Grok Bot promet de remplacer les équipes humaines… et il y arrive

SpaceXAI (ex xAI) a lancé Grok Bot en août 2026 avec la promesse de réaliser les tâches fastidieuses réservées aux équipes réduites. Un positionnement plus autonome qu'OpenAI ou Anthropic qui pourrait bien séduire.

Les agents de demain seront de vrais travailleurs autonomes et SpaceXAI semble l’avoir compris. L’éditeur de Grok a dévoilé en août Grok Bot, sa plateforme agentique censée travailler comme une équipe entièrement autonome. SpaceXAI se positionne sur le créneau direct de Claude Cowork et ChatGPT Work avec un positionnement plus avancé sur l’autonomie. L’entreprise, qui n’a jamais peur de prendre des risques, parle déjà de collaborateur capable d’effectuer un vrai travail humain. L’accent est mis sur le résultat avec la promesse d’un agent auto-apprenant au fil de son évolution.

Une équipe d’agents IA dans le Cloud

Sur un principe proche de Delos, les bots de Grok Bot sont conçus pour être commandés en langage naturel, comme on le ferait avec un humain. Chaque projet peut disposer d’un ou plusieurs agents. Chaque agent dispose de son propre ordinateur, d’un accès à vos outils (via des connecteurs) et d’une mémoire propre et auto-apprenante. Les bots peuvent travailler en parallèle, même ordinateur éteint, sur une tâche commune pour parvenir plus efficacement aux résultats escomptés. SpaceXAI positionne son produit sur le segment déjà très concurrentiel des agents d’IA dédiés aux entreprises.

L’outil est à mi-chemin entre un Claude Cowork et un agent Hermes. Le tout est pensé pour les tâches d’entreprise, avec une réduction drastique de la complexité affichée de l’agentique (encore un peu présente chez OpenAI et Anthropic).

Des offres d’abonnements peu claires

Grok Bot fonctionne sur le modèle de l’abonnement. Chaque abonnement donne un usage maximal de tokens hebdomadaire, dépendant de son prix. Comme souvent, impossible d’obtenir une estimation précise de l’usage.

SpaceXAI ayant racheté Cursor, il est possible d’utiliser l’outil avec un abonnement mensuel Cursor. Une offre Pro à 20 dollars par mois permet d’obtenir un usage régulier de l’outil. Pro+ (60 dollars par mois) offre un usage plus élevé. Enfin, Ultra offre des limites étendues pour 200 dollars par mois.

L’accès primaire reste toutefois l’abonnement Grok de base. L’outil apporte en plus de l’accès à Grok Bot la génération d’images et vidéo. Trois formules sont proposées. SuperGrok à 30 dollars par mois qui donne un accès régulier mais supérieur à Cursor Pro (20 dollars par mois), Plus à 100 dollars par mois qui donne l’accès prioritaire aux modèles pendant les pics de demande, un accès en avant-première aux nouvelles fonctionnalités et un usage très régulier. Heavy à 300 dollars par mois propose l’usage le plus haut et une vitesse d’inférence supérieure, un support dédié et des modèles avec un raisonnement plus élevé, pour les problèmes très complexes.

Enfin, SpaceXAI propose des offres taillées pour les entreprises avec Cursor Teams Standard à 40 dollars par siège et par mois, avec une facturation et configuration centralisées, une marketplace de skills et plugins et un outil d’analyse des usages. L’offre Premium propose davantage d’utilisation (120 dollars par mois) avec en plus le support des normes SAML, OIDC et SSO.

Critère Cursor Pro Cursor Pro+ Cursor Ultra SuperGrok SuperGrok Plus SuperGrok Heavy Prix mensuel (USD) $20 $60 $200 $30 $100 $300 Génération d’images et vidéo ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ Profil type Découverte Usage quotidien Power user Usage occasionnel Power user Power user avancé

SpaceXAI aurait intérêt à simplifier la présentation de ses offres. Entre les abonnements Grok et Cursor, il devient vite difficile de comprendre ce qui est réellement inclus dans chaque formule. Un vrai sujet, notamment pour les directions achats.

