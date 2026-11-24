Amazon s'apprête à ouvrir au grand public en France Alexa+, la refonte de son assistant vocal par l'IA générative, appuyée sur Nova, Claude et Mistral. L'assistant se montre nettement plus intelligent, mais encore un peu lent.

L’intelligence artificielle générative arrive (enfin) sur les appareils Alexa. Après des années d’avance sur ses concurrents historiques (Google Home, Siri), Alexa avait fini par accumuler un léger retard sur Google et Gemini. L’assistant vocal d’Amazon, lancé en France en 2018, va disposer dans les prochaines semaines de sa plus grosse mise à jour depuis son lancement : Alexa+. Grâce aux modèles génératifs, l’assistant devient beaucoup plus intelligent. Une expérience proche des assistants vocaux de dernière génération (ChatGPT, Claude, Gemini). Le JDN, qui a pu tester l’IA en accès anticipé, vous en dévoile les contours.

Un moteur entièrement refondu

Alexa+ remplace entièrement le moteur déterministe de l’ancien assistant. Les appareils Echo, qui donnent accès à l’assistant vocal chez soi, disposent d’une nouvelle IA, dopée à l’agentique. Alexa n’est plus un moteur déterministe qui reconnaît des mots-clés et des commandes mais dispose désormais d’une véritable "intelligence". Avant, une partie des demandes de l’utilisateur étaient traitées directement en local depuis l’appareil. Désormais, Alexa+ agit depuis le cloud. L’assistant se base sur un orchestrateur multi-modèle d’Amazon Bedrock. Un routeur envoie chaque requête vers le modèle jugé le plus adapté pour répondre (en majorité Nova, la famille maison, mais aussi Claude pour le raisonnement et plus de 70 modèles au total). Seules la captation vocale et la reconnaissance sont réalisées localement sur l’appareil.

Selon nos tests, l’expérience se rapproche pleinement de celle d’un agent d’IA classique, avec une panoplie d’outils à sa disposition : agenda, recherche web avancée (l’IA parcourt le web en direct au lieu de s’en tenir à sa base de connaissances), shopping en ligne via Amazon ou ses partenaires, pilotage de la maison connectée en langage naturel, envoi d’e-mails, réservation de restaurant ou encore analyse des vidéos d’une caméra Ring pour savoir si un colis a été livré. Surtout, contrairement à l’ancienne Alexa, l’assistant garde le fil : une conversation commencée sur l’Echo Show de la cuisine peut reprendre sur le smartphone, là où elle s’était arrêtée. L’agent est doté d’une véritable mémoire et apprend à vous connaître.

Mistral en renfort pour le français

En France, pour adapter son assistant aux spécificités de la langue et de la culture françaises, Amazon a noué un partenariat avec Mistral. Les modèles du français sont utilisés pour évaluer la pertinence d’une réponse d’Alexa en français. Amazon ne précise pas les modalités exactes de cette orchestration, mais il y a fort à parier que Mistral sert de modèle juge des réponses d’Alexa avant de les renvoyer à l’utilisateur. Pierre Stock, VP science de Mistral, explique également que les modèles de la start-up sont utilisés pour l’action sur la maison connectée (petit modèle) et l’organisation et la gestion agentique (avec un modèle plus lourd). Le partenariat reste toutefois encore assez flou.

Une voix plus naturelle, des réponses plus lentes

Une IA générative, un partenariat avec Mistral… Mais que donne au quotidien la nouvelle Alexa+ ? Le JDN a pu disposer d’un essai sur plusieurs semaines, sur un Echo Dot Max, avant la disponibilité générale d’Alexa+. Au premier lancement, rien ne change et tout change. Rien ne change car Alexa répond à toutes nos demandes comme avant. Tout change car Alexa+ dispose de prime abord d’une voix plus naturelle, et répond de façon beaucoup plus intelligente. L’IA d’Amazon est dotée d’une véritable intelligence de contexte.

Le principal bémol ? Le délai entre la demande et le début de la réponse vocale est environ 2 à 3 fois plus long qu’avec l’ancienne version d’Alexa. Dans nos tests, il s’écoule près de 4 secondes avant le début de la réponse pour une commande domotique, et près de 8 secondes pour une recherche de restaurant. Le pipeline de traitement vocal et agentique semble être encore très lourd et mérite une véritable optimisation. Rien d’étonnant : là où l’ancienne Alexa traitait une partie des commandes en local, chaque demande part désormais dans le cloud pour être confiée à un grand modèle de langage, plus lent par nature qu’un moteur à règles.

