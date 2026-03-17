Blify lève 1,8 million d'euros pour former les salariés grâce à des agents IA

La start-up a créé une plateforme de formation assistée par IA intégrée nativement dans la digital workplace des salariés.

Et s'il était possible de former des salariés directement depuis Slack, Teams ou WhatsApp ? C'est la promesse de Blify, jeune pousse fondée en 2025. Partant du constat que l'engagement sur les formations professionnelles d'entreprise non obligatoires plafonne entre 10 et 15%, la start-up a imaginé une plateforme de formation capable d'accompagner les collaborateurs au sein même de leurs outils du quotidien.

Pour élargir son offre et structurer son équipe technique, Blify annonce ce mardi 17 mars une levée de fonds en pré-seed de 1,8 million d'euros (dont une part de dette non communiquée). Le tour de table est mené par AFI Ventures, avec la participation de Kima Ventures (Xavier Niel), Better Angle, NewSchool, Supercapital, Fair Equity et plus de cinquante business angels.

Une plateforme pensée comme un learning OS

© Tristan Vié, ex-CSO de JobTeaser (à droite), Minh-Tu Hua, ex-Early Engineer d'Alan (en haut), Clément Lhommeau, ex-CMO de 360Learning (à gauche).

Blify se présente comme un Learning Operating System capable de créer, diffuser et piloter des formations internes, le tout copiloté par une infrastructure d'IA multi-agents. "L'outil est pensé à la fois pour des ingénieurs pédagogiques et pour des profils non techniques, un directeur marketing ou un manager qui veut former son équipe rapidement sur une nouvelle offre ou une nouvelle réglementation", explique Clément Lhommeau, co-CEO et cofondateur de Blify. En pratique, l'utilisateur importe un document, un PDF, une plaquette produit, une page web, précise son objectif, et l'agent IA génère un plan de formation structuré. En quelques clics, la formation est poussée aux collaborateurs concernés.

La particularité de Blify tient à son mode de diffusion. Plutôt que d'ajouter une énième plateforme au quotidien des salariés, la start-up injecte la formation directement dans Slack, Microsoft Teams ou WhatsApp. "On ne cherche pas à faire venir les gens à nous, on va là où ils sont", résume Clément Lhommeau. Et l'outil ne se contente pas de répondre aux questions : il pousse proactivement des contenus sous des formats variés : flashcards, podcasts générés à la volée, vidéos ou jeux de rôle vocaux permettant de s'entraîner face à des mises en situation. Pour les équipes commerciales, Blify va jusqu'à s'intégrer dans le CRM via des extensions de navigateur, en positionnant des micro-formations contextuelles directement dans l'interface métier.

Un agent IA composé de sous-agents

Sous le capot, Blify repose sur une architecture multi-agents. Chaque fonction de la plateforme (création de formation, échange quotidien avec le collaborateur…) mobilise un ou plusieurs agents spécialisés qui s'orchestrent entre eux. "Nous n'utilisons pas toujours les mêmes modèles. Pour certains agents, ça va être du GPT-4o ou du GPT-4.1, pour d'autres un modèle de Google ou de Mistral", détaille Clément Lhommeau. Le choix se fait par une approche MLOps : l'équipe teste plusieurs modèles sur chaque tâche, compare les résultats sur un jeu de données, et retient celui qui offre la meilleure performance. L'enjeu technique principal étant de faire en sorte que la chaîne d'agents produise le meilleur résultat global.

Côté business model, Blify a opté pour une licence par utilisateur. "On n'a pas voulu passer sur du variable, comme on le voit beaucoup dans l'IA. On a préféré rester simple pour nos clients : ils savent ce qu'ils paient", justifie Clément Lhommeau, sans exclure une évolution du modèle à terme. La start-up cible en priorité les ETI et PME, mais s'est montrée opportuniste sur les grands comptes : Club Med et Hermès figurent déjà parmi les premiers clients.

Les fonds levés ces dernières semaines seront dirigés quasi intégralement vers le produit. Concrètement, la start-up prévoit de recruter des ingénieurs logiciels et des product designers pour passer d'un premier cas d'usage centré sur les managers à une solution complète de création, diffusion et pilotage de la formation à l'échelle. L'ambition technique est assumée : "Nous avons levé ces fonds pour construire des barrières à l'entrée et bâtir le meilleur système multi-agents de formation du marché."

La start-up s'inscrit dans la vague edtech dopée par l'IA générative, où les annonces de levées de fonds se multiplient. Dans un marché qui s'encombre vite, le tri sera inévitable.