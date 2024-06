Amazon Q : les atouts et limites du nouvel assistant IA d'AWS pour les pros

Amazon a lancé en disponibilité générale son offre d'IA générative à destination des entreprises. Amazon Q s'adresse aux entreprises qui souhaitent déployer un assistant d'IA rapidement sur leurs données.

Après Microsoft et Google, Amazon a (enfin) lancé sa solution de copilot pour entreprise. Déployée en disponibilité générale depuis mai 2024, Amazon Q se veut une offre polyvalente pour les professionnels qui souhaitent développer une stratégie d'IA générative rapide sur leurs propres données. Amazon Q se définit, très clairement, comme une alternative à Microsoft Copilot et Google Gemini. Amazon semble toutefois fébrile. La firme de Seattle reste avare de détails techniques sur le fonctionnement exact de son assistant et semble limiter drastiquement le budget marketing alloué à ce nouveau produit.

Pas un, mais plusieurs Amazon Q

"Amazon Q permet d'allier toute la sécurité offerte par les services AWS, que ce soit le chiffrement ou la localisation des données, à des coûts extrêmement compétitifs, et surtout des performances optimales grâce à un système entièrement personnalisable, capable de s'adapter à tous les environnements, quelle que soit leur diversité", explique Stephan Hadinger, directeur de la technologie AWS France. Amazon Q se décline en trois principales versions : Amazon Q Business, pour la plupart des collaborateurs, Amazon Q Developer (anciennement CodeWhisperer), pour les développeurs et enfin Q Apps, qui permet de créer ses propres assistants d'IA générative personnalisés. D'autres versions sont également lancées à la marge : Amazon Q Connect pour les centres d'appel et Amazon Q Supply Chain pour la logistique.

Amazon Q Business reste la version la plus attendue par le marché. Destiné à l'ensemble des métiers de l'entreprise, le service repose sur une orchestration de plusieurs LLM. Le groupe ne souhaite pas communiquer les modèles utilisés. On peut raisonnablement penser qu'Amazon Q se base sur des LLM maisons (comme Amazon Titan) ou issus de ses collaborations (Claude 3 chez Anthropic par exemple). A l'heure actuelle, Amazon Q ne permet pas de choisir le modèle utilisé par l'assistant d'IA. Dommage.

Plus de 40 connecteurs de données

La particularité d'Amazon Q Business reste sa facilité de mise en place. Amazon Q s'implémente grâce à une API. Le service arrive clé en main et permet, notamment grâce à du RAG, de connecter l'IA aux données de l'entreprise. "Amazon Q arrive avec une quarantaine de connecteurs prêts à l'emploi. Il prend notamment en charge Salesforce, ServiceNow, Slack, Atlassian, Zendesk, ainsi que Microsoft 365, Google Drive et la suite Google. De plus, Amazon Q peut indexer des bases documentaires et des bases de données si nécessaire", rappelle Stephan Hadinger. Côté sécurité, Amazon Q réplique les droits d'accès des utilisateurs aux fichiers et intègre nativement des guardrails. Les questions adressées à l'IA et les réponses générées peuvent être filtrées par l'administrateur.

De son côté, Q Apps permet de créer en no-code, en langage naturel, une application très simple pour accomplir une tâche récurrente (équivalent des GPTs). L'application créée intègre des instructions prédéfinies (configurées préalablement) et peut, comme Amazon Q Business, utiliser les données de l'entreprise. Les applications créées depuis Q Apps peuvent être partagées à l'ensemble des collaborateurs, au sein d'une bibliothèque partagée. A noter que Q Apps reste pour le moment en preview.

Un tarif compétitif

En France, Amazon Q Business est disponible avec deux modèles d'abonnement. Amazon Q Business Lite permet de dialoguer avec l'IA en s'appuyant sur les données entreprises depuis une interface simple. L'enterprise login est supporté. L'offre est accessible pour 3 dollars par utilisateur par mois, un tarif compétitif. Amazon Q Business Pro, accessible à 20 dollars par utilisateur par mois supporte en plus Q Apps, offre le support de plugins personnalisés et permet d'utiliser Amazon Q avec QuickSight (logiciel d'analyse de la donnée).

Pour l'indexation des données, nécessaire pour le RAG avec Amazon Q Business, la tarification est un peu plus complexe. Deux offres sont proposées. Starter Index pour démarrer et tester un PoC avec un prix de 0,140 dollar par heure pour une unité. En sachant qu'une unité permet d'indexer 20 000 documents ou 200 Mo de texte et de connecter les données pour une durée de 100 heures. L'offre Enterprise Index, pour la mise en production, est accessible pour 0,264 dollar par heure pour une unité.

Amazon Q, un bon choix ?

Amazon Q est-il préférable à une solution d'IA générative basée sur un des nombreux modèles de Bedrock ? Tout dépend du cas d'usage. Amazon Q s'adresse davantage aux cas d'usage très simples de l'IA générative en entreprise, de la rédaction d'email à la synthèse de documents. "Amazon Q sera l'outil utilisé par la majorité des salariés pour répondre à des questions business classiques. Pour des services sur mesure comme Bedrock, il s'agit d'aller dans une expertise particulière", résume le directeur de la technologie AWS France. En clair, Amazon Q peut s'avérer suffisant pour la majorité des métiers. Développer son propre chatbot d'IA en se basant sur des modèles de Bedrock n'est nécessaire qu'en présence d'un cas d'usage complexe (exemple : nécessité de fine-tuning d'un modèle).

Amazon Q se veut également relativement compétitif en matière de tarification par rapport à ses homologues, notamment de Microsoft et Google. L'outil dispose aussi du plus grand nombre de connecteurs applicatifs et offre une grande flexibilité. Sa mise en place ne demande aucune migration de grande ampleur. De quoi faire d'Amazon Q le nouvel outsider des assistants d'IA.