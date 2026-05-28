L'AI Now Summit de Mistral, un show à l'américaine pour séduire les Européens

Pour son premier sommet, ce 28 mai au Carrousel du Louvre, Mistral a abattu ses cartes : devenir le champion full-stack de l'IA sur le Vieux continent. Ses argument : la souveraineté et l'efficience.

J-day ce 28 mai. En grande pompe, Mistral AI a choisi le Carrousel du Louvre pour installer son sommet sobrement baptisé "AI Now". Une démonstration de force à la française, servie par une scénographie à l'américaine, avancée de scène, jeux de lumière et rock saturé en ouverture, dans un lieu mythique taillé pour séduire la clientèle et les prospects étrangers, européens au premier chef, que la start-up française entend conquérir.

Séduire les entreprises étrangères

Les trois co-fondateurs étaient présents sur scène, une première depuis le lancement de la start-up. © BP / JDN

"AI Now" n'était pas pensé pour le seul écosystème parisien : dans les allées, entre deux sessions, on croisait des Italiens, des Allemands, des Espagnols ou des Scandinaves, venus jauger en personne le champion européen de l'IA générative. Le format, en revanche, tranchait. Là où l'événement tech français se contente souvent d'une scène et de quelques tables rondes, Mistral a proposé un show à l'américaine : trois scènes en parallèle, un casting de dirigeants soigneusement orchestré et une mise en scène léchée. Mistral ne veut plus seulement exister face aux géants américains, il veut s'imposer comme l'interlocuteur naturel de l'entreprise européenne et pousser ses modèles bien au-delà des frontières françaises.

Le casting trahissait toutefois une réalité plus hexagonale. La grande majorité des cas d'usage présentés sur scène émanait d'entreprises françaises.Rodolphe Saadé pour CMA CGM, Patrick Pouyanné pour TotalEnergies, sans oublier EDF et BNP Paribas (citée à plusieurs reprises pour vanter les capacités grandissantes de Mistral dans la finance). Les retours clients sonnent encore très français : beaucoup de témoignages de principe, des dirigeants venus dire tout le bien qu'ils pensent de Mistral, mais rarement de démonstration concrète (contrairement à ses concurrents américains qui proposent souvent des retours plus concrets et chiffrés).

Souveraineté et déploiement facile

Arthur Mensch, CEO de Mistral AI. © BP / JDN

Deux arguments reviennent avec une régularité frappante chez les clients français et européens de Mistral : la souveraineté et la facilité de déploiement des modèles. Deux atouts que les laboratoires américains ne peuvent pas vraiment proposer à un client européen. Chez CMA CGM comme chez EDF, on vante des modèles légers, simples à intégrer et à faire tourner au plus près de ses propres infrastructures. C'est la défense qui pousse l'argument souverain à son comble : Bertrand Rondepierre, directeur de l'AMIAD, l'agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense, en fait son critère numéro un.

Mais c'est une encore une autre dynamique qui irrigue tout le sommet, et nous l'écrivions déjà plus tôt : la mue de Mistral en full-stack AI company. Là où la plupart des acteurs se cantonnent à un maillon de la chaîne, le modèle pour les uns, le cloud pour les autres, Mistral entend tout maîtriser : les modèles, la couche logicielle et, désormais, son propre hardware. Une intégration verticale rare, qui change la nature même de l'entreprise et lui donne un contrôle de bout en bout sur la chaîne de production de l’IA.

1 400 personnes ont fait le déplacement. © BP / JDN

A cette intégration verticale s'ajoute une autre force, tout aussi décisive : l'efficience. Une obsession qui traverse tous les travaux de la start-up. Plutôt que de courir à l'armement en compute comme OpenAI, Anthropic ou xAI Mistral mise sur des modèles de premier plan en matière d’intelligence sans réclamer des dizaines de GPU. C'est même le pari originel de Mistral, tenu depuis ses tout premiers modèles : viser le meilleur ratio intelligence/coût plutôt que la course à la taille.

Un choix qui colle parfaitement à la réalité européenne, où la puissance de calcul reste plus rare qu'outre-Atlantique. Maîtriser à la fois les modèles, le logiciel et le hardware suppose une exécution sans faille sur trois fronts en même temps, là où les géants américains ont des moyens disproportionnés. Mistral devra surtout prouver qu'il peut convaincre au-delà du cercle rassurant du CAC 40 et du secteur public, ses soutiens historiques.