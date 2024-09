Se former à la l'IA: les formations CPF les mieux notées

Tour d'horizon des formations disponibles au sein du compte personnel à la formation qui montent sur le podium des programmes d'intelligence artificielle les plus plébiscités.

Au sein du compte personnel de formation, on retrouve des dizaines de programmes dédiés à l'intelligence artificielle. Or le site permet de noter les formations. Nous avons retenu les trois qui, sur le terrain de l'IA, ont recueilli les avis les plus favorables avec un minimum de 30 voix exprimées.

1. Formateur à l'ère de l'Intelligence Artificielle (Bloc 2 : Piloter un projet d'IA)

Cette formation apprend à élaborer des ateliers visant à maîtriser l'expérience utilisateur des IA grâce à des interfaces simples et faciles d'accès. Autres points au programme : le contrôle du respect de la réglementation en matière de protection des données personnelles (RGPD). Mais aussi la prévention des risques en matière de cybersécurité et d'intrusion au sein de l'architecture technique retenue. La formation porte par ailleurs sur la mesure de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'environnement, la société et l'individu. Enfin, "elle couvre la présentation des enjeux technologiques de la solution développée auprès de publics non spécialistes de l'IA en faisant des propositions d'applications étendues à des univers connexes afin de valoriser et promouvoir la solution d'intelligence artificielle développée auprès des parties prenantes de l'organisation (salariés, actionnaires, clients, partenaires, etc.)", indique le descriptif.

Evaluations : 4,7 / 5 (30 avis),

Prix : 2 160 euros (dont 2 060 euros pris en charge par le CPF)

18 heures

La formation conduit à la validation du Bloc 4 RNCP36411 / Déployer une solution d'intelligence artificielle du titre niveau 7 / Chef de projet en intelligence artificielle

Formation proposée par Collège de Paris Développement

Plus de détails sur la formation

2. DataScientest - Data Science : Développer une solution IA (machine et deep learning)

L'objectif de cette formation est d'acquérir les compétences indispensables afin de traiter, d'analyser et de faire parler les données massives (big data). Plus précisément, il s'agit d'apprendre à étudier les données de l'entreprise pour définir celles qui seront extraites et traitées, puis à élaborer des modèles prédictifs afin d'anticiper une évolution ou de déterminer une valeur cible intéressante pour l'entreprise. Enfin, il s'agit aussi de maitriser l'exploitation des résultats d'analyse de données et de modélisation pour les rendre lisibles, utilisables et actionnables par les autres services. La formation s'articule autour de huit modules : data visualisation, machine learning supervisé, machine learning non-supervisé, machine learning avancé, big data et base de données, deep learning, et système complexe & IA.

Evaluations : 4,4 / 5 (35 avis),

Prix : 6 490 euros (dont 5000 pris en charge par le CPF)

400 heures

La validation des examens conduit à l'obtention du bloc de compétences 3 de la certification RNCP36129

Formation proposée par DataScientest

Plus de détails sur la formation

3. DataScientest - Data Analyse : Développer une solution IA

Cette formation vise à acquérir les compétences indispensables afin d'exercer les activités de data analyse : génie informatique et statistique, exploitation de données brutes, exploitation d'outils comme Hadoop ou Spark. Autre point en ligne de mire : la conception et la mise en œuvre de modèles de persistance de données, la modélisation et la création de base de données de type relationnel ou NoSQL, la conception et l'optimisation d'un modèle prédictif. Elle se divise en sept modules : introduction à Python, data visualisation, machine learning, analyse de données, extraction et gestion de données, business intelligence, et big data / database. L'objectif final de cette formation est de donner toutes les clés pour traiter et analyser des données et de créer un modèle d'IA dans une optique de prise de décision business, organisationnelle ou projet.

Evaluations : 4,1 / 5 (56 avis)

Prix : 5 990 euros (dont 5 000 pris en charge par le CPF)

300 heures