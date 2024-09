Microsoft entend démocratiser l'automatisation avec ses Copilot Agents

Les assistants personnalisés de Microsoft 365 sont lancés en version finale. Le point sur leur potentiel en matière de développement de processus.

Microsoft fait passer son assistant intelligent Copilot à l'ère de l'automatisation. Pour ce faire, l'éditeur annonce ce 16 septembre déployer la version finale de ses Copilot Agents dans les prochaines semaines. L'ambition ? Ne pas seulement répondre à des questions en langage naturel dans le contexte de la suite Office, mais exécuter des assistants personnalisés. Ces agents, jusque-là disponibles en pré-version, pourront aller d'agents simples basés sur des invites-réponses jusqu'à des agents avancés entièrement autonomes en passant par la prise en charge de tâches répétitives.

Les Copilot Agents opèrent en arrière-plan, entièrement gérés et orchestrés par Copilot. Ils ne se contentent pas de fournir des informations, ils peuvent également exécuter des tâches. En leur ajoutant des briques, comme l'envoi d'emails, la mise à jour de dossiers ou la création de tickets de support, ils se transforment en assistants numériques. Ces intégrations avec les systèmes métiers existants leur permettront de prendre en charge des suites d'actions s'inscrivant dans de véritables workflows.

Un nouveau mode d'automatisation dans Office

Pour faciliter la création de Copilot Agents, Microsoft annonce Agent Builder, une nouvelle expérience simplifiée propulsée par Copilot Studio. Via Agent Builder, n'importe qui va pouvoir rapidement créer un agent directement en langage naturel depuis le chat de Copilot (BizChat). Il suffira de spécifier ce que l'on souhaite que l'agent accomplisse et de choisir les sources de données à intégrer, qu'il s'agisse de documents spécifiques ou de bases de données. Une fois l'agent prêt, il pourra être utilisé individuellement, partagé avec un groupe restreint ou déployé à l'échelle de l'organisation.

Via Agent Builder, il sera par exemple possible de créer un agent lié à SharePoint. "En quelques instants, vous disposerez d'une puissante ressource d'informations que vous pourrez partager avec vos collègues via Teams ou Outlook. Vous pourrez mentionner l'agent comme n'importe quel autre collaborateur (@xxx, ndlr), lui transmettre des informations et lui poser des questions auxquelles il répondra en temps réel", détaille-t-on chez Microsoft.

"Nul besoin d'être expert en IA ou en développement pour en profiter pleinement"

La création d'agents dans SharePoint sera intuitive, nécessitant seulement quelques clics, sans aucune compétence en codage. Les utilisateurs pourront également personnaliser davantage leurs agents via Copilot Studio, ajoutant des capacités avancées, y compris des possibilité d'autonomie. "Nul besoin d'être expert en IA ou en développement pour en profiter pleinement", commente l'éditeur.

Les Copilot Agents et Agent Builder seront progressivement déployés auprès de tous les clients de Copilot dans les prochaines semaines. Leur intégration à SharePoint entrera en bêta publique dès début octobre.

Collaboration humain-machine

Microsoft prévoit par ailleurs de proposer des agents pré-paramétrés. Ce sera le cas par exemple de Visual Creator Agent qui aidera à créer des images, designs et (plus tard) des vidéos générés par l'IA. D'autres agents viendront ensuite s'ajouter à ce dernier.

Malgré les changements radicaux qu'implique l'IA générative, Microsoft insiste sur une approche éthique et responsable liée à ses Copilot Agents. Tous disposent des mêmes garanties en matière d'IA responsable : les données resteront confinées dans un environnement Microsoft 365 approuvé et tout se déroulera au sein d'un tenant sécurisé.