Une piste pour réduire ce délai : s’appuyer de bout en bout sur un modèle speech-to-speech (qui comprend et génère directement la voix, sans passer par le texte). Amazon dispose d’ailleurs du sien, Nova Sonic, dont certains composants alimenteraient déjà Alexa+. Autre défaut : Alexa+ confond parfois certaines sonorités avec d’autres mots, un peu comme les systèmes de reconnaissance vocale d’avant Whisper (le modèle de transcription d’OpenAI). L’ancienne Alexa se montrait beaucoup plus juste sur ce point.

Que change Alexa+ au quotidien ? Tout est dans le contexte. L’IA générative permet à Alexa de mieux comprendre votre demande initiale et d’exécuter plusieurs instructions à la fois. C’est le vrai gain. Il est possible de lancer votre aspirateur, verrouiller la porte de votre maison et éteindre la lumière.

"Alexa+ - Instructions multiples (test JDN)"

Un agent encore à court d’outils

L’autre cas d’usage reste l’IA agentique. Et à ce jeu, Alexa manque non pas d’intelligence mais d’outils. L’IA étant toujours en accès anticipé en France, les intégrations pêchent encore. Pour l’heure, il est simplement possible d’utiliser les connecteurs déjà présents par le passé, qui ne sont pas de véritables outils agentiques. Le vrai changement est la fluidité d’échange avec l’IA. Alexa comprend parfaitement nos demandes, par exemple quand il s’agit de réserver un restaurant italien. Dans nos vidéos, nos adresses et informations personnelles ont été masquées par un bip.

"Alexa+ - Réservation d'un restaurant italien (test JDN)"

Autre nouveauté, Alexa+ peut lire le web en temps réel. C’est une petite révolution pour rechercher des informations en direct. Nous lui demandons par exemple de donner les dernières actualités IA selon le Journal du Net et lui posons des questions sur un article donné. Le tout fonctionne parfaitement. Attention toutefois, à plusieurs reprises Alexa a utilisé dans nos tests des sources différentes sans le dire. On n’est pas sur de l’hallucination, mais c’est assez limite.

"Alexa+ - Actualité du web en temps réel (test JDN)"

Enfin, le commerce agentique, déjà bien intégré avec Alexa dans ses versions antérieures, bien avant l’arrivée de l’IA générative, devient encore plus naturel. Il est possible de commander l’article de son choix en toute autonomie avec beaucoup plus d’aisance. L’ensemble du processus se déroule à la voix, sans autre validation qu’une confirmation orale. Une petite idée de ce que le commerce agentique réel sera demain.

"Alexa+ - Commande vocale sur Amazon (test JDN)"

Un confort d’usage, pas encore une révolution

Pour l’heure, Alexa+ offre "seulement" un confort d’usage au quotidien. Il manque encore des outils concrets pour obtenir toute la puissance de l’IA agentique. Et c’est bien la promesse initiale. Aux Etats-Unis, et là-bas uniquement pour l’instant, Amazon ouvre à des partenaires sélectionnés deux voies pour intégrer directement leur service à Alexa+ : un Category SDK pour les catégories déjà prévues (réservation de restaurant, billetterie) et un MCP Toolkit pour tout le reste, qui accepte un serveur MCP (Model Context Protocol, le standard qui relie une IA à des outils tiers) existant.

Restent à résoudre les problèmes de latence et ceux, mineurs mais récurrents, de reconnaissance vocale (défaut des premières mises à jour certainement). Avec un vrai set d’outils agentiques, Amazon aura alors sur le papier tout pour séduire les clients du monde entier. Son système de commerce agentique étant déjà fonctionnel, fiable et en production, la firme dispose même d’un réel avantage.

Pour l’heure, Alexa+ reste réservée aux testeurs en France, mais les équipes d’Amazon travaillent pour mettre l’IA à disposition du grand public dans les prochaines semaines. A terme, Alexa+ sera intégrée dans les avantages Prime d’Amazon ou coûtera 22,99 euros par mois pour les clients sans abonnement Prime (équivalent de Claude ou ChatGPT).