Après Agentforce chez Salesforce, les agents débarquent dans Microsoft Copilot

Dans le sillage de l'éditeur de San Francisco, Microsoft s'apprête à sortir sa propre plateforme d'agents en version finale. Ce lancement s'accompagne d'une série de nouveautés.

A l'occasion de son événement Ignite qui se tient du 19 au 21 novembre à Chicago, Microsoft annonce la sortie dans les toutes prochaines semaines de Copilot Agent en version finale. Pour l'occasion, l'éditeur dévoile une série de nouveaux agents prêt à l'emploi. Il lance également plusieurs nouveautés pour faciliter le développement d'agents personnalisés basés sur Copilot.

Copilot Agent se présente comme un environnement d'agents exécutables par le biais de l'assistant intelligent Copilot de Microsoft. Ce produit fait écho à Agentforce, la plateforme de Salesforce conçue pour exécuter des agents au sein des différentes applications de la suite de CRM du fournisseur du même nom. Un produit annoncé lors de Dreamforce 2024, la dernière édition de l'événement annuel de Salesforce qui s'est tenue du 17 au 19 septembre dernier à San Francisco. Comment Microsoft définit-il la notion d'agents ? "Il s'agit d'assistants d'IA conçus pour automatiser et exécuter des processus métier, en collaboration avec ou au service des humains. Leur capacité varie d'agents simples basés sur des interactions de type question-réponse à des agents réalisant des tâches répétitives, jusqu'à des agents plus avancés et entièrement autonomes", indique l'éditeur.

Microsoft profite de son événement Ignite pour intégrer un outil de création d'agents à l'environnement Copilot Studio. Baptisé Agent Builder, il permet de construire à la volée en mode no code des services de RAG (pour retrieval augmented generation) en vue de répondre à des questions en se basant sur des contenus Microsoft 365. A cela s'ajoute des possibilités d'automatisation. Objectif : déclencher l'action d'un agent en réponse à un événement, la réception d'un e-mail ou le chargement d'un fichier par exemple. Enfin, Microsoft livre une bibliothèque de templates pour faciliter ces développements. Au chapitre des scénarios ciblés, Microsoft évoque la gestion des congés, des commandes clients ou encore l'accélération des transactions.

Pour les profils de développeur plus aguerris, Microsoft livre Agent SDK. Un kit de programmation dessiné pour concevoir des agents pouvant tirer à la fois parti d'Azure AI et de Copilot Studio. Ils pourront être déployés sur l'un ou l'autre des deux environnements. Grâce à cette brique d'intégration, Copilot Studio a accès à plus de 1 800 modèles d'IA du catalogue Azure qu'il sera possible de fine tuner. Un bel exemple de synergie entre deux produits Microsoft.

Parmi les agents Copilot prêts à l'emploi annoncés en parallèle, Microsoft met en avant un agent taillé pour SharePoint. Il permet de répondre à des questions en se basant sur des contenus ou sites SharePoint spécifiques. Un autre agent, orienté support, est conçu pour fournir des informations RH, solliciter un congé, demander un nouvel ordinateur ou encore requérir de l'aide pour prendre en main un service numérique. Un agent qualifié de facilitateur, lui, fluidifie les visioconférences. Supportant neuf langues, dont le français, il prend des notes en temps réel et dresse une synthèse des échanges. De même pour un agent interprète qui traduit les conversations au fil de l'eau en imitant la voix du locuteur. Enfin, un agent orienté gestion de projet supervise l'attribution des tâches, leur suivi, les rappels et notifications ainsi que les rapports d'état.