement Pro permet de requêter à hauteur de 300 requêtes par jour le modèle avec le Copilot, de téléverser des fichiers de façon illimitée pour les analyses avec Claude 3 ou GPT-4V et 5 dollars de crédit pour l'API développeur. Un service avec de nombreuses fonctionnalités accessible à partir de 20 dollars par mois ou 200 dollars annuel (16 dollars par mois).

© Capture d'écran / JDN

Perplexity / You.com : le match

You et Perplexity se basent sur des sources similaires pour répondre aux requêtes de l'utilisateur. Les deux outils vont très certainement crawler les pages de recherche Google pour appuyer leur réponse. Avec des requêtes en mode simple, sans Copilot chez Perplexity et avec le mode par défaut chez You (Smart), le point va à You.com. Bien qu'utilisant les même sources, l'IA de You parvient à donner une réponse plus utile à l'utilisateur avec d'avantage de données tout en restant pertinent. Perplexity propose une réponse tout à fait convenable, bien que plus courte.

A gauche les résultats de You.com, à droite ceux de Perplexity. © Capture d'écran / JDN

En activant le Copilot sur Perplexity et en utilisant le mode Research avec You.com, la marge entre les deux outils se réduit. D'une part les deux outils utilisent davantage de sources et d'autres part, le rapport final est plus élaboré. Perplexity améliore véritablement sa réponse. Le résultat final est assez équivalent entre les deux outils. La structuration offerte par You.com est légèrement plus agréable et simple à lire.

A gauche les résultats de You.com, à droite ceux de Perplexity. © Capture d'écran / JDN

De manière générale, Perplexity avec Copilot semble légèrement plus pertinent. En particulier, la sélection des sources offre un résultat amélioré sur les requêtes ultraspécialisées.

En conclusion, si vous souhaitez rester sur une version gratuite, You.com est, dans l'ensemble, un moteur de recherche plus efficace que Perplexit. L'interface est également plus épurée et d'avantage intuitive. Si 20 dollars par mois ne vous semblent pas une grosse somme, optez pour Perplexity. Le Copilot offre une recherche véritablement utile et permet d'approfondir les sujets les plus complexes.