Le test du JDN

L’application Grok Bot est disponible sur Mac, Windows, iOS, Android et Linux. Pour ce test, nous utiliserons l’application Desktop pour Mac, avec un abonnement SuperGrok. L’interface est très simple d’usage, sur la gauche vos différents bots, sur la droite une fenêtre de chat classique avec des instructions. Et c’est tout. Le minimalisme est-il la clef du succès d’un bon système d’agent IA ? Testons.

1. Créer une entreprise fictive from scratch

C’est le cas le plus mis en avant dans les démonstrations. La création d’une entreprise fictive à partir de l’identification d’une niche serait d’une simplicité folle. Voyons ce que Grok Bot peut faire. Nous ouvrons un nouveau bot et lui collons le prompt suivant :

Crée une micro-SaaS B2B autour de l’IA pour PME françaises. Analyse le marché, choisis une niche, identifie les concurrents, définis le produit, le pricing et le positionnement, crée une landing page, un plan de lancement sur 30 jours et une liste de 30 prospects. Répartis le travail entre plusieurs agents et fournis tous les livrables finaux.

Grok Bot se lance et crée trois bots : un chargé de trouver un marché, une niche et d’identifier les concurrents, un chargé de créer la landing page, un chargé de la planification à 30 jours du SaaS et de l’identification du prospect. Un quatrième agent étant indisponible, Grok Bot définit lui-même en parallèle la politique de pricing. Chaque agent travaille réellement en parallèle (comme sur Claude Code ou Codex) avec une vraie simplicité visuelle.

Les agents de Grok Bot en action. © Capture d'écran / JDN

En moins de 10 minutes, Grok Bot a livré une idée de SaaS, une première landing page et l’essentiel d’un plan de lancement commercial. Le produit imaginé, baptisé Relancia, prend la forme d’un agent IA de quote-to-cash (du devis à l’encaissement) destiné aux PME de services, chargé de suivre les devis, automatiser les relances de factures et réduire les délais d’encaissement. Les agents ont également défini trois niveaux de prix, construit un positionnement marketing, préparé un plan de lancement sur 30 jours et constitué une première liste de prospects à démarcher. Le résultat reste évidemment à valider avant toute mise en production, mais la quantité de travail produite en quelques minutes est assez impressionnante.

Landing page de notre SaaS. © Capture d'écran / JDN

Le projet est accessible ici (zip) et la landing page ici.

2. Organiser un événement professionnel

Là encore, la création d’un événement professionnel est une tâche qui demande une bonne coordination entre les différents acteurs pour un événement bien réussi. Nous demandons par exemple à l’IA de créer une conférence fictive sur l’IA à Paris pour 150 personnes dans trois mois. Le but ? Qu’elle trouve les lieux adaptés, estime le budget et construise un programme et sélectionne 15 intervenants potentiels.

Prompt :

Organise une conférence IA fictive à Paris pour 150 personnes dans trois mois. Trouve plusieurs lieux adaptés, estime le budget, construis le programme, sélectionne 15 intervenants potentiels, prépare les invitations, le planning, les tâches de l’équipe et une stratégie de communication. Identifie les problèmes potentiels et adapte le plan.

Là encore, le résultat est franchement excellent. En quelques minutes seulement, Grok Bot produit un dossier qui ressemble déjà à une première version de travail exploitable par une équipe événementielle. L’agent propose sept lieux parisiens adaptés à une conférence de 150 personnes, compare leurs capacités, leurs contraintes et leurs fourchettes tarifaires, puis retient Station F comme option principale avec l’Espace Iris et le Centre Sèvres en solutions de repli. Il construit ensuite trois scénarios budgétaires allant d’environ 42 500 à 131 000 euros, en détaillant ligne par ligne le coût du lieu, de la technique, du catering, des intervenants, des transports, de la communication ou encore de l’assurance.

