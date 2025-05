Claude Code vs Codex CLI : quel est le meilleur agent de code autonome ?

Anthropic puis OpenAI ont dévoilé cette année des agents de code autonome à prompter en langage naturel. Fonctionnalités, modèles, prix… On vous dit tout.

Après les assistants IA de code, place aux agents autonomes de code. Ces nouveaux outils promettent de générer du code rapidement pour un projet complet avec un minimum d'intervention humaine. Anthropic a tiré le premier en février 2025 avec Claude Code, OpenAI a suivi en avril avec Code CLI. Comparatif de ces nouveaux agents qui font gagner des heures de travail aux développeurs.

Fonctionnalité : un réglage plus fin de l'autonomie avec Codex CLI

Claude Code et OpenAI Code CLI ne sont pas conçus avec la même philosophie. Anthropic propose un agent complet installable en local avec des appels API à ses modèles. Le code source de Claude Code est propriétaire et il n'est possible d'utiliser que les modèles d'Anthropic. De son côté, la technologie d'OpenAI est totalement open source (licence Apache 2). L'outil officiel ne supporte que les modèles d'OpenAI mais un fork, nommé open-codex, a été développé par la communauté pour utiliser une multitude de fournisseurs tiers.

Claude Code s'exécute depuis un terminal, il peut comprendre l'ensemble du code présent dans un projet (répartis sur plusieurs fichiers), générer et éditer du code en autonomie totale, exécuter des tests unitaires. Il gère également très bien les opérations git (commits, pull requests). L'outil est véritablement axé sur l'autonomie la plus totale (en donnant accès préalablement aux modifications automatiques). L'interaction se fait en langage naturel et avec des commandes très simples (/init, /review). Il peut exécuter des commandes bash et dispose également d'un mode extended thinking pour déployer des capacités de raisonnement plus avancées.

De son côté, Codex CLI fonctionne également (comme son nom l'indique, CLI signifiant command line interface) dans un terminal. Le principe est le même : l'outil peut éditer des fichiers, générer du code, corriger des bugs ou encore interroger son code. Codex CLI peut également traiter des demandes multimodales (images + textes), utile pour fournir des captures d'écran par exemple.

Enfin, l'agent d'OpenAI dispose d'un atout supplémentaire : il est possible de configurer la granularité de l'autonomie de l'IA. Trois modes sont disponibles :

Suggest (mode par défaut) qui autorise l'agent à lire le code et le modifier avec votre approbation,

(mode par défaut) qui autorise l'agent à lire le code et le modifier avec votre approbation, Auto Edit qui permet d'éditer automatiquement le code mais demande l'autorisation pour les commandes bash

qui permet d'éditer automatiquement le code mais demande l'autorisation pour les commandes bash Full Auto, l'agent peut lire et modifier le code seul et exécuter seul des commandes bash. Il est toutefois cloisonné dans une sandbox isolée d'Internet. Dans ce mode l'agent ne pourra donc pas installer les dépendances nécessaires à un projet si elles ne sont pas disponibles localement.

Fonctionnalité Claude Code Code CLI Installation locale ✅ ✅ Open source ❌ ✅ Support de modèles tiers ❌ ✅ (via fork open-codex) Interface terminal ✅ ✅ Compréhension multi-fichiers ✅ ✅ Génération de code autonome ✅ ✅ Édition de code ✅ ✅ Exécution de tests unitaires ✅ ✅ Gestion Git (commits, PR) ✅ ✅ Commandes bash ✅ ✅ Mode "Extended thinking" ✅ ✅(via la famille o d'OpenAI) Traitement multimodal (images + texte) ❌ ✅ Niveaux d'autonomie configurables ❌ ✅ Interaction en langage naturel ✅ ✅ Sandbox isolée d'internet ❌ ✅ (en mode Full Auto)

Modèles : Claude Code limité aux IA d'Anthropic

Côté modèle, la stratégie d'OpenAI se veut beaucoup plus ouverte. Codex CLI utilise par défaut codex-mini, le nouveau modèle d'OpenAI pour le code, en modèle moteur. Mais il est également possible de choisir parmi l'ensemble des modèles de l'API Response (en utilisant l'argument -m). Mais la véritable force de Codex réside dans son fork open-codex. La version de la communauté supporte ainsi les modèles d'OpenAI (évidemment), les modèles Gemini, les modèles présents sur OpenRouter, les modèles xAI et enfin les modèles open source avec Ollama.

