Arago lève 26 millions de dollars pour commercialiser sa puce IA jusqu'à 10 fois plus économe qu'un GPU

La start-up française a su convaincre plusieurs fonds et business angels du potentiel de sa technologie propriétaire.

Et si le futur de l'IA passait par la lumière ? C'est en tout cas ce que croit Arago, une jeune start-up française fondée il y a moins d'un an par Nicolas Muller et Eliott Sarrey, tous deux diplômés du MIT, et Ambroise Müller, expert en physique théorique formé à Polytechnique. Et ils ne sont visiblement pas les seuls à le penser car l'entreprise annonce ce 8 juillet lever 26 millions de dollars auprès des fonds Earlybird, Protagonist, Visionaries et Tomorrow. Plusieurs personnalités notables de l'écosystème tech participent également au tour de table, dont Bertrand Serlet (ancien vice-président d'Apple), Christophe Frey (directeur général chez Arm), Olivier Pomel (cofondateur de Datadog), Thomas Wolf (cofondateur de Hugging Face) et Pierre Boudier, ancien de Nvidia.

Technologie propriétaire

Que propose Arago ? Pour le comprendre, il faut rappeler que les GPU actuels, utilisés pour inférer des modèles d'IA, consomment des quantités d'énergie colossales en raison de leur fonctionnement basé sur des électrons. Lorsqu'ils traversent les transistors les électrons génèrent énormément de chaleur (principe de résistance). Conséquence : les data centers sont obligés de déployer des systèmes de refroidissement massifs qui amplifient encore la consommation électrique.

Arago a choisi de changer l'approche traditionnelle en remplaçant les électrons par des photons, des particules de lumière. Contrairement aux électrons qui génèrent de la chaleur en traversant la matière, les photons se déplacent sans résistance et ne produisent pratiquement aucune chaleur. La start-up française a développé une technologie photonique propriétaire qui utilise des lasers pour traiter les données, permettant ainsi de maintenir les mêmes performances de calcul tout en réduisant drastiquement la consommation énergétique.

Réduction de la consommation électrique

Nommée "JEF", la puce promet de diviser par 10 la consommation énergétique par rapport aux GPU actuels, tout en maintenant des performances et des coûts équivalents. Contrairement à d'autres solutions alternatives aux GPU qui nécessitent souvent des adaptations logicielles complexes, la puce d'Arago peut directement exécuter les modèles d'IA existants sans modification. Les entreprises qui souhaiteront l'utiliser n'ont donc pas besoin de réécrire leur code ou de changer leurs outils de développement.

Les fonds levés serviront à accélérer le développement du produit vers sa commercialisation, à agrandir les équipes d'Arago et à signer des partenariats commerciaux pour accompagner la croissance. Reste à voir si l'approche photonique saura éclairer le secteur.