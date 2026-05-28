A son premier sommet, Mistral se mue en full-stack AI company

Mistral abat ses cartes : produits unifiés, infrastructure massive, géants industriels en partenaires. Et un pari assumé sur la souveraineté européenne de l'IA.

Quelques semaines après avoir soufflé sa troisième bougie, Mistral se lance dans la cour des grands. Comme OpenAI, Anthropic et consorts, le français s'essaie à l'exercice du sommet maison, le sien se tenant ce 28 mai à Paris. A cette occasion, l'entreprise a annoncé l'unification de sa gamme de produits autour de l'IA agentique, avec deux cibles claires : le code et les knowledge workers. Elle pousse aussi plus loin sa stratégie B2B, avec une forte appétence pour l'ingénierie industrielle et le développement à venir de modèles d'IA pensés pour la physique. Avec à la clef la signature de plusieurs contrats avec de gros poissons de l'industrie européenne.

Mistral Vibe, pour le code et les travailleurs du savoir

Premier pilier de sa nouvelle stratégie, Mistral annonce l'unification de toute la gamme produit sous le nom de Mistral Vibe, scindée en deux offres aux cibles distinctes. Vibe for Code s'adresse aux développeurs, tandis que Vibe for Work vise les travailleurs du savoir, avec des agents capables d'exécuter des tâches planifiées en arrière-plan, d'interroger des bases de données, de fouiller des emails ou un CRM, ou encore de résumer la journée ou la semaine à venir. Le produit semble être aligné sur la vision d’Anthropic avec son Claude Cowork, un agent AI pensé pour les travailleurs du savoir qui veulent automatiser des tâches répétitives.

Côté développeurs, Vibe for Code ne se limite plus à l'assistant CLI en mode console. Mistral ajoute une version web qui permet de lancer des agents de code en arrière-plan dans le cloud. Une approche qui se rapproche, là aussi, de ce que proposent déjà Claude Code chez Anthropic ou Codex CLI chez OpenAI.

1 gigawatt de compute d’ici à 2030

"Le compute et sa rareté a été une véritable préoccupation pour nous", assume Timothée Lacroix, CTO. Le premier datacenter est en cours de déploiement au sud de Paris, à Châtenay, il est déjà partiellement en ligne et utilisé pour l'entraînement depuis le début de l'année, il doit être pleinement opérationnel d'ici la fin de l'été. S'ajoute un site de 20 mégawatts en Suède (annoncé en février). Enfin, pour renforcer ses capacités, Mistral annonce ce jour ajouter un nouveau site de 10 mégawatts en Essonne. Au total, l'entreprise revendique 4 milliards d'euros d'investissements dans l'infrastructure. Ces briques doivent permettre à Mistral de posséder et exploiter 200 mégawatts de puissance de calcul d'ici fin 2027, avec un objectif de 1 gigawatt à l'horizon 2030.

Mistral ne se voit plus comme un simple laboratoire d'IA, mais comme une full-stack AI company. Une entreprise capable de produire ses propres modèles, de les déployer et de les servir elle-même, sans dépendre des hyperscalers américains. "Parce que nous avons été notre premier client, nous avons affûté notre expertise au fil des années et construit le meilleur cluster d'entraînement d'Europe", estime Timothée Lacroix. Une intégration verticale, du silicium jusqu'à l'application, qui répond à une ambition clairement souveraine : garantir aux clients européens des tokens "réellement sécurisés et produits ici en Europe", selon les mots d'Arthur Mensch.

L’industrie européenne en ligne de mire

Deuxième axe fort du sommet : l'ingénierie industrielle, avec le lancement de Mistral for Industrial Engineering. L’objectif est de combiner des LLM capables de raisonnement avec des modèles spécialisés qui comprennent la physique du monde réel. La brique technique vient de l'acquisition de la société autrichienne Emmi AI, finalisée en mai, spécialisée dans la transformation de simulateurs physiques en modèles d'IA.

Cette nouvelle verticale s'accompagne de la signature de plusieurs poids lourds européens de l'industrie. Avec Airbus, pour commencer, Mistral noue un partenariat couvrant les trois branches du groupe (aviation commerciale, hélicoptères, défense et espace), de la conception jusqu'aux capacités embarquées. Avec le groupe BMW, l'entreprise devient un partenaire central du projet Large Industry Model, notamment pour la simulation de crash.

L'ambition d'une IA de pointe et souveraine

Au-delà des produits et des contrats, Mistral affiche désormais une ambition de fond : jouer dans la cour de l'IA de pointe, avec l'AGI comme horizon. "L'AGI est un objectif pour Mistral", confirme sans détour Guillaume Lample, cofondateur et directeur scientifique. La motivation tient autant de la conviction technologique que de la souveraineté. L’AGI "pourrait être capable de guérir des maladies, de trouver de nouvelles technologies dans pratiquement tous les domaines de la science", explique-t-il.

Faute de pouvoir dominer tous les fronts face aux géants américains, Mistral se positionne en couteau suisse de l'IA B2B appliquée au monde réel : le code, l'ingénierie industrielle, les travailleurs du savoir, la simulation physique. La start-up conserve néanmoins une carte solide, celle des meilleurs modèles open source de l'Ouest, doublée d'un argument de souveraineté que ni OpenAI ni Anthropic ne peuvent opposer à un client européen. Au fond, l'objectif est moins de gagner la course que de garantir que l'Europe ait, enfin, quelque chose à se mettre sous la dent.