A l'opposé, le choix de modèle sur Claude Code est assez restrictif. Par défaut l'agent utilise Claude 3.7 Sonnet (le meilleur modèle d'Anthropic à ce jour, avec d'excellentes performances en code). Il est possible de configurer Claude Code avec un autre modèle de la famille Anthropic (en précisant le modèle depuis la variable d'environnement ANTHROPIC_MODEL) mais c'est tout. Claude Code laisse toutefois le choix du service d'inférence : directement depuis son API maison, depuis Amazon Bedrock ou depuis Google Vertex.

Facturation au token chez OpenAI, Anthropic laisse le choix

Sur le pricing, Anthropic et OpenAI proposent deux stratégies différentes. OpenAI facture simplement l'utilisation du modèle depuis l'API. Avec le modèle par défaut Codex-1, les coûts sont de 1,50 dollar par million de tokens en entrée et 6 dollars par million de tokens en sortie. Il est ainsi possible de générer environ un million de lignes de code pour un prix compris entre 25 et 75 dollars (selon le mode de calcul, entre 5 et 10 millions de tokens utilisés).

Anthropic propose deux modèles tarifaires pour Claude Code. Le premier est un paiement au token : Claude 3.7 Sonnet coûte 3 dollars par million de tokens en entrée et 15 dollars en sortie, représentant environ 75 à 150 dollars pour un million de lignes de code. Plus intéressant, Anthropic inclut Claude Code dans ses forfaits Max et Max+. Ces abonnements permettent une utilisation illimitée similaire à l'interface web, avec des volumes de requêtes progressifs : Max à 100 dollars offre cinq fois plus de requêtes que Pro, tandis que Max+ à 200 dollars propose jusqu'à vingt fois plus. Concrètement, Max autorise entre 50 et 200 prompts toutes les cinq heures, et Max+ entre 200 et 800 prompts, selon la complexité des demandes.

Critère OpenAI (codex-mini) Anthropic (Claude 3.7 Sonnet) Tarification Au token Au token + forfaits illimités Prix tokens d'entrée 1,50 $ / million 3 $ / million Prix tokens de sortie 6 $ / million 15 $ / million Coût estimation 1M lignes de code 25-75 $ 75-150 $ Options complémentaires API uniquement Forfaits Max (100 $) et Max+ (200 $) Nombre de prompts Max NP 50-200 prompts / 5h Nombre de prompts Max+ NP 200-800 prompts / 5h

Claude Code ou Codex CLI : quel agent faut-il choisir ?

Claude Code présente l'inconvénient majeur d'être un environnement fermé, limitation qui ne permet d'utiliser que les modèles d'Anthropic. Son tarif devient intéressant uniquement avec les formules d'abonnement Max, qui offrent une utilisation illimitée à un prix attractif pour les développeurs ayant des besoins réguliers.

A l'inverse, OpenAI CLI se révèle plus flexible à des tarifs particulièrement compétitifs chez OpenAI. Pour un usage occasionnel, OpenAI CLI sera clairement le choix le plus judicieux. Enfin, les développeurs à la recherche de l'option la plus économique pourront se tourner vers open-codex CLI, idéalement couplé à un modèle disponible via Ollama performant tournant localement. Une solution économique qui requiert toutefois une machine robuste capable de faire tourner un modèle de code et de raisonnement de haute qualité.