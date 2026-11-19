Anthropic s'apprête à réaliser la plus importante levée de fonds de l'histoire lors de son introduction en Bourse, malgré un contexte difficile pour l'IA et la tech.

Ce jeudi, la start-up américaine Anthropic doit faire son entrée en Bourse à New York. Elle devrait alors lever au minimum 79,4 milliards de dollars. Ce montant dépasserait celui de l’offre initiale record de SpaceX en juin. L’opération constitue un tournant historique dans le secteur technologique, dans un contexte qui demeure tendu pour l’intelligence artificielle et les valeurs technologiques à Wall Street.

Une levée de fonds historique

Anthropic, créée il y a seulement cinq ans à San Francisco, s’apprête à battre tous les records pour une introduction en Bourse. L’entreprise, connue pour son modèle d’intelligence artificielle Claude, a fixé mercredi soir le prix de ses actions à 83 dollars, au-delà de la fourchette précédemment communiquée. Le nombre d’actions en vente dépasse 956 millions au total.

Les actions cédées par ses sept cofondateurs représentent près de 2 milliards de dollars supplémentaires. Elles portent l’offre globale à 81,3 milliards. Valorisé à près de 1 500 milliards de dollars, le groupe de San Francisco s’apprête ainsi à réaliser, dès le premier jour des échanges sur le marché, la plus importante levée de l’histoire. Cette somme dépasserait le record précédent de SpaceX, qui avait levé environ 75 milliards en juin.

Anthropic pourrait lever près de 91,6 milliards au total grâce à une option autorisant les banques partenaires à distribuer plus d’actions dans les jours suivants en cas de forte souscription. Le produit direct pour l’entreprise dépasse ainsi 90 milliards, sans compter les actions cédées par des actionnaires existants.

Le secteur de l’intelligence artificielle et de la technologie traverse un environnement particulièrement complexe, dans lequel intervient cette performance. A Wall Street, le contexte est difficile pour l’IA : depuis un sommet atteint début octobre, l’indice Nasdaq a perdu plus de 11%. La prudence des investisseurs et l’instabilité des marchés technologiques font peser des doutes sur la valorisation d’Anthropic ainsi que sur le calendrier de son entrée en Bourse.

Cette incertitude s’explique par plusieurs faits survenus récemment. La semaine passée, Jensen Huang, ex-patron de Nvidia, a été contraint de démissionner à cause d’une affaire d’adultère et de contrebande de puces. Début novembre, aux Etats-Unis, plusieurs scrutins locaux ont aussi instauré de nouvelles restrictions ou interdictions concernant l’implantation de centres de données. Ces décisions font craindre un ralentissement de leur construction.

En octobre, plusieurs investisseurs avaient déjà ramené leurs attentes d'environ 2 000 milliards à environ 1 500 milliards de dollars, après un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires d'Anthropic.

En dépit de ces incertitudes, Anthropic peut s'appuyer sur la promesse séparée de partenaires majeurs, dont Nvidia et Microsoft, d'absorber 26 milliards de dollars de titres.