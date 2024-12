Jour 3 des annonces OpenAI : Sora enfin déployé

Du 5 au 18 décembre, OpenAI organise 12 jours d'annonces et de démonstration. De nouveaux modèles d'IA et des fonctionnalités innovantes sont attendus.

C'est Noël avant l'heure pour les aficionados d'IA. Sur le principe du calendrier de l'avant, OpenAI a prévu une flopée de nouveautés et de démonstration du 5 au 18 décembre. "Chaque jour de la semaine, nous aurons un livestream avec un lancement ou une démo, avec des moments forts et quelques petites surprises. Nous avons de superbes choses à partager", a teasé Sam Altman sur X peu avant le début des hostilités. 12 jours qui promettent l'arrivée de modèles et fonctionnalités attendus de longue date et, très certainement, quelques surprises comme OpenAI sait en concocter. Le JDN vous dévoile jour après jour l'ensemble des annonces à retenir.

J3 : Sora disponible pour les utilisateurs de ChatGPT Plus et Pro

OpenAI déploie son très attendu générateur de vidéos par IA Sora, dix mois après son annonce initiale (Lire notre article Génération de vidéo : 10 mois après son annonce, Sora d'OpenAI est (enfin) là). Le service est accessible aux abonnés ChatGPT Plus et Pro aux Etats-Unis, avec une nouvelle interface dédiée et un modèle Turbo plus rapide. Les utilisateurs peuvent générer des vidéos jusqu'à 20 secondes en différentes résolutions (480p pour Plus, 1080p pour Pro) à partir de textes, d'images ou de vidéos existantes.

La technologie excelle dans les mouvements de caméra et la cohérence des scènes, malgré quelques limites sur la physique des objets. OpenAI met l'accent sur la sécurité avec des filtres anti-deepfakes, un watermarking C2PA systématique et des restrictions sur l'imitation de styles d'artistes. Face à une demande massive, OpenAI limite, pour l'heure, l'accès au modèle.

J2 : l'arrivée du reinforcement fine-tuning pour les développeurs

Pour sa deuxième journée d'annonces, OpenAI s'adresse aux entreprises avec une innovation majeure : le reinforcement fine-tuning (RFT). La technique permet aux développeurs d'adapter les modèles d'OpenAI à des tâches complexes en utilisant leurs propres jeux de données et critères d'évaluation. La technologie, qui sera accessible via une API en version alpha début 2025, cible particulièrement les domaines du droit, de la santé, de la finance et de l'ingénierie. L'objectif est d'obtenir des modèles experts capables de fournir des réponses très précises dans des domaines spécialisés où il existe des réponses objectivement correctes.

J1 : un nouvel abonnement et la version finale de o1

Pour le premier jour, OpenAI tape fort et présente la version finale de o1, son modèle de raisonnement. Cette version finale, qui succède à o1-preview lancé en septembre dernier, marque une avancée significative en termes de performances dans les benchmarks. Le modèle, disponible dans la version payante de ChatGPT, atteint désormais un taux de réussite de 78% sur les problèmes mathématiques de compétition AIME 2024, et se hisse au 89e percentile sur les défis de programmation Codeforces.

Dans la foulée, l'entreprise dévoile ChatGPT Pro, une nouvelle offre à 200 dollars mensuels destinée aux professionnels et chercheurs ayant besoin d'une puissance de calcul accrue. L'abonnement donne accès à l'ensemble de l'écosystème OpenAI (o1, o1-mini, GPT-4o, Advanced Voice) et introduit le "mode pro" d'o1, une version optimisée mobilisant davantage de ressources computationnelles pour les tâches les plus complexes.