Au DevDay Exchange de Paris, fin octobre, l'éditeur de ChatGPT a détaillé ses méthodes maison pour tirer le meilleur de Codex et des agents de code. Voici celles à retenir.

En matière d’IA, les meilleurs conseils d’usage émanent souvent de ceux qui conçoivent les outils. A l’occasion du DevDay Exchange, l’événement développeurs d’OpenAI qui s’est tenu à Paris fin octobre, plusieurs membres de l’équipe ont confié leurs bonnes pratiques avec Codex. Le JDN, présent sur place, en a retenu quatre, qui feront véritablement progresser votre usage au quotidien.

Donner un objectif vérifiable

Les agents de code ne sont que des LLM en boucle. Or, pour maximiser le travail produit, OpenAI a ajouté à Codex la commande /goal, qui permet à un agent de continuer sa mission tant qu’il ne l’a pas pleinement terminée. L’objectif est stocké en dehors du contexte de l’agent, par le harness (le programme qui encadre le modèle). Le travail se poursuit ainsi même après plusieurs compactions (résumés automatiques) du contexte. “Le modèle décide donc où il en est par rapport à l’objectif. S’il estime qu’il doit encore travailler, il continue. S’il estime avoir suffisamment avancé, il termine son tour”, explique Pranav Deshpande, de l’équipe developer marketing d’OpenAI.

Mais pour bien utiliser la commande, encore faut-il formuler clairement vos attentes. Vous devez donc préciser dans votre commande /goal l’objectif global mais également le critère de succès qui arrête la boucle. Par exemple : “/goal Migre le module de paiement vers la nouvelle API. La mission est terminée quand tous les tests passent et qu’il ne reste aucun appel à l’ancienne API.”

Lancer plusieurs équipes d’agents en parallèle

Les problèmes de code ou techniques les plus difficiles peuvent désormais être résolus avec des agents IA. Des équipes d’agents complètes peuvent être nécessaires pour résoudre les plus complexes. C’est le cas de Navier-Stokes, qui a été résolu par OpenAI avec plusieurs équipes d’agents, qui avaient pour consigne d’agir avec des procédés radicalement différents. C’est le conseil numéro deux. Pour résoudre des tâches difficiles, OpenAI recommande de s’inspirer de ce succès et d’utiliser des équipes d’agents avec des “formulations différentes du problème”.

Les équipes d’agents doivent ensuite être poussées à communiquer entre elles et à partager leurs résultats. Le but ? Eviter absolument le travail en double, “car à cette échelle il peut coûter très cher, en temps comme en tokens”, rappelle Pranav Deshpande. Enfin, quand des résultats font apparaître de nouvelles questions, de nouvelles équipes sont créées et les existantes sont dirigées vers la piste prometteuse.

Mais l’approche doit être réservée uniquement aux problèmes les plus complexes. Pour le travail du quotidien, “mieux vaut commencer avec un seul agent, en lui donnant une tâche claire et un moyen de vérifier son travail”, détaille Dominik Kundel, de l’équipe developer experience d’OpenAI. Il déconseille aussi d’attribuer des rôles aux agents : mieux vaut laisser le modèle orchestrateur s’organiser seul.

Eviter la “middle management tax”

Ne donnez pas une multitude de règles et d’obligations à vos agents de code. Même s’ils ne se rebellent pas un jour, la multiplication des règles (tu dois agir comme ceci, tu ne dois jamais écrire cela…) peut alourdir votre workflow quotidien. Avec de trop nombreuses règles, les agents peuvent se bloquer, “parce qu’ils cherchent à comprendre la bonne chaîne de validation à suivre. J’appelle cela la taxe du middle management”, explique Dominik Kundel. Mieux vaut s’inspirer du management qui fonctionne : des règles simples, claires et peu nombreuses. “Essayez donc de ne pas trop réfléchir à micro-manager tous vos agents, car cela n’en vaut souvent pas la peine”, résume-t-il encore.

A la place, il vaut mieux décrire le résultat attendu et le ou les critères de réussite (voir le point numéro un). Avant d’ajouter une règle d’interaction, demandez-vous quel problème observé elle corrige. S’il n’y en a pas, ne l’ajoutez pas. Enfin, si des agents semblent bloqués, regardez d’abord si une règle en est la cause, et retirez-la.

Jeter ses workflows à chaque nouveau modèle

C’est sûrement le meilleur conseil de cette liste et le plus contre-intuitif : oubliez tous les conseils appris jusqu’ici, y compris ceux de cet article. Non pas aujourd’hui, mais à chaque nouvelle sortie de modèle. Le domaine évolue de semaine en semaine, voire au jour le jour, et les conseils de la veille peuvent devenir obsolètes le lendemain. “Toutes les bonnes pratiques ont une date de péremption. Ne vous attachez donc pas trop aux workflows que vous avez construits”, résume Dominik Kundel. Depuis quelques mois, les nouveaux modèles deviennent de plus en plus indépendants. Les guides et règles du harness sont donc de moins en moins indispensables.

A chaque nouvelle sortie de modèle, Dominik Kundel recommande de supprimer l’ensemble des workflows précédents (skills, plugins, hooks…) et de les réintroduire au besoin, s’ils manquent réellement au quotidien. OpenAI applique la même logique à son propre outil : quand un nouveau modèle sort, certaines fonctionnalités de Codex sont souvent retirées. D’une part car le modèle n’a plus besoin de cette béquille, et d’autre part pour ne pas complexifier la boucle agentique. Pranav Deshpande résume : “Avec l’IA, il faut parfois mettre de côté ce qu’on croyait efficace et repartir de zéro.”