Grok Bot va jusqu’à sélectionner 15 intervenants potentiels, parmi lesquels Arthur Mensch, Thomas Wolf, Clément Delangue, Yann LeCun ou Sasha Luccioni. On comprend ici beaucoup mieux la promesse de Grok Bot : non plus seulement répondre à une demande, mais prendre en charge une petite mission d’entreprise de bout en bout.

Grok Bot va jusqu’à faire une matrice des risques. © Capture d'écran / JDN

3. Trouver des candidats qualifiés

Autre cas d’usage d’entreprise typique, côté RH : dénicher les meilleurs candidats pour une fiche de poste donnée. L’agent doit comprendre la fiche de poste et remonter les profils les plus en adéquation avec la fiche de poste et le moyen de contact. Un cas d’usage qui pourrait faire gagner un temps précieux aux recruteurs pour une présélection. Nous créons une fiche de poste fictive pour le test.

Fiche de poste fictive d’un commercial. © Capture d'écran / JDN

Prompt :

À partir de cette fiche de poste, identifie les dix candidats les plus pertinents. Analyse précisément les compétences, l’expérience, la séniorité et les critères indispensables du poste, puis recherche des profils correspondant au mieux à ces exigences. Pour chaque candidat, indique : nom et poste actuel ; entreprise ; principales expériences pertinentes ; adéquation avec la fiche de poste ; éventuels points faibles ; lien vers son profil professionnel ; moyen de contact (numéro, email, adresse…) Classe les candidats par pertinence et explique brièvement ton choix. Si possible, rassemble les informations disponibles dans un tableau final et fournis les CV ou profils détaillés accessibles publiquement. Répartis la recherche entre plusieurs agents si cela permet de couvrir davantage de profils et de sources. Je veux en sortie un tableau excel simple et clair.

En une dizaine de minutes encore, les agents de Grok Bot livrent un résultat qualitatif avec l’ensemble des éléments demandés : nom prénom, entreprise actuelle, expérience pour le poste, adéquation, points faibles… et l’IA parvient même à remonter plusieurs numéros de téléphone personnels permettant de contacter les candidats. Un travail de sourcing de ce type aurait pris a minima plusieurs heures à un recruteur expérimenté. Dans ce test, les résultats semblent réellement pertinents et c’est ce qui surprend au premier abord. Grok Bot ne se contente pas de remonter des résultats génériques mais cerne bien l’offre de référence.

Le tableau des dix candidats livré par Grok Bot (données floutées). © JDN

Un bon outil pour l’entreprise, moins pour les solopreneurs

Grok Bot est excellent et répond parfaitement à la promesse initiale. Il permet de travailler avec plusieurs agents en parallèle, de faire des recherches poussées et de produire des données qualitatives et pas seulement génériques. Point fort, les quotas d’utilisation sont hebdomadaires et non quotidiens : pour une tâche donnée, il est donc quasiment impossible de se retrouver bloqué en pleine journée. Pour le travail de col blanc de tous les jours, c’est l’outil idéal. Il comprend la demande, va droit au but et travaille en toute autonomie. En revanche, sa simplicité est à la fois sa plus grande qualité et son plus grand défaut. Qualité car l’agent est utilisable par tous les collaborateurs de l’entreprise très facilement.

Véritable défaut car en travaillant dans le cloud et manquant d’accès avancé à des plateformes tierces, développer un vrai business en production demande un environnement plus complexe. En effet, là où Codex et Claude Code proposent d'exécuter des outils en local, directement sur la machine de l'utilisateur, les Grok Bots, cantonnés à un ordinateur virtuel dans le cloud, manquent encore d'une véritable passerelle vers le local. Par ailleurs, les modèles Grok étant encore en deçà des modèles frontières concurrents, notamment d’Anthropic et d’OpenAI, bâtir rapidement et de manière fiable un back un peu technique reste complexe. En revanche pour du prototypage rapide, la recherche d’idées réelles, et le monde de l’entreprise du quotidien, Grok Bot est l’agent d’IA par excellence.