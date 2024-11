Eden AI lève 2 millions d'euros pour accélérer l'adoption de son API d'IA universelle

La plateforme de services d'intelligence artificielle Eden AI annonce une levée de fonds de 2 millions d'euros et d'un million en dette pour accélérer son développement.

L'IA explose, le nombre d'API également. D'un côté, les géants comme Google, Amazon ou OpenAI proposent des modèles de plus en plus puissants. De l'autre, des dizaines de start-up développent des solutions spécialisées. Pour une entreprise, naviguer dans cet écosystème complexe devient un véritable casse-tête technique et financier. C'est dans ce contexte que la start up lyonnaise Eden AI vient de boucler un tour de table de 2 millions d'euros (plus 1 million de dette) mené par Galion.exe, avec la participation de 50partners et plusieurs figures de la tech, dont Olivier Pomel (cofondateur de Datadog) et Sébastien Pahl (cofondateur de Docker).

Une API universelle

L'entreprise a développé une plateforme qui agrège et standardise plus de 70 technologies d'IA différentes, de la reconnaissance vocale à l'analyse d'images, en passant par la traduction automatique. Une sorte de "super-connecteur" qui permet aux entreprises d'accéder à ces services via une seule API, plutôt que de devoir gérer des dizaines d'intégrations techniques différentes. Concrètement, les développeurs n'ont plus besoin de jongler entre les différentes documentations techniques et les spécificités de chaque fournisseur. La plateforme prend en charge l'intégration et la gestion des API tierces.

La force de la solution réside dans sa capacité à créer des "workflows" d'IA, permettant de combiner différentes technologies pour répondre à des besoins spécifiques. Par exemple, une entreprise peut facilement mettre en place une chaîne de traitement automatisant la transcription audio, la traduction du texte obtenu, puis l'analyse des sentiments, le tout en quelques lignes de code.

"Pour chaque cas d'utilisation, comme la génération de texte par exemple, nous proposons une approche agnostique. L'utilisateur peut ainsi sélectionner librement son modèle selon différents critères : le prix, bien sûr, mais aussi la performance avec ses données spécifiques, la latence, ou encore la conformité avec la législation locale", explique Taha Zemmouri, CEO de la start-up.

500 clients déjà séduits

L'approche a déjà séduit plus de 500 organisations, dont le Conseil de l'Europe et Eviden (Atos). Les clients utilisent la plateforme pour intégrer l'IA dans leurs processus, tout en gardant un contrôle précis sur leurs coûts grâce à un tableau de bord centralisé. "Notre siège est à Villeurbanne, près de Lyon, mais 90% de nos clients sont à l'étranger, les Etats-Unis constituant notre premier marché. La France ne représente que 9% de notre chiffre d'affaires", détaille Taha Zemmouri. Et d'ajouter : "Nous servons deux types de clientèle. D'abord, les petits éditeurs de logiciels et startups qui intègrent l'IA dans leurs produits, avec une grande diversité d'applications : des chatbots spécialisés aux CRM pour différents usages. Ensuite, les PME et ETI qui cherchent principalement à automatiser leurs processus."

La levée de fonds servira à renforcer l'équipe d'ingénierie et à développer de nouvelles fonctionnalités pour les grandes entreprises. Un changement d'échelle nécessaire pour Eden AI, qui avait déjà levé 1,5 million d'euros en avril 2022 au moment de sa création.

"Notre vision est de faciliter la création d'agents via workflow, tout en maintenant une simplicité d'utilisation adaptée à notre cible. À plus long terme, nous travaillons sur le routage des modèles, bien que cette fonctionnalité soit encore au stade de R&D", avance le CEO de l'entreprise.

La start-up a construit son modèle économique en trois volets. L'offre self-service permet aux PME et aux indépendants d'accéder à la plateforme via un abonnement mensuel et des achats intégrés, avec un support technique basique. Pour les éditeurs de logiciels et les grandes entreprises, une offre premium propose des fonctionnalités avancées de monitoring, une gestion multi-organisation et un accompagnement personnalisé. Enfin, Eden AI génère des revenus complémentaires grâce à une commission sur l'utilisation des services d'IA, négociant des tarifs avantageux auprès des fournisseurs grâce à son volume d'utilisation croissant.