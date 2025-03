Il a séduit un Français sur cinq, un étudiant sur deux l'utilise... La réalité en chiffres du phénomène ChatGPT en France

En l'espace de douze mois, ChatGPT a gagné 9 millions de visiteurs uniques. C'est officiel, l'IA générative d'OpenAI est devenue un outil populaire en France, particulièrement chez les jeunes, mais pas seulement.

Fini le buzz, place aux usages grands publics. Dès son lancement en novembre 2022, ChatGPT est un phénomène médiatique. Depuis, tout le monde parle de l'outil, partout, tous les jours, dans le monde entier. Pourtant, son audience n'a pas décollé aussi vite. Les curieux et early adopters ont bien testé ChatGPT, mais son audience en France atteignait à peine les 4 millions de visiteurs uniques un an plus tard, selon Médiamétrie.

Son réel décollage chez nous a vraiment eu lieu en septembre dernier, mois de la rentrée scolaire, ce qui n'est pas un hasard, on y reviendra plus tard. Sur les douze derniers mois, son audience est passée de 4,9 millions à 13,7 millions de visiteurs uniques en février dernier. +9 millions. Un Français sur 5. Au point de se caler entre MyCanal et Shein, à la 58e place du classement des sites & applis les plus visités. Loin des 50 millions de Google ou Facebook, mais déjà plus que Disney ou TF1.

Ce décollage montre un usage croissant des Français, tout comme ses 49 minutes d'utilisation en moyenne sur le mois. Certes, on reste très loin des réseaux sociaux, comme Snapchat, leader en la matière avec plus de 18 heures d'utilisation par personne par mois. Moins, toujours (mais pas autant), que certains sites marchands (Amazon, Leboncoin ou Vinted), de Netflix, Spotify et quelques webmail, mais déjà plus que les autres sites du Top 50 français.

Près d'un collégien, lycéen ou étudiant sur deux

Un autre point qui démontre que ChatGPT est devenu grand public est la variété de ses utilisateurs : on y trouve désormais tout le monde. La parité est respectée, les utilisateurs viennent de toute la France, sans distinction de revenus et toutes les tranches d'âge sont présentes (un peu moins les retraités, soyons honnêtes). Une catégorie est toutefois largement surreprésentée : les étudiants. Ils sont 4,4 millions à avoir utilisé ChatGPT en février, dont plus d'un million de moins de 15 ans, soit un tiers de ses visiteurs. On a trouvé l'explication du boom de septembre 2024 ! Si l'on considère que les écoliers de primaire ne sont pas concernés (encore que…), cela veut dire que près d'un collégien, lycéen et étudiant réunis sur deux utilisent ChatGPT. Une petite révolution à laquelle il va falloir s'adapter rapidement. Next step à la prochaine rentrée scolaire, pour se rapprocher des 20 millions ?