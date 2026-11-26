Anthropic propose désormais quatre niveaux d'intelligence, facturés de 0,10 à 40 dollar par million de tokens. Comparatif.

Les mises à jour de modèles frontières n’ont jamais été aussi rapprochées. La famille Claude ne fait pas exception. Entre le 22 septembre et le 9 novembre 2026, Anthropic a renouvelé sa famille entière de modèles. Claude Opus 5.5, Claude Fable 5.2, Claude Sonnet 5.5 et enfin Claude Haiku 5.5. Quatre modèles pour des usages parfois proches mais souvent radicalement différents. Quel modèle est le plus adapté à votre cas d’usage ? Réponse.

Claude Fable 5.2 : pour les tâches complexes

Modèle Contexte (tokens) Vitesse (tokens/s)* Prix input ($/M tokens) Prix cache, lecture ($/M tokens) Prix output ($/M tokens) Claude Fable 5.2 1 000 000 111 8,00 0,20 40,00

*Mesurée par Artificial Analysis, à l’effort par défaut.

C’est le modèle le plus avancé du moment chez Anthropic. Version grand public de Claude Mythos 5.2 (même modèle, avec des garde-fous renforcés en cybersécurité et en biologie), Fable 5.2 a été développé pour pousser le développement logiciel jusqu’à ses limites. Il excelle dans les tâches où l’autonomie et le raisonnement comptent : problèmes de code complexes, cybersécurité défensive (dans la limite de ses garde-fous)… Il est capable, par exemple, d’orchestrer des agents sur plusieurs heures sans que le raisonnement global ne dérive trop. Utilisez-le uniquement pour les agents à très forte valeur ajoutée : recherche autonome, sécurisation d’assets… C’est également le meilleur modèle pour déboguer un projet à l’arrêt. Il génère 111 tokens par seconde, une vitesse correcte au vu de sa taille estimée. Il mettra en revanche plus de temps à répondre car il raisonne plus que les autres. Il ne faudra toutefois pas l’utiliser en modèle de tous les jours, son prix étant le plus élevé de la gamme.

Claude Opus 5.5 : le modèle du quotidien

Modèle Contexte (tokens) Vitesse (tokens/s)* Prix input ($/M tokens) Prix cache, lecture ($/M tokens) Prix output ($/M tokens) Claude Opus 5.5 1 000 000 107 4,00 0,20 20,00

*Mesurée par Artificial Analysis, à l’effort par défaut.

Claude Opus 5.5 est le modèle à tout faire d’Anthropic. Proche du niveau de Fable 5.2 sans l’égaler toutefois, mais deux fois moins cher, le modèle est idéal pour les tâches du développeur comme du travailleur de bureau. Travailler des données dans Excel, générer des datavisualisations en 2D ou 3D, concevoir une application de A à Z… C’est le modèle par excellence pour vibecoder. Avec le harness de Claude Code, Opus 5.5 est le modèle qui, selon nos tests, dispose de la meilleure prompt-adhérence (capacité du modèle à répondre précisément à votre demande initiale) sur les tâches de développement. Le coût reste élevé pour un modèle frontière, d’autant que Claude Opus 5.5 a tendance à raisonner beaucoup, lui aussi, et dispose d’un tokenizer assez mal optimisé. Reste qu’à performances proches de Fable 5.2, la facture est deux fois moins élevée.

Dans un système agentique, nous vous conseillons toutefois de réserver son usage aux tâches les plus complexes ou de le configurer comme orchestrateur. Il dispose également, comme Fable 5.2, de garde-fous en cybersécurité et en biologie qui limitent les possibilités.

Claude Sonnet 5.5 : le meilleur rapport prix/intelligence

Modèle Contexte (tokens) Vitesse (tokens/s)* Prix input ($/M tokens) Prix cache, lecture ($/M tokens) Prix output ($/M tokens) Claude Sonnet 5.5 1 000 000 139 2,00 0,10 10,00

*Mesurée par Artificial Analysis, à l’effort par défaut.

Sonnet 5.5 est certainement le modèle d’Anthropic le plus sous-estimé. Il dispose, comme ses deux grands frères, d’un contexte d’un million de tokens. Suffisant pour les projets les plus ambitieux. S’il n’atteint pas les scores d’Opus 5.5 dans les benchmarks, il s’en rapproche fortement pour un coût là encore divisé par deux. Sonnet 5.5 dispose de bonnes compétences générales en code. N’en faites pas pour autant votre agent du quotidien pour coder. Selon notre expérience, Sonnet 5.5 ne parvient parfois pas à saisir toutes les nuances de vos demandes. Par ailleurs, il peine à développer les fonctionnalités les plus complexes, qui demandent un raisonnement assez poussé. Dans le doute, Opus 5.5 reste meilleur. Une bonne option consiste à utiliser Opus 5.5 en modèle orchestrateur et Sonnet 5.5 en exécutant.

