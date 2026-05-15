"4 000 euros en un mois" : son compteur Linky devient fou, sa facture explose

Un bug d'un compteur Linky a déclenché une facture astronomique de 4 000 euros et un bras de fer avec Engie.

Une facture de 4 000 euros pour de l'électricité que vous n'avez pas consommée. C'est ce qu'a connu un couple yvelinois en 2024. En cause : un dysfonctionnement du compteur Linky. Pendant des semaines, ils contestent, appellent, relancent leur fournisseur Engie. En vain. Il faudra plus d'un an et demi de bataille et l'intervention d'une association de consommateurs, pour obtenir gain de cause.

Tout commence au printemps 2024. Le couple ne le sait pas encore, mais entre mars et mai, leur compteur Linky cesse de transmettre ses relevés. Privé de données réelles, Engie établit alors une facture sur la base d'une estimation… Une estimation qui s'avérera à côté de la plaque. Le pire, c'est que ce n'était que le début des problèmes. Pour le seul mois de mai, Engie réclame 4 000 euros.

En mai 2024, faute de paiement, Engie résilie le contrat du couple. Le fournisseur coupe également leur accès à l'espace client en ligne, les privant ainsi de leurs propres factures. Bientôt, un commissaire de justice sera mandaté par le fournisseur pour sommer le couple de payer.

C'est seulement un an plus tard, en mai 2025, que le mari contacte l'Adéic, une association de consommateurs. "Cet adhérent a multiplié les échanges avec les différents services d'Engie, sans jamais obtenir satisfaction. Il n'est venu nous voir qu'une fois tous les recours épuisés et avec, en prime, un commissaire de justice à ses trousses", résume Matthieu Bertrand Neuser, juriste au sein de l'association.

Dès sa saisine, l'Adéic passe à l'offensive. L'association adresse un courrier en bonne et due forme à Engie, exigeant le détail des données de facturation et demandant l'arrêt immédiat de la procédure du commissaire de justice. Le fournisseur accepte.

"Nous avons l'avantage d'avoir une adresse dédiée chez Engie, explique Matthieu Bertrand Neuser. Ça change tout : ils nous répondent et font attention." Une mise en demeure sur papier à en-tête de l'association est également envoyée avec, en filigrane, la menace de saisir la DGCCRF si aucune solution satisfaisante n'était trouvée.

S'ouvre alors une longue procédure : Engie se rapproche d'Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, pour tenter de comprendre l'origine du dysfonctionnement. Les mois passent. Il faudra attendre novembre 2025 pour qu'Engie revienne enfin à la table avec une première proposition et février 2026 pour qu'elle soit définitivement acceptée.

Au bout du compte, "la nouvelle facture n'était plus de 4 000 euros, mais de 3 000 euros", fait savoir le juriste. Enedis avait accepté d'annuler le dernier relevé contesté et de procéder à une refacturation sur la base d'un nouveau relevé, soit une correction d'environ 700 kWh. "Il y a eu une remise de leur part, et un 'geste exceptionnel' de 300 euros", poursuit Matthieu Bertrand Neuser. Au total, sur cette facture, "on obtient 1 000 euros de remise." Quant au solde restant, le couple a accepté de payer cette facture en 30 mensualités d'environ 100 euros.

Pourquoi le compteur a-t-il cessé de fonctionner ? La question reste sans réponse. "On ne sait pas", admet Matthieu Bertrand Neuser. Ce qu'il sait en revanche, c'est qu'un "compteur Linky qui dysfonctionne, ça arrive, mais ça reste exceptionnel." Aujourd'hui, le couple yvelinois a changé de compteur et au passage de fournisseur.