Opella, ancienne branche grand public de Sanofi, fait contrôler ses publications marketing par 14 agents d'intelligence artificielle avant de confier la validation finale à un humain.

L’intelligence artificielle au service du marketing, oui, mais sous contrôle humain. Telle est la ligne d’Opella, l’ancienne branche grand public de Sanofi, qui fabrique notamment le Doliprane. Le groupe, détenu à 50% par le fonds américain CD&R, a développé un système d’agents (des programmes d’IA capables d’exécuter seuls une tâche) pour vérifier la conformité de tous ses contenus marketing. La solution, nommée Lumen en interne, est déployée depuis octobre sur trois marchés (Pologne, Allemagne, Mexique). Elle affiche déjà des résultats prometteurs.

Alléger la charge de profils très qualifiés

Chez Opella, la production de contenus marketing compte deux grandes étapes : la création, confiée à plus de 85 personnes réparties dans six ateliers internes de création par IA, et la validation, qui vérifie la conformité de chaque contenu. Le secteur de la santé étant très réglementé, chaque publication doit respecter des règles précises. Or cette seconde étape était devenue, au fil des années, un goulet d’étranglement qui mobilisait le temps de profils très qualifiés. "Ce sont des médecins, des pharmaciens, qui vérifient que chaque contenu est scientifiquement exact, légal sur son marché et conforme à ce qu’on a le droit de dire sur chaque produit. Ces équipes ont fini par lever le drapeau blanc. Leur savoir est précieux : je me sentais un peu coupable de leur faire passer du temps à valider pour la énième fois un post sur les réseaux sociaux", explique Julien Leterrier, global head of martech chez Opella.

Pour alléger cette charge, Opella a conçu Lumen avec Microsoft. L’outil réunit 14 agents IA. Leur mission : s’assurer que l’ensemble des contenus marketing du groupe respecte les exigences scientifiques, légales et réglementaires propres à chaque produit et à chaque marché. "Nous avons énormément de critères à vérifier. Il faut par exemple un agent capable d’identifier une allégation dans un contenu et de la comparer à notre base de claims (affirmations, ndlr) autorisés. Quand on présente un produit, on doit aussi afficher certaines mentions, comme "ne convient pas aux femmes enceintes". Il y a aussi nos chartes de marque…", détaille Julien Leterrier. Au final, "chacun des 14 agents est dédié à un point de contrôle, avec des agents capables de décrypter une vidéo ou de lire le texte dans une image, et un agent d’orchestration par-dessus."

Une production multipliée par 30

Lumen repose entièrement sur Microsoft Foundry (ex-Azure AI Foundry), la plateforme de l’éditeur dédiée au développement d’applications et d’agents d’IA. Microsoft a également mis ses spécialistes à disposition pour les cas les plus complexes. La première version de l’outil s’appuyait sur les modèles GPT d’OpenAI (ceux de ChatGPT) et sur des modèles spécialisés de Microsoft. Depuis, l’outil choisit automatiquement, pour chaque tâche, le modèle d’IA le plus adapté.

Avec Lumen, Opella cible en priorité les contenus destinés aux réseaux sociaux : les posts, visuels ou vidéos du groupe. "Quand on publie sur les réseaux sociaux, on ne poste pas une vidéo ou un post à la fois, mais 20 ou 30. On valide le mois entier de contenus éditoriaux qu’on a prévu. On envoie donc les assets (contenus, ndlr) par lots de 30 ou 40 pour les faire vérifier", détaille Julien Leterrier. Les premiers résultats sont là. Les utilisateurs se montrent "plutôt enthousiastes" et le temps gagné se mesure déjà : "Nous avons raccourci les temps de validation, il fallait une semaine pour valider un contenu, aujourd’hui ça prend 20 minutes." Au-delà de Lumen, de la création à la vérification, l’IA générative permet à Opella de produire jusqu’à 30 fois plus de contenus qu’auparavant.

Par la suite, Lumen va continuer à se doter d’agents vérificateurs. Opella veut aussi produire des contenus destinés aux robots conversationnels comme ChatGPT ou Gemini, afin qu’ils délivrent la bonne information lorsqu’ils parlent de ses produits. "Cela fait partie de la prochaine frontière", annonce le global head of martech. Mais une chose est sûre : un humain restera au début et à la fin de la chaîne. "Nous restons sur notre principe, auquel on croit beaucoup : human first, human last (l’humain au début, l’humain à la fin, ndlr). Un humain initie le flux et, à la fin, c’est un humain qui est responsable du contenu", martèle Julien Leterrier. Reste à savoir combien de temps ce principe résistera à la course à l’automatisation complète.