Sonnet 5.5 est, selon nous, la meilleure option pour la majorité des systèmes agentiques simples. Il dispose d’un ratio prix/intelligence assez imbattable et saura se débrouiller dans 99% des cas d’usage agentiques courants de l’entreprise. C’est également un bon modèle de rédaction, utile pour les tâches du quotidien très simples (tableaux, graphiques simples, formules de tableur…). Il faudra toutefois veiller à bien cadrer le modèle avec un prompt plus précis. Sa légèreté lui confère également une vitesse nettement supérieure à celle d’Opus 5.5, avec 139 tokens par seconde à l’effort par défaut. Ce n’est pas rapide, mais suffisant dans la majorité des cas.

Claude Haiku 5.5 : vitesse maximale, coût minimal

Modèle Contexte (tokens) Vitesse (tokens/s)* Prix input ($/M tokens) Prix cache, lecture ($/M tokens) Prix output ($/M tokens) Claude Haiku 5.5, prompt jusqu’à 100K tokens 1 000 000 217 0,10 0,01 0,50 Claude Haiku 5.5, prompt au-delà de 100K tokens 1 000 000 217 0,50 0,05 2,50

*Mesurée par Artificial Analysis, à l’effort par défaut.

C’est le modèle le plus discret de la nouvelle gamme Claude. Et pourtant, Haiku 5.5 répond au principal impératif du moment des entreprises : le coût. Avec seulement 0,10 dollar par million de tokens en input et 0,50 dollar en output pour les contextes de moins de 100 000 tokens (là où il excelle par ailleurs), il est le modèle le moins cher de la gamme. Au-delà de 100 000 tokens, il ne coûte encore que 0,50 dollar en input et 2,50 dollars en output. Le cache est également particulièrement intéressant pour les petits contextes. S’il n’est ni le modèle à utiliser au jour le jour, ni celui pour coder, Haiku reste un excellent modèle pour l’usage historique de l’IA générative : générer du texte, classifier des données. Il brille sur les cas d’usage où la latence compte (217 tokens/s) : service client, assistant vocal, tri automatique des tickets, modération en temps réel, traduction… C’est d’ailleurs le modèle le plus rapide de la gamme, selon les mesures d’Artificial Analysis.

Au sein d’un système agentique, le modèle doit en revanche rester un maillon de la chaîne et non l’orchestrateur principal : il pourrait vite dériver. Son prix lui confère également un avantage pour l’ensemble des tâches de traitement de données massives en lots.

15 cas d’usage : quel modèle privilégier ?

Pour vous donner une idée rapide du modèle à utiliser en fonction du cas d’usage, nous avons sélectionné les 15 exemples les plus couramment développés dans les entreprises. Pour chaque cas, nous avons classé les modèles les plus appropriés aux moins appropriés, du vert vers le rouge. La dernière colonne explique en trois ou quatre mots la raison de notre choix.

Claude Fable 5.2 Claude Opus 5.5 Claude Sonnet 5.5 Claude Haiku 5.5 Pourquoi ce modèle est le meilleur ? Génération et assistance de code Meilleure prompt-adhérence en code Correction de bugs et débogage Raisonnement long, projets bloqués Génération de tests logiciels Tâche cadrée, gros volume Assistant de service client Latence faible, coût minimal Copilote généraliste d’entreprise Polyvalent, modèle du quotidien Recherche et synthèse d’informations Synthèse fiable, coût maîtrisé Analyse de données en langage naturel Excel et dataviz maîtrisés Moteur de recherche sur la documentation interne (RAG) Meilleur ratio prix/intelligence Extraction de données de documents (OCR) Traitement massif en lots Compte rendu automatique de réunions Bonne rédaction, coût modéré Génération d’assets marketing textuels Rapport prix/qualité Agent de support IT interne Agentique simple et fiable Copilote d’analyse des alertes de sécurité Capacités cyber supérieures Classification automatique des emails Classification rapide, quasi gratuite Routage des tickets clients Coût sur gros volumes

Le tableau le confirme : le plus gros modèle n’est pas forcément le meilleur partout. Adapter le modèle au cas d’usage reste un levier essentiel de ROI de l’